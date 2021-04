Alennustarra saa Heidi Sohlbergin tekemään ostopäätöksen ruokakaupassa – korona opetti rahan arvon: ”Viiden työttömyystukikuukauden aikana laskin euroja”

Kun Heidi Sohlberg erosi kolme vuotta sitten, hän tiesi, että hänen elintasonsa tulisi laskemaan. – En voisi jäädä suhteeseen vain rahan vuoksi, eikä raha ollut erotessa mikään iso kysymys.

Korona laittoi Heidi Sohlbergin talouden koville. Ihan viime aikoina tilanne on vähän helpottanut.­

On yksi asia, joka saa ruokakaupassa Heidi Sohlbergin, 39, todennäköisesti tekemään ostopäätöksen: oranssi alennustarra. Juontaja-yrittäjä on keksinyt lapuille jopa lempinimen taikatarra. Tarrojen bongailu on peruja jo Heidin lapsuudesta, jolloin yrittäjänä työskennellyt isä hamstrasi tarratuotteita perheen pakastimen täyteen.

– Nyt koronavuonna pakastimen tuotteet ovat tulleet tarpeeseen, vaikka tinginkin ruuasta viimeisenä, Heidi kertoo.

Heidi näki jo varhain, että raha ei tule ilmaiseksi. Nuorena hän teki vuoroja isänsä pitopalveluyrityksessä ja myi kahvia ja pullaa setänsä kahvilassa. Parikymmentä vuotta sitten Heidi kruunattiin Miss Suomeksi. Missinä hän teki töitä toiminimellä ja perusti osakeyhtiön, kun keikat monipuolistuivat juontotöihin. Kun korona tyhjensi työkalenterin, nousivat taikatarrat uuteen arvoon.

– Minulla piti olla töitä enemmän kuin kertaakaan seitsemään vuoteen. Kun kaikki peruttiin, istahdin hetkeksi sohvalle, että mitäs nyt. Sain viisi kuukautta työttömyystukea, jonka aikana on laskettu tarkasti euroja.

Heidi joutui miettimään raha-asioita uudella tapaa myös kolme vuotta sitten, kun hän erosi 17 yhteisen vuoden jälkeen tyttäriensä isästä. Puoliso oli hyvin toimeentuleva, ja eron jälkeen Heidi vastasi kahden aikuisen sijaan taloudestaan yksin. Nyt 11- ja 13-vuotiaat tyttäret asuvat vuoroviikoin äidillään ja isällään.

– Kun erosin, tein laskelmia, millä summalla kuukaudessa tulen yksinhuoltajana toimeen. En voisi jäädä suhteeseen vain rahan vuoksi, eikä raha ollut erotessa mikään iso kysymys. Mutta eron jälkeen ymmärsin eri tavalla rahan arvon, Heidi sanoo.

– Onnellisuus on ollut minulle aina rahaa tärkeämpää, ja olen luottanut siihen, että asiat järjestyvät.

Heidi tiesi, että eron myötä hänen elintasonsa tulisi laskemaan.

– Se ei kuitenkaan ollut asia, jota olisin miettinyt eropäätöstä tehdessä. Ennemmin mietin lapsia. Minulle oli tärkeää, että tyttöjen koulu pysyisi samana ja heidän arkensa muuttuisi mahdollisimman vähän.

