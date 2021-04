Pandora oli pyykkäämässä, kun Leon-poika otti kädestä kiinni ja käski juosta ulos – hetken kuluttua räjähti ja koko talo oli liekeissä: ”Sain kauan odottamani uuden alun”

Nykyään Pandora on kihloissa suomalaisen ex-kiekkoilijan kanssa ja asuu osan vuodesta Vantaalla.

Laulaja Pandoran, eli Anneli Magnussonin, 50, elämässä on ollut ajoittain erityisesti rakkaussuhteisiin ja rahaan liittyviä vastoinkäymisiä. Viimeisin koettelemus oli vuonna 2017, kun hänen kotitalonsa Ruotsin Kungsörissä paloi.

Pandora oli juuri palannut poikansa Leonin, 16, kanssa hyvin sujuneelta Australian-kiertueelta ja pesi kotonaan kolmatta koneellista pyykkiä. Sitten yläkerran pyykkihuoneesta alkoi kuulua kolinaa.

– Luulin, että joku on murtautunut kotiimme. Poikani sanoi vakavalla äänellä, että ”äiti, meidän täytyy juosta”. Hän otti minua kädestä ja juoksimme lumikinosten halki ulos pimeyteen, kunnes pysähdyimme räjähdyksen ääneen. Näimme talomme tulessa, ja tajusimme, että äänet eivät olleetkaan ihmisen askelia. Kymmenen vuotta vanha kuivuri oli aiheuttanut palon, Pandora kertaa tapahtumia.

Hän oli asunut talossa 20 vuotta, ja moni hänen elämänsä suurista draamoista oli tapahtunut juuri siellä. Talo tuhoutui palossa lähes kokonaan.

– Vanhat draamat paloivat talon mukana ja sain kauan odottamani uuden alun.

Nyt hän kokee, ettei hänen elämänsä ole ollut koskaan niin hyvää kuin nyt.

– 42-vuotiaana, kymmenen vuoden vaikean parisuhteen jälkeen sain voimaa erota poikani isästä ja hänen alkoholiongelmastaan, joka myrkytti elämämme. Tiesin, että ansaitsen parempaa ja kaipasin aitoa rakkautta, iloa ja turvallista paikkaa aloittaa alusta.

Nykyään Pandora on kihloissa entisen Porin Ässien jääkiekkoilijan, nykyisin Dressmannin aluepäällikkönä ja Pandoran keikkadj:nä työskentelevän Mikko Peltosen, 38, kanssa. Pandora asuu Ruotsissa poikansa Leonin kanssa, mutta hän keikkailee usein Suomessa ja viettää osan vuodesta Mikon luona Vantaalla. Pariskunta haaveilee ostavansa yhteisen talon Suomesta.

– Ensimmäistä kertaa minulla on kumppani, jonka kanssa rakastamme toisiamme saman verran. Se on puhdasta rakkautta ja toisen kunnioittamista, Pandora kertoo.

– Olen oppinut, että kukaan mies ei voi tehdä minusta kokonaista. Voima pitää löytää omasta onnesta, ei partnerista tai kenestäkään muusta.

Pandora on kokenut koronapandemian aikana tunteita masennuksesta pelkoon. Miten hän selviää taloudellisesti, kun korona vei muusikoilta livekeikat? Millaista on Pandoran ja suomalaisen kihlatun Mikon arki? Entä mitä haaveita Pandoralla on?