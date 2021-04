”Pitkän liiton salaisuus on siinä, että valitsee oikean puolison” – Bonnie Tyler paljastaa lyömättömät elämänohjeensa

Laulaja Bonnie Tylerin ura ja parisuhde ovat kestäneet yhtä kauan, noin 50 vuotta. – Vaikeatkin vaiheet kestää, jos ne jakaa oikean ihmisen kanssa.

Bonnie Tyler on ensimmäistä kertaa pitkällä tauolla keikkailusta. ”50 vuoden kiertämisen jälkeen se on vaatinut sopeutumista ja arki on tuntunut välillä oudolta. Mutta en valita!”­

Uima-altaan loiske ei ihan kuulu puhelimeen asti, mutta ilman sitäkin tulee selväksi, ettei vuoden kestänyt lockdown ole tehnyt Bonnie Tylerin, 69, arjesta mitenkään erityisen tympeää. Laulaja on viettänyt sen kakkoskodissaan Portugalin Algarveen rakennuttamassaan unelmatalossa merimaiseman äärellä. Bonnie puolisoineen matkusti sinne viime vuoden maaliskuussa viikon lomalle, sitten viikko venähti vuodeksi, ja vaikka työt ovat olleet tauolla, Bonnie tunnustaa nauttineensa uudenlaisesta arjesta.

– Sanotaanko, että olen varmaan vähän valikoivampaa sorttia, Bonnie viittaa ylellisiin puitteisiin.

– Kun saa lillutella omassa infinitypoolissa ja katsella merta, ei siinä voi kuin kiitellä onneaan. Näissä ympyröissä ymmärtää olevansa siunattu. Tiedän kyllä, millainen tragedia kulunut vuosi on monille ollut, mutta me olemme olleet onnekkaita.

” En aio jäädä ikinä eläkkeelle.

Bonnie Tyler on keikkaillut työkseen vuodesta 1969, ja nytkin naisen piti olla maailmalla laulamassa uuden albuminsa kappaleita. Sen sijaan takana on uran ensimmäinen välivuosi tai ylipäänsä pidempi loma esiintymisestä. Sen aikana Bonnie opetteli miehensä valmennuksella uimaan – ”Mieti, 69-vuotiaana!” – ja on kokannut tälle illallista joka päivä.

– Tällaista elämänvaihetta ei tule enää toiste, koska en aio jäädä ikinä eläkkeelle. Olkoon tämä tauko siis hetkemme nauttia vapaasta ja työmme hedelmistä.

Valitse oikea puoliso

Bonnien keskittyessä puheluunsa taustalla puoliso Robert Sullivan, 71, sadattelee vaimeasti. Talon hälytysjärjestelmä temppuilee, eikä mies meinaa saada terävää piipitystä vaikenemaan.

– Oh Bobby, pääni räjähtää kohta, Bonnie parahtaa ja kadottaa sitten ajatuksensa.

– Mihin minä jäinkään?

Taustalta Robert täydentää keskenjääneen lauseen niin kuin vain pitkään vierellä kulkenut osaa. Pari on ollut naimisissa vuodesta 1973. Pitkään liittoon on kuulunut monenlaisia vaiheita, lapsettomuutta ja otsikoita syrjähypyistä, mutta mikään niistä ei ole katkaissut puolisoiden välistä sidettä.

– Katsos, pitkän liiton salaisuus on siinä, että valitsee oikean puolison. Elämään kuuluu kaikenlaista, mutta vaikeatkin vaiheet kestää, jos ne jakaa oikean ihmisen kanssa. Ydinjuttu on siinä, että me aidosti rakastamme toisiamme, Bonnie sanoo.

” Koska Bobby oli jo saanut kokea menestyksen, hänellä ei ole ollut mitään syytä kadehtia minua.

Toinen oivallus liittyy tasa-arvoon. Bonnie muistuttaa, ettei hän ollut tähti vielä Robertin tavatessaan – mies sen sijaan oli. Judomestari Robert Sullivan edusti Iso-Britanniaa muun muassa vuoden 1972 olympialaisissa Münchenissä.

– Hänhän se stara oli siihen aikaan, aina uutisissa ja otsikoissa. Minä aloin saada nimeä vasta vähän myöhemmin. Koska Bobby oli jo saanut kokea menestyksen ja todistaa osaamisensa omalla alallaan, hänellä ei ole ollut mitään syytä kadehtia minua tai tuntea olevansa jotenkin vähempiarvoinen. Meillä ei ole koskaan kinattu siitä, kumman uraan panostettaisiin.

” Minkä Bonnie on laulamalla tienannut, puoliso on sijoittamalla moninkertaistanut.

Bonnie ja Robert Sullivan ovat olleet naimisissa vuodesta 1973.­

Urheilu-uransa jälkeen Robert on keskittynyt kiinteistösijoittamiseen ja onnistunut sillä kartuttamaan perheelleen miljoonaomaisuuden. Bonnielle työnjako on sopinut mainiosti. Hän on aiemmissa haastatteluissaan kertonut, että minkä Bonnie on laulamalla tienannut, puoliso on sijoittamalla moninkertaistanut.

– Itse olisin vain hassannut rahat ympäriinsä!

Sitten on vielä sekin seikka, että Bonnie ja Robert ovat kuin paita ja peppu, maailmaa kierretään yhdessä. Siitä asti, kun Bonnie löi läpi kansainvälisesti 1980-luvulla, Robert on reissannut mukana. Se on ollut tietoinen päätös, joka on tehty suhteen parhaaksi.

– Me matkustamme edelleen kaikkialle yhdessä. En minä ole mikään Mariah Carey, joka tarvitsee valtavan seurueen ympärilleen. Minä kierrän bändini, kiertuemanagerin ja Bobbyn kanssa, he ovat posseni. Silitän itse vaatteeni, pakkaan laukkuni, meikkaan ja laitan tukkani, Bonnie luettelee.

– Olen duunariperheen tyttö. Ei meillä katsottaisi hyvällä turhamaista höpönlöpöä.

Perheen voi saada synnyttämättäkin

Bonniella on hulppea talo myös kotiseudullaan Walesin Swanseassa, missä sukua ja lapsuudenperhettä asuu edelleen. Sisaruksia on elossa viisi, heidän lapsiaan 16 ja näiden lapsia 12. Lisäksi Bonniella on viisi kummilasta.

– Ajattelen, että minulla on suuri perhe, vaikka en omia lapsia saanutkaan.

Lasta kyllä toivottiin, mutta avioliittonsa alussa 22-vuotiaana Bonnie halusi ensin kokeilla onneaan laulajana. Pariskunta teki suunnitelman, että lasta yritettäisiin, kun Bonnie olisi kolmenkympin korvilla, mutta silloin ura olikin sellaisessa nosteessa, että haavetta lykättiin aina vähän lisää. Kun Bonnie vihdoin 39-vuotiaana tuli raskaaksi, odotus päättyi keskenmenoon ja hän jäi pysyvästi lapsettomaksi.

– Minä tulen pikkukaupungista isosta perheestä, jossa kasvettiin asenteella että etiäpäin. Elämässä selviydytään, koska mitä muutakaan tässä voi, Bonnie kuvailee.

– Meillä ollaan muutenkin hyvin mutkattomia ja rentoja, se on tyypillistä walesilaisuutta. Kotikylän kaduilla moikataan, vaikka ei tunnettaisi. Meininki on ihan toista kuin Lontoossa, missä pidetään kajahtaneena, jos alat hississä höpötellä tuntemattomille.

Ryhdy töihin, älä tähdeksi

Bonnie syntyi Walesin Skewenissä vuonna 1951 Gaynor Hopkinsina. Musikaalinen tyttö osasi laulaa, mutta ei haaveilla suosiosta. Ensimmäisen kerran hän tarttui mikrofoniin paikallisen rugbykerhon lahjakkuuksia etsineessä kisassa. Voittoa ei tullut, mutta tuli vahva tunne siitä, että se oma juttu löytyisi bändistä.

” Usko tyttö itseesi, sillä kukaan muu ei tee sitä puolestasi.

– Tulin alalle ollakseni laulaja, en ollakseni tähti. Lauloin ensin kuoroissa ja kiersin bändin kanssa pikkuklubeilla, pubeissa ja yökerhoissa. Esiinnyin siellä baaripöytien, kanakorien ja fish & chipsien välissä, Bonnie muistelee.

– Äitini kannusti aina sanomalla, että usko tyttö itseesi, sillä kukaan muu ei tee sitä puolestasi.

Bonnien tavaramerkki, raastavan käheä lauluääni, syntyi lipsahduksen seurauksena vuonna 1974. Hän joutui silloin nielurisaleikkaukseen ja sai ehdottomaksi jälkihoito-ohjeeksi pysytellä hiljaa ja puhumatta. Bonnielle mykkäkoulu kävi ylivoimaiseksi, ja hän vaurioitti nieluaan niin, että lauluääni muuttui pysyvästi. Nykyään hän huoltaa raspiaan kolmesti viikossa äänivalmentajansa kanssa, oli esiintymisiä tai ei.

Bonnie Tyler tunnetaan raspiäänestään. Suurimmat hitit syntyivät 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa.­

Ensimmäisen hittinsä Bonnie sai vuonna 1976. Siihen mennessä hän oli vaihtanut taiteilijanimekseen Bonnie Tylerin ja ehtinyt koluta pikkulavoja yli seitsemän vuotta.

– Sain kotikasvatuksen, joka opetti vaatimattomuutta, sinnikkyyttä ja pitämään jalat maassa, mutta myös työ opetti sitkeyttä. Minusta ei todellakaan tullut tähteä yhdessä yössä, Bonnie huomauttaa ylpeyttä äänessään.

– Nykyään melkein huvittaa, miten nuoret osallistuvat television talentkisaan ja sanovat sen muuttavan koko heidän elämänsä. Höpsis, kyllä kaiken muuttumiseen tarvitaan vähän pidempää perspektiiviä. Minulle se muutos oli konkreettista, kun koko maailma yhtäkkiä aukesi pikkukylän protestanttitytölle.

Laulu-urasta haaveilevia nuorempiaan Bonnie neuvoo työntymään kaikkialle, missä vain saa laulaa, yleisön määrästä viis. Jos ura sitten joskus vie stadionyleisöjen eteen, siellä on parempi olla kokenut ja osaava.

– On ihan sama, vaikka bändi soittaisi vain omassa autotallissaan, kunhan se harjoittelee. Nykyään live­musiikkia soitetaan vähemmän, joten jokainen pieni hääkeikkakin kannattaa ottaa treenimahdollisuutena.

Usko aina, että edessä on parempaa

Pitkällä kokemuksellaan Bonnie läksyttää nykyajan levy-yhtiöitä ja koko musiikkibisnestä himmailusta ja varovaisuudesta. Hänen mielestään artisteihin ei satsata kuten ennen eivätkä levymyynnit yllä lähellekään kultavuosien lukuja. Bonnien suurimpia hittejä, Total Eclipse of the Heart ja It’s a Heartache, on kumpaakin myyty yli kuusi miljoonaa kappaletta.

” Silloin rahaa tuli kuin hanasta. Enää meihin ei satsata.

– Ala on muuttunut lähes tunnistamattomaksi. Muistan, kun yhteen musiikkivideoon saatettiin käyttää miljoona ja levyn tekemisellä pystyi oikeasti rikastumaan. Silloin rahaa tuli kuin hanasta. Enää meihin ei satsata. Puhutaan vain yksittäisen kappaleen striimauksista, eikä artistien anneta levyttää kuten ennen.

Silti Bonnie julkaisi helmikuussa 18. studioalbuminsa, Best Is Yet to Come. Nimen uhmakas ja hyvään uskova sanoma noudattelee Bonnien omaa elämänasennetta.

– Olen ehdottoman optimistinen ihminen ja uskon aina, että paremmat ajat ovat edessä. Levyn nimi kuvaa hyvin mielenmaisemaani.

Sitä mukailee myös hitiltä haiskahtava kappale Stronger Than a Man, jolla Bonnie kähisee: A woman’s place is anywhere a woman wants to stand eli suunnilleen että naisen paikka on tasan siellä, missä hän itse haluaa olla. Fraasin kirjoitti lauluntekijä Desmond Child, eikä Bonnie saa siitä kunniaa mutta ihokarvaefektit kyllä.

– Eikö olekin hieno lause? Olin ihan kananlihalla sitä laulaessani. Ajatus istuu minuun täysin.

Vahingonkin voi kääntää voitoksi

Bonnie pysähtyy miettimään naisten asemaa musiikkialalla ja sukupuolen merkitystä omassa työssään. Hän on aina ollut bändinsä ainoa nainen mutta myös sen pomo.

– Olen kyllä tietoinen tarinoista, joita muut naisartistit ovat kertoneet kohtelustaan, mutta voin puhua vain omasta kokemuksestani. Vähättely tai hyväksikäyttö eivät ole minulle tuttua. En koe, että sukupuoli olisi vaikuttanut tekemisiini mitenkään, Bonnie toteaa.

– Olen miettinyt, vaikuttaako käheä ääneni mielikuvaan ja muiden käsitykseen minusta. Koska ääneni on niin rock, en ole joutunut kilpailemaan miesten kanssa tai ehkä vaikutan yhtä kovalta kuin he.

Sitten Bonnie keventää tekemällä vitsiä äänestään.

– Soittajani sanovatkin, että käheys on kääntynyt onnekseni: he joutuvat huutamaan tai polttamaan sata tupakkaa saadakseen samanlaisen sävyn ääneensä.

” Kunhan tämä eristys pian päättyy, aion ensin halata perhettäni ja sitten painelen Botoxille.

Bonnien musiikissa on tuttuja kaikuja hänen 1980-luvun superhiteistään, mutta paljon on säilynyt muussakin tyylissä. Tiukat farkut, nahkarotsit, pöyhkeät kampaukset ja riittävästi jotain kimaltavaa kuuluvat pakettiin.

– Vaatteet ovat esiintyjäntyöni ärsyttävin puoli. Aina vaatehuoneessani ajattelen, ettei täällä ole mitään päällepantavaa. Saatan esiintyä samoissa asuissa, koska haluan keskittyä ääneeni enkä miettiä, mitäs tänään puetaan.

Nyt koronavuoden kotioloissa asut ovat olleet rennompia, mutta yhdestä rutiinistaan Bonnie ei tingi: meikki on tehtävä joka aamu. Silloinkin, kun tietää pian pulahtavansa altaaseen.

– Olen meikannut aina mutta aina itseäni varten. Se on vähän kuin laittaisi naaman päälle, Bonnie nauraa puhelimeen.

– Mutta tiedätkö, mikä tässä vuodessa on ollut kamalinta? En ole päässyt Botox-hoitoihin! Tavallisesti käyn käsittelyssä kahdesti vuodessa, ei se ole mikään salaisuus. Kunhan tämä eristys pian päättyy, aion ensin halata perhettäni ja sitten painelen Botoxille.