Reeta, 26, tuli vahingossa raskaaksi – ja teki mahdollisimman pikaisen abortin: ”On vaikea nähdä, että katuisin päätöstä koskaan”

Raskaudenkeskeytys tuntui 26-vuotiaalle Reetalle heti oikealta vaihtoehdolta. Hän haaveilee yhä perheestä, muttei ole vielä varma, haluaako biologisia lapsia.

Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta Reeta Rautavirta, 26, teki alkuvuodesta positiivisen raskaustestin. Kondomi oli hajonnut, eikä edes nopeasti otetusta jälkiehkäisypilleristä ollut apua.

Testin tulos ei ollut varsinaisesti yllätys, sillä Reetan keho oli hyvin pian raskauden alettua alkanut osoittaa merkkejä. Alavatsa oli kipuillut, kuukautiset jäivät pois, turvotti. Kun testi sitten näytti positiivista, Reeta tiesi heti, mitä halusi tehdä.

– Oloni oli todella selkeä. Ensimmäinen ajatus oli, että mihin soitan, että tämä keskeytetään, hän kertoo.

Reeta oli jo aiemmin ajatellut, ettei välttämättä haluaisi biologisia lapsia. Kun raskaus varmistui, kehon tuntemukset vahvistivat päätöksen.

– Yllätyin siitä, miten vahvaa inhoa tunsin heti omaa kehoani kohtaan, Reeta sanoo.

– Olen tehnyt vuosia töitä sen eteen, että pitäisin kehostani, ja nyt kun olen vihdoin siinä tilanteessa, niin yhtäkkiä tapahtuikin jotakin, joka sai sen tuntumaan aivan vieraalta. Minusta tuntui, että kroppani oli pettänyt minut, en halunnut edes koskea itseeni ja pukeutuminenkin oli vastenmielistä.

Ei kyseenalaistusta, kiitos!

Reeta on kouluttautunut seksuaalikasvattajaksi, ja hän uskoo, että opinnoista oli hänen tilanteessaan suuri hyöty. Hän tiesi, että vaihtoehtoja on kaksi: joko hän jatkaisi raskautta tai keskeyttäisi sen, eikä näiden kahden välillä pitäisi olla mitään absoluuttista arvokysymystä.

Abortin saaminen julkisen terveydenhuollon kautta osoittautui kuitenkin nihkeäksi.

– Julkisen puolen ajanvaraaja kysyi, olenko aivan varma päätöksestäni, mikä ei kuuluisi hänen tehtäviinsä ollenkaan, Reeta toteaa.

Myös ajan löytyminen oli haastavaa. Pelkästään lähetteen tekevän lääkärin aika olisi mennyt viikon päähän, ja siitä varsinaisen keskeytyksen tekemiseen olisi voinut kulua vielä monta viikkoa lisää.

Reeta ei halunnut jäädä odottamaan raskausoireiden kanssa. Hän varasi ajan yksityiseltä lääkäriasemalta heti seuraavaksi päiväksi. Yksityisellä puolella Reeta koki saavansa apua kyseenalaistamatta. Koska raskaus oli aivan alussa, keskeytys hoidettiin lääkkeillä. Kaikki oli ohi muutamassa tunnissa, ja vaikka kipu oli kovaa, päätös tuntui Reetasta hyvältä.

– Meni ehkä pari viikkoa, että olo palautui normaaliksi. Sen ajan minua helpotti tieto, että kaikki alkuraskauden oireet olivat vihdoin hälvenemässä.

Lakimuutosta vaaditaan

Reeta on yksi niistä naisista, joille abortti on ollut pääasiassa positiivinen asia. Samankaltaisia kokemuksia kerätään tänä vuonna julkaistavaan Onnellisia aborttitarinoita -julkaisuun, jonka tarkoituksena on nostaa esille positiivisia näkökulmia toivotuista raskaudenkeskeytyksistä.

Vuonna 2019 Suomessa tehtiin noin 8700 raskaudenkeskeytystä. Keskeytysten määrä on viime vuosina ollut laskussa erityisesti alle 20-vuotiaiden joukossa. Eniten abortteja tehdään 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä.

Toistaiseksi abortin saaminen Suomessa vaatii kahden lääkärin puoltavat lausunnot sekä eritellyt perustelut. Viime vuoden lopulla eduskuntaan eteni kansalaisaloite OmaTahto2020, jossa vaaditaan lain muuttamista siten, että jatkossa keskeytykseen ennen 12. raskausviikkoa riittäisi raskaana olevan oma pyyntö. Aloitetta ovat kertoneet kannattavansa lähes kaikki eduskuntapuolueet.

Vanhemmuus kiinnostaa edelleen

Reetan raskaus oli saanut alkunsa satunnaisesta seksisuhteesta. Hän ei ole kertonut tapahtuneesta kyseiselle kumppanille.

– Tämä on asia, joka on ihmetyttänyt monia. Koen kuitenkin, että olen ihmisenä joskus helposti johdateltavissa, enkä halunnut ottaa riskiä, että minut ylipuhuttaisiin pitämään lapsi. Luulen myös, että tietäminen olisi ollut miehelle traumaattisempi kokemus.

Ystävilleen Reeta soitti heti kylpyhuoneesta testin tehtyään. Perheelleenkin hän on voinut puhua tapahtuneesta avoimesti, vaikka esimerkiksi äidille kertominen aluksi jännittikin. Kaikki ovat onneksi suhtautuneet kannustavasti ja tukien.

Reeta tietää myös, että eri tilanteessa olevien voisi olla vaikea ymmärtää hänen päätöstään.

– Odotamme parhaillaan innokkaina veljeni ja hänen puolisonsa lasta, joka syntyy kesällä. Asuin heidän luonaan tämän tapahtuessa, ja tietysti tilanne olisi ollut erilainen, jos he olisivat kamppailleet raskaaksi tulemisen kanssa siinä vaiheessa.

Vaikka raskaana olo ei tuntunut Reetasta hyvältä ajatukselta, haaveilee hän silti lapsista ja suuresta perheestä. Hän on biologisen vanhemmuuden lisäksi pohtinut adoptoimista, ja jos tulevaisuudessa uudella kumppanilla on lapsia edellisestä suhteesta, Reeta ottaisi vanhemman roolin näiden kanssa mielellään.

– En kiellä, etteikö suhtautumiseni raskaana oloonkin joskus muuttuisi. Minun on kuitenkin vaikea nähdä, että tulisin koskaan katumaan tätä päätöstä, Reeta sanoo.

– Koen tämän olleen juuri siksi lopulta hyvä kokemus, etten joutunut pallottelemaan, vaan päätös oli heti selkeä. On ihanaa, että olen voinut tehdä tällaisen ratkaisun omasta kehostani joutumatta konsultoimaan ketään muuta.