Marika ja Timo järjestivät lähipiirilleen tantriset häät – siellä vieraatkin halivat kasassa

Yhä useampi avioituva pari haluaa perinteisten kirkkohäiden sijasta omannäköiset juhlat. Marikan ja Timon tantrisissa häissä halittiin kasassa ja vieraatkin pukeutuivat valkoiseen.

Espoolaisen huvilan pihalla soi shamaanirumpu ja didgeridoo. Valkoisiin pukeutuneet vieraat odottavat h-hetkeä. Sade ropisee suuren teltan kattoon.

Marika, 48, ja Timo, 57, Yliluoma astelevat soittajien perässä teltan etuosaan. Alkamassa on tantristen häiden seremonia.

Hääparikaan ei vielä tiedä, mitä se tarkoittaa.

Frantsilan luomuyrttitilan perustajat Virpi Raipala-Cormier ja James Cormier laulattavat yleisöä suomeksi, englanniksi ja sanskriitiksi. Sanat ovat yksinkertaiset: Jokainen niin kaunis on, jokainen niin kaunis on. Valossa rakkauden, valossa rakkauden.

Tantrisia häitä on vietetty maailmalla jonkin verran, mutta valmista kaavaa niihin ei ole. Ajatus on sama kuin tantraharjoituksissa: ollaan läsnä ja annetaan asioiden tapahtua. Häävieraita on ohjeistettu pukeutumaan valkoiseen ja välttämään hajusteiden käyttöä.

Virpi pyytää vieraita sulkemaan silmät ja hengittämään rakkautta kohti Marikaa ja Timoa. He lausuvat toisilleen valat, joissa he lupaavat elää hetkessä, pitää suhteen energisenä ja tukea toistensa henkistä kasvua.

– Olkoon nämä lupaukset meidän yhteisen rakkaudellisuuden, tietoisuuden ja rauhan temppeli, jonka kautta voimme jakaa hyvää kaikille ympärillä oleville eläville olennoille ja äiti maalle, Marika sanoo.

Timo kosi Marikaa kuunpimennyksen aikaan kesällä 2018, kun virallista seurustelua oli takana vasta kuukausi.­

Yleisöstä kuuluu liikutuksen huokaus.

Virpi laskee Marikan ja Timon kaulalle suuret kukkaseppeleet, jotka symboloivat suhteen fyysistä, psyykkistä ja henkistä tasoa. Hän alkaa solmia palmikkoa mukanaan tuomastaan tuoksuheinästä. Kun Virpi letittää, vieraat huutelevat, mitä he haluavat parille toivottaa.

Ihania rakasteluita. Myötätuntoa. Rohkeutta. Rakkautta. Iloa. Anteeksiantoa. Pitkäjänteisyyttä. Leikkisyyttä. Kärsivällisyyttä. Höpsöttelyä. Tanssia. Unelmia.

Lopuksi Virpi nyppii palmikosta menneisyyden taakat pois.

Saa löhötä

Huvilan lattia on täynnä patjoja. Ne on peitetty valkoisilla lakanoilla, ja jokaisen päällä on tyynyjä, hääparin patjalla sydämen muotoisia. Vieraat nojailevat rennosti toisiinsa. Jotkut istuvat risti-istunnassa, jotkut sylikkäin. Kengät ovat vaihtuneet valkoisiin villasukkiin.

Timo toivottaa vieraat tervetulleeksi.

– Haluaisin kohottaa maljan ensinnäkin kaikille niille universumin kauneudessa oleville sieluille, jotka eivät ole tänään paikalla, toiseksi meille ja kolmanneksi rakkaudelle.

Salin täyttää lasien kilinä. Asetelma on kaukana tarkkaan harkitusta plaseerauksesta, jossa jokainen vieras istuu nimikoidulla paikallaan.

Vieraat solmivat Marikan kimpun pihalle varatuista kukista.­

”Tantrisissa tilaisuuksissa antaudumme sille, että nyt tulee jotain, mistä en tiedä mitään”, Marika sanoo.­

Tantra on vanha elämänfilosofia, jossa on Marikan ja Timon mukaan kyse luottamuksesta ja läsnäolosta. Siitä, että puretaan elämän rakentamaa haarniskaa ja pyritään löytämään sen alta ihmisen todellinen minä.

– Kun ihmiset kuulevat sanan tantra, he ajattelevat automaattisesti seksiä. Me lähestymme tantraa ihan toisesta laidasta, läheisyyden ja läsnäolon kautta, Marika sanoo.

– Harjoitukset lähtevät usein liikkeelle siitä, että uskalletaan katsoa tuntemattomiakin ihmisiä silmiin vähän pidempään kuin normaalisti katsottaisiin.

Marika ja Timo ovat tantric life coacheja ja noudattavat tantrista elämäntapaa. Se tarkoittaa heille esimerkiksi laadukkaita yöunia, terveellistä ruokavaliota, meditoimista ja tunteiden sallimista ja jakamista.

Tantristen häiden järjestäminen tuntui luontevalta ja omannäköiseltä tavalta juhlia avioitumista. Se oli myös mahdollisuus esitellä tantrista elämäntapaa ystäville ja sukulaisille.

– Koska olemme jo tämän ikäisiä, emme tarvitse perinteisiä prinsessahäitä. Halusimme luoda ilmapiirin, jossa kaikilla on turvallinen ja rakastettu olo, Marika sanoo.

Kombutcha-baarissa oli tarjolla neljää eri makua. Rento meininki ei vaadi alkoholia.­

Kombucha-baari on auki

Juhlatilan seinillä roikkuu 50 valkoista unisiepparia. Marika on tehnyt ne itse Timon edesmenneen äidin virkkaamista ja kirpputoreilta löydetyistä pitsiliinoista.

– Nimitin ne tällä viikolla unelmasieppareiksi. Meillä kaikilla on mahdollisuus saavuttaa unelmia, ja nämä unelmasiepparit antavat siihen tukea, Marika sanoo.

Yhdellä seinustalla on kokoelma edesmenneiden rakkaiden valokuvia, toisella kuvausseinä ja humoristista rekvisiittaa. Pahvisissa sydämissä lukee esimerkiksi try my lingam energies ja best tantric wedding ever.

Illalliseksi tarjotaan pääosin gluteenitonta ja maidotonta kasvis- ja kalaruokaa: fetasalaattia, marinoituja herkkusieniä, hummusta, oliiveja, lohta, yrttiriisiä, täytettyjä paprikoita.Sivuhuoneessa tarjolla on ainakin neljää erilaista kombuchaa ja muutama pullo viiniä. Se on joillekin vieraille yllätys.

– Tantriset tapahtumat ovat yleensä päihteettömiä tilaisuuksia, Kristiina Puukko kertoo.

Hän ja puoliso Armas Alvari tuntevat Marikan ja Timon tantric life coach -opintojen kautta. Kristiina tutustui tantraan noin kuusi vuotta sitten käydessään läpi isoa elämänmuutosta. Armas löysi tanran luettuaan nuorena paljon seksuaalisuutta käsittelevää kirjallisuutta. Tantrisissa häissä he ovat ensimmäistä kertaa.

– Pyörimme täällä tällaisessa rakkauspesässä. Kaikkialla on niin kaunista, Kristiina sanoo.

Hän toivoo illalta vapaata energiaa, hauskanpitoa ja sitä, että juhlasta jäisi parille voimaannuttava muisto. Hänestä tantran ja tantristen häiden ydinajatus on rakkauden valitseminen.

– Tarkoitan sellaista rakkautta, joka menee egojen ja persoonien ohi, yli ja läpi. Sellaista elämän energiaa, voimaa ja tietoisuutta, Kristiina sanoo.

– Kuten Timokin puheessaan sanoi, tärkeintä on arjen tantra. Se, että aina voi valita rakkaudesta käsin katsomisen, silloinkin kun riidellään, Armas lisää.

Sulhasryöstö päättyy suudelmaan.­

Yhtä suurta perhettä

Monet perinteiset häätraditiot nostavat hääparin estradille. He leikkaavat kakun, tanssivat ennen muita ja istuvat omassa pöydässään yleisön katseen kohteena. Valkoinen väri on varattu vain morsiamen käyttöön.

Marika ja Timo eivät halunneet korostaa itseään. Heille valkoinen pukukoodi symboloi sitä, että kaikki juhliin kutsutut ovat pääosassa, yhtä suurta tantrista perhettä.

– Olemme kaikki tasa-arvoisia, saamme lillua huomiossa ja rakkaudellisuudessa, Marika sanoo.

Yhteisöllisyyden voi nähdä paluuna menneeseen. Suomalaisten häiden stereotypiassa vieraat kuuntelevat pappia kirkossa ja syövät sitten kermakakkua seurantalolla, mutta oikeasti hääperinteellä, jossa vieraiden rooli on olla yleisö, on lyhyt historia.

Ennen toista maailmansotaa häät olivat koko kyläyhteisön juhla, johon osallistuivat kaikki, teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikainen muistuttaa.

– Häihin on aina liittynyt yhteisöllisyys. Melkein kaikissa kulttuureissa naimisiinmeno on koko yhteisön juhlistama asia, julkinen seremonia, Ranssi-Matikainen sanoo.

Kirkkohäiden hiipuva suosio

Timo kosi Marikaa kuunpimennyksen aikaan kesällä 2018, kun virallista seurustelua oli takana vasta kuukausi. Yhdessäolo tuntui niin hyvältä, että naimisiinmeno oli luonteva askel, vaikka avioliitto ei ollut instituutiona parille tärkeä. Heidät vihittiin virallisesti maistraatissa pari päivää ennen hääjuhlaa.

Nykyään jo puolet vihkimistä on siviilivihkimisiä. Suosio on kasvanut 1990-luvun jälkeen nopeasti.

Teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikaisesta muutos kertoo kaikille yhteisten normien katoamisesta ja hääkulttuurin yksilöllistymisestä. Naimisiinmeno ei ole enää sosiaalinen pakko ja kukin saa järjestää sellaiset häät kuin haluaa. Naimisiin mennään vanhempana kuin ennen, ja takana on yleensä jo useampi parisuhde.

– Ennen oli tärkeää, varsinkin maalla, että asiat tehdään niin kuin ne on aina tehty. Jos siitä poikkesi, se piti perustella huolella. Nykyään hyväksymme paljon helpommin erilaiset tavat elää, eikä kristinusko määrittele hääperinteitä niin vahvasti kuin ennen.

Häiden yksilöllistyminen näkyy vihkimisen lisäksi esimerkiksi tarjoiluissa, ohjelmassa, musiikissa, koristeissa ja lahjoissa. Pareille on tärkeää, että juhlat ovat omannäköiset ja niissä luodaan ja tallennetaan yhteisiä muistoja.

Myös tunneilmaisussa suomalaiset ovat kehittyneet.

– Enää ei suostuta sinnittelemään huonossa liitossa vaan pyritään aidosti kokemaan onnea ja iloa toisesta, Ranssi-Matikainen sanoo.

– Onnen näyttäminen ja rakkauden fyysinen ilmaiseminen on mahdollista ja suotavaa myös häissä. Harva tulee enää sanomaan hääparille, että kyllä se hymy tuosta hyytyy.

Ranssi-Matikaisen mukaan valinnanvapauden haittapuoli on yksilölle jäävä vastuu. Kun yhteiskunnassa ei ole yhteistä normistoa, ihminen joutuu väistämättä itse valitsemaan, mitä haluaa. Osaa se kuormittaa.

Tanssin aika

Marika ja Timo improvisoivat häätanssin.­

Marika ja Timo puhuvat paljon tantrisesta perheestä. Kun häätilassa katsoo ympärilleen, ymmärtää miksi. Tunnelma on välitön ja leikkimielinen, vaikka alkoholia ei juuri tarjoilla. Halaukset kestävät pitkään. Kukaan ei näytä stressaantuneelta.

Marikan ystävällä Kirsti Pihlajaniemellä on kokemusta vain perinteisistä häistä.

– Etukäteen vähän jännitti. Tiesin tämän tantrisuuden ja että Marika löysi Timon sitä kautta, mutta en oikein tiennyt, mitä on odotettavissa, Kirsti sanoo.

Hänestä luutuneita perinteitä sietääkin vähän ravistella.

– Täällä on ollut tosi välitön ja lämminhenkinen tunnelma. On ollut paljon helpompi puhua tuntemattomien kanssa tässä ilmapiirissä kuin normaalisti.

Koska tantran tarkoitus on elää hetkessä, Marika ja Timo improvisoivat häätanssinsa. Timo pyörittelee hartioitaan. Marika kumartuu suutelemaan Timon jalkoja:

Alun perin Marikan ja Timon oli tarkoitus tanssia argentiinalaista tangoa, mutta koreografian opettelu aiheutti liikaa stressiä. Se ei sovi tantran luonteeseen.

Marika vertaa tantrakursseja lavatansseihin. Välillä katsotaan, kun muut tanssivat, ja välillä tanssitaan aivan tuntemattoman kanssa.

– Lopuksi lähdetään kotiin ilman mitään intentiota, että tanssi ja kohtaamiset johtaisivat mihinkään.

Monen on vaikea uskoa sitä. Marika ja Timo törmäävät ennakkoluuloihin usein.

– Aina kun puhumme tantrasta, ihmiset ajattelevat viiden tunnin seksisessiota, niin kuin kyse ei olisi mistään muusta. Ajattelin itsekin niin ennen kuin aloin käydä tantrailloissa, Timo sanoo.

–Tantrassa tärkeintä on kohdata itsensä. Vasta sen jälkeen aukeaa toinen maailma, johon voi kuulua jumalainen rakastelu kumppanin kanssa. Seksi on kaunis bonus.

Love shower

Kun kello lähestyy kymmentä, yläkerrasta laskeutuu ryhmä tasseleihin pukeutuneita naisia, jotka ryöstävät sulhasen haaremiinsa. Jotta Marika saa Timon takaisin, hänen on vieteltävä portinvartijat, lausuttava rakkausruno ja syötettävä Timolle suklaata.

Ohjelmanumero päättyy tanssiin, johon kaikki yhtyvät. Ilmassa leijuu saippuakuplia. Välillä vieraat tekevät love showerin eli nostavat kädet ilmaan ja ripottelevat sormillaan kuvitteellisia pisaroita kohti Marikaa ja Timoa.

Tunnelma on harras, kunnes stereoista alkaa soida Right Said Fredin I’m Too Sexy.

Perinteiset suomalaiset häät? Ehkä niitä ei ole olemassakaan. Kun perinteet murenevat, tulee tilaa uusille.

Kristiina Puukko ja Armas Alvari uskovat, että tantrisinta Marikan ja Timo häissä on se, että he ovat kuunnelleet itseään ja tehneet niin kuin ovat itse halunneet.

– Onko näillä ja perinteisillä häillä lopulta mitään eroa? Armas kysyy.

– Tai onko ero vain se, että perinteisissä häissä halataan lähtiessä ja täällä voi mennä halimaan kasaan kesken juhlien? En tiedä.

Viesti on kummassakin sama: rakkauden näyttäminen.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 12/2019.