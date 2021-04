Konsta ja Aami Hietanen ovat viiden lapsen vanhempia ja tietävät, miten parisuhteen kipinä pysyy yllä: ”Tämä saattaa ärsyttää joitakin, mutta sanon silti”

Konsta Hietanen ja vaimo Aami ovat olleet yhdessä lukion alusta saakka. Suhdetta kannattelevat avoin keskustelu ja keskinäinen kipinä.

Seitsemän vuotta sitten Konsta Hietasella, Veikkausliiga-uraansa lopettelevalla jalkapalloilijalla oli unelma: hän halusi luoda uuden uran muusikkona. Aivan puskista ajatus ei tullut, olihan Konsta keikkaillut vuosia jo alakouluikäisenä voitettuaan vuonna 1994 Tenavatähti-kisan. Konstan vaimo, Aami Hietanen, joka kotiäitinä odotti parin neljättä poikaa, antoi suunnitelmalle kaiken tukensa.

– Varmasti joku ajatteli, ettei keikkatyö sovi useamman pienen lapsen isälle, mutta Aami ei kyseenalaistanut, vaan sanoi, että ilman muuta yrität. Puhumme paljon ja kaikesta, mutta emme mieti tai jahkaile asioita pitkään, Konsta sanoo.

Seitsemän vuoden ja 150 keikan vuositahti tuotti tulosta, kun Konstaa, 36, pyydettiin viime vuonna Tähdet tähdet -ohjelmaan. Ohjelman voitto ja rooli Salatut elämät -sarjassa on tehnyt Konstasta taas kiireisen kansansuosikin. Sen on huomannut myös Aami, 33, joka on kotona parin kuopuksen, 2-vuotiaan tyttären kanssa. Perheen pojat ovat 13-, 11-, 9- ja 7-vuotiaita.

Aami ja Konsta ovat luottaneet aina siihen, että suhteen kaksi peruspilaria – avoin keskustelu ja keskinäisen kipinän säilyminen – kantavat, vaikka toista heistä viedään työn puolesta nyt enemmän kuin koskaan.

Aami vastaa perheessä lapsiin ja Lahdessa sijaitsevaan kotiin liittyvistä käytännön asioista ja aikatauluista. Konsta on usein arkipäivisin Helsingissä Salatut elämät -sarjan kuvauksissa ja tekee uutta musiikkia ennen kuin pääsee taas keikoille. Vapaalla Konsta hoitaa omalta osaltaan kotitöitä ja puuhaa lasten kanssa.

– Vaikka äitiys on ollut minulle elämäni suurin unelma, olisi vieras ajatus, että eläisimme vain lapsiamme varten ja olisimme toisillemme isä ja äiti. Keskinäinen parisuhde on ollut meille molemmille tärkeää ruuhkavuosienkin keskellä, Aami toteaa.

Nuorta rakkautta

Aami ja Konsta tapasivat aikoinaan kotikaupungissaan Lahdessa. Konsta osui Aamin isoveljen Jessen kanssa samalle luokalle lukioon ja tuli pian kylään kaverinsa luo.

– Olin nuorempana fanittanut Konstaa, mutta en ollut tavannut häntä koskaan, Aami sanoo.

Ensikohtaaminen tapahtui Aamin perheen keittiössä, kun Aami oli kahdentoista. Sittemmin Aami lyöttäytyi yhä useammin veljensä ja tämän kavereiden mukaan. Ihastusta oli ilmassa molemmin puolin, mutta tilanne ei ollut helppo.

– Kolme vuotta oli tuossa iässä iso ikäero, lisäksi kyseessä oli hyvän ystäväni pikkusisko. Kun aloimme viettää myöhemmin Aamin kanssa aikaa kahdestaan, oli vain ajan kysymys, miten kauan voisimme pidätellä tunteitamme, Konsta toteaa.

”Myös huumori auttaa arjessa. Jos haaveilen keittiöremontin tai lomamatkan perään, Konsta huikkaa, että ehkä muutaman hitin jälkeen”, Aami sanoo.­

Kun Aami aloitti 15-vuotiaana lukion, heistä tuli pari. 19-vuotiaana Aami jo odotti avoparin esikoista. Raskaus ei ollut vahinko, vaan pitkien keskusteluiden tulos.

– Haaveilin enemmän lasten kasvattamisesta kuin johonkin ammattiin opiskelemisesta. Seurusteluaikoina Konsta oli välillä mukana, kun kävin hoitamassa läheisten lapsia. Kun saimme esikoisemme, Konsta seurasi alkuun, mitä teen ja minä näytin tietä, miten jokin juttu hoidetaan. Välillä hän kysyi, miksi toimin tietyllä tavalla, ja sitten selvitin.

Vaikka Aamilla on ollut monista lasten kasvatukseen liittyvistä asioista selvät näkemykset, pari on tehnyt myös kompromisseja.

– Joskus lähdetään enemmän toisen ajatuksen suuntaan, joskus toisen. Me olemme puhuneet nuoresta asti tosi paljon. Joskus havahdun kun kuulen, että mitä, onko sellaisiakin parisuhteita, joissa ei puhuta? Ehkä avoin puhe on yksi syy siihen, miksi suhteemme on kestänyt melkein kaksikymmentä vuotta, Konsta arvelee.

Keskustelujen kautta tehdyt yhteiset päätökset auttoivat silloinkin, kun Aami tuli ensimmäisen kerran raskaaksi 19-vuotiaana.

– Lähipiiri tiesi minut ja haaveeni ja tuki meitä. Mutta jotkut kavereiden vanhemmat järkyttyivät, että miten voin olla raskaana ja vielä onnellinen, vaikken ollut ehtinyt edes opiskella vielä mitään, Aami muistelee.

Selvät roolit vanhempina

Puolen vuoden jaksoa lukuun ottamatta Aami on ollut ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen koko ajan koti­äitinä, joten nuorella perheellä on ollut taloudellisesti tiukkoja aikoja. Konsta teki jalkapallouransa ja sittemmin musiikkikeikkojen ohella jonkin verran opettajan sijaisuuksia, jotta sai kasvavalle perheelle leivän pöytään. Sitä ennen pari ehti kokeilla monenlaisia säästökikkoja. Aami parturoi itse koko porukan hiukset ja tiukimpina hetkinä antoi omat ruoka-annoksensa lapsille.

– Ei elämämme silti ollut mitenkään kurjaa. Minulla oli aina vahva luotto siihen, että Konsta kyllä onnistuu jossakin vaiheessa.

Viime vuonna kun Konsta aloitti Salkkareissa, perheen taloudellinen tilanne helpottui.

– Meille tärkeä yhteinen arvo on tietynlainen positiivinen ilmapiiri. Vaikka meilläkin toki välillä otetaan yhteen, niin isoista asioita kuten rahasta emme vänkää, ja muutenkin riitelemme aika harvoin. Tietysti tällaisen lapsimäärän kanssa tulee välillä väsyneitä päiviä, Konsta sanoo.

Aami uskoo, että parisuhde kantaa isossakin perheessä, kun vanhempien roolit ovat selvät eikä kasvatuksesta ja perheen pelisäännöistä tarvitse lasten kanssa vääntää.

– Kun yritimme joskus vaihtaa rooleja ja minä menin töihin, meille tuli helpommin erimielisyyttä. Syntyi epäselvyyttä siitä, kumman mikäkin asia piti huolehtia. Tällä hetkellä Konsta hoitaa taloudellisen puolen, ja minä päätän, tuleeko meille viikonloppuna lasten kavereita yökylään, Aami selventää.

– Myös huumori auttaa arjessa. Jos haaveilen keittiöremontin tai lomamatkan perään, Konsta huikkaa, että ehkä muutaman hitin jälkeen. Siitä on tullut yhteinen vitsimme.

Nuorena aloitettu parisuhde ei ole Konstan ja Aamin lähipiirissä poikkeus. Monet kavereista ja lähes jokainen parin sisaruksista on aloittanut seurustelun nykyisen kumppaninsa kanssa 15-vuotiaana.

– Kun on nuoresta asti yhdessä, on ollut mahdollisuus myös kasvaa samaan suuntaan. En tiedä, millaista olisi kolmekymppisenä paukata treffeille ja alkaa sovittaa arvomaailmaa ja tapoja yhteen, Konsta miettii.

– Vaikka olemme kasvaneet samaan suuntaan, omat toiveet ja unelmat ovat silti säilyneet. Niitä sitten on keskustellen sovitettu yhteen ja minusta onnistuttu siinä aika hyvin, Aami jatkaa.

Miten kipinä pysyy yllä

Nyt kun perheessä on enää yksi vaippaikäinen, molemmat ovat havahtuneet siihen, miten eri tavalla arjessa on vapaita hetkiä. Pari uskoo keskinäisen suhteen pysyneen vahvana, koska yhteistä aikaa on vaalittu myös pikkulapsiaikoina.

Hietaset järjestävät kahdenkeskisiä treffi-iltoja myös arkena. Silloin kokataan vähän parempaa iltapalaa. Taloudellisesti niukkoinakin aikoina he ovat panostaneet myös kahdenkeskisiin hotelliöihin.

”Vaikka koen että minulla on hyvä itsetunto ja luotan tähän suhteeseen, niin on minullakin ollut epävarmuuden hetkeni. Tiedän, että paikalleni on ollut tulijoita, ja se on aiheuttanut välillä mustasukkaisuutta”, Aami kertoo.­

Yhteisiin hetkiin satsaaminen on heistä myös toisen huomioimista ja arvostamista.

– Tämä saattaa ärsyttää joitakin, mutta sanon silti: jotta parisuhteen kipinä pysyy yllä, on joskus jaksettava ohittaa oma väsymys ja hoitaa parisuhdetta, olla läsnä kumppanilleen ja raivattava se aika jostakin muusta, Aami miettii.

– Joskus olisi meidänkin ollut ehkä hyvä priorisoida se uni, Konsta virnistää ja viittaa silmäpusseihinsa.

– Mutta vakavasti, kyllä se yleinen positiivinen fiilis vaikuttaa myös parisuhteeseen. Jos elämä olisi sellaista, että koko päivä pitäisi vääntää jostakin, tuskin illan tullessa olisi kovin paljon läheisyysfiiliksiä. Kun lapsia on monta, myös parisuhteen on toimittava erityisen hyvin väsyneenäkin, hän jatkaa.

Kun toisen elämä on enimmäkseen kotona ja toinen on julkisuuden valokeilassa ja monien fanituksen kohde, suhteen on toimiakseen syytäkin olla kunnossa.

– Tiesin jo silloin, kun aloin olla Konstan kanssa, että otan nyt itselleni miehen, johon puoli Suomea on ihastunut, Aami sanoo.

– Täytyy myöntää, että olen ottanut asiasta pieniä paineita, ja olen aina halunnut osoittaa olevani Konstan arvoinen. Vaikka koen että minulla on hyvä itsetunto ja luotan tähän suhteeseen, niin on minullakin ollut epävarmuuden hetkeni. Tiedän, että paikalleni on ollut tulijoita, ja se on aiheuttanut välillä mustasukkaisuutta, Aami miettii.

– Vähän epäilen, olisiko kukaan valmis ottamaan sun paikkaa edes kokonaiseksi vuorokaudeksi, Konsta keventää.

Yksi perusteellisempi keskustelu Hietasilla käytiin, kun Konstaa pyydettiin näyttelemään Salkkareihin.

– Siinä läheistä kanssakäymistä oli näyttelemisen kautta enemmän, ja sanoinkin Konstalle, että minun pitää nyt sulatella tätä asiaa. Toivoin, että hän osoittaisi tuona aikana minulle erityistä huomiota kotona, jotta tuntisin olevani yhä se erityinen, Aami toteaa.

Menetelmä toimi ja Konsta aloitti kuvaukset vuoden 2020 alussa.

– Ajattelen aina, että työkuvaani kuuluu keikkaillessa saada ihmiset joraamaan ja viihtymään. Siitä meillä ei ole ikinä ollut vääntöä. Mutta ymmärrän kyllä, että intiimikohtaukset saattavat tuntua pahalta. Mutta siitäkin selvittiin keskustelemalla, Konsta sanoo.

Unelmat todeksi

Konstan mielestä perhe-elämä maadoittaa. Kun kotona huomiota jakamassa on kahdeksan ihmistä ja koira, otsikot jäävät viimeistään kotioven ulkopuolelle.

– Viime syksynä olin normaalia enemmän poissa, mutta muuten suosioni ei näy kotona mitenkään. Median tai ihmisten huomio jää keikkapaikoille ja studiolle.

Perheen viidestä lapsesta jokainen on hoidettu kotona kolmevuotiaaksi. Kuopus aloittaa päivähoidossa ensi syksynä, jolloin myös Aamin elämässä alkaa uudenlainen ajanjakso. Tällä hetkellä Aami kirjoittaa perheen elämästä blogia ja ylläpitää some-kanavia Tohinatalo-nimen alla. Hän on solminut myös kustannussopimuksen lasten kasvatukseen liittyvästä kirjasta, joka julkaistaan ensi keväänä. Syksyllä hän aikoo keskittyä päivät kirjoitustöihin.

– Vasta viime vuoden aikana sellaiset, jotka epäilivät varhaista perheen perustamista, ovat karistaneet epäilyksensä. Hekin ovat nähneet, että elämäni menee eteenpäin, vaikka en ole edennyt perinteisessä järjestyksessä. Olen tyytyväinen tekemiini valintoihin. Olen saanut sen, mistä aina unelmoin – lasten kasvattamisesta, ja vielä useamman lapsen.

Konsta odottelee nyt keikoille pääsyä ja viettää sitä ennen iltoja tehden musiikkia kodin alakertaan rakennetussa studiossa. Sinne hän siirtyy aina samalla toteamuksella.

– En ikinä sano alakertaan mennessäni, että lähden töihin. Huikkaan, että lähden tekemään suomalaista musiikkihistoriaa!

Toteamus jaksaa huvittaa Aamia vielä kaikkien vuosien jälkeenkin.