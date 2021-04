Suomalainen TikTok-tähti Nuppu, 24, julkaisi lauluvideon tunnin harkinnan jälkeen – pian kilahti viesti levy-yhtiöstä ja viikon päästä hän oli jo studiossa: ”En uskaltanut laulaa julkisesti vuosiin”

Maailmalla TikTokista ponnahtaneita artisteja tunnetaan useita. Onko laulajalupaus Nuppu Oinas ensimmäinen Suomessa?

Pari kuukautta sitten Nuppu Oinas, 24, piti peukaloa julkaisunapin päällä tunnin ja mietti, painaako nappia vai ei.

– Ajattelin, että en mie kehtaa. Ei tämä ole riittävän hyvä. Mutta sitten olin, että fuck it ja annoin mennä, Nuppu Oinas kertoo.

Video, jonka julkaisua Nuppu pohti pitkään, oli TikTokin duettovideo. Levy-yhtiö Warner Musicin tempauksessa tiktokkaajia yritettiin saada duetoimaan Vesalan ja Figaron Kaks toisillemme hellää -kappale. Näet videon alla.

Paula Vesala innostui Nupun laulusta ja julkaisi videon oman Instagraminsa stooreissa.

– Se oli iso juttu, Nuppu sanoo.

” Päässäni vähän huippasi.

Maailmalla TikTokista ponnahtaneita artisteja tunnetaan lukuisia. Kuuluisimpia heistä lienevät Loren Grey, Dixie D’Amelio ja Lil Nas X, jonka ensimmäinen hitti Old Town Road breikkasi, kun se alkoi levitä meemivideoiden kautta TikTokissa. Biisi päätyi listaykköseksi ja oli isoimpia hittejä maailmalla vuonna 2019.

Nupulle TikTok-video poiki viestin Heikki Puhakaiselta, joka on televisio-ohjelmista ja Jenni Vartiaisen keikoilta tuttu kosketinsoittaja, mutta myös levy-yhtiö Kaiku Entertainmentin A&R.

– Heikki laittoi miulle IG:ssä, että haluaisi jutella. Silloin päässäni vähän huippasi. Mietin, että vou, mitäköhän tämä nyt on.

Nuppu ja Heikki ottivat Zoom-puhelun ja Heikki kysyi Nupulta, kiinnostaisiko tätä lähteä feattaamaan räppäri Uniikin Museo-biisille. Viikon päästä puhelusta Nuppu oli jo studiossa. Spotify’ssä biisi julkaistiin muutama viikko sitten.

– Tuntui absurdilta, että TikTok-videoni johti siihen, että pääsin Uniikin biisille. Se oli miulle iso merkittävä etappi – erityisesti siksi, että olin yläasteella koulukiusattu, Nuppu kertoo.

Yhden kiusaajan sanat jäivät soimaan Nupun korvissa vuosiksi.

– Yksi jätkä oli nähnyt miut tv:ssä Tartu mikkiin -ohjelman kopissa ja sanoi koulussa: Siusta ei voi tulla ikinä laulajaa. Että älä edes haaveile siitä. Näiden sanojen takia en uskaltanut laulaa julkisesti moneen vuoteen.

Seuraajia yli 100 000

Museo-biisin lisäksi Nuppu Oinas on julkaissut Spotify-palvelussa kaksi omakustannebiisiä ja osallistunut Idolsiin ja The Voice of Finlandiin. Idolsissa Nuppu eteni soolovaiheeseen ja TVOF:ssä Knock Out -vaiheeseen saakka.

– Nää laulukilpailut on coverpainotteisia eikä ihan miun juttu, Nuppu sanoo.

Laulua Nuppu on harrastanut koko ikänsä ja se oli myös hänen pääinstrumenttinsa Jyväskylän konservatoriossa. Kaiku Entertainmentin tiedotteessa Uniikki kuvailee Nupun ääntä yhdeksi uniikeimmaksi, mitä maasta löytyy.

– Artistius ja oman musiikin tekeminen ovat suurin unelmani. Mutta onhan miulla myös päivätyö markkinointitoimistossa ja opiskelupaikka Metropolian musiikkipedagogilinjalla, Nuppu sanoo.

” TikTok on avannut paljon ovia.

Sitä ei vielä tiedetä, tuleeko Nupusta yksi ensimmäisistä TikTokin kautta levytyssopimuksen saaneista suomalaisista.

Levy-yhtiöille Nupun kaltaiset laulajat voivat olla kiinnostavia, sillä heillä on jo yleisöä. Nupulla TikTok-seuraajia on runsaat 100 000 – se on Suomen mittakaavassa paljon.

TikTok on itse mainostanut rooliaan musiikkibisneksessä merkittäväksi. Music Business World Wide -sivuston mukaan 70 artistia breikkasi viime vuonna TikTokin kautta. Suomessa vastaavaa ilmiötä ei ainakaan vielä ole nähty, vaikka levy-yhtiöt ovatkin löytäneet palvelun.

Nupulle TikTok on kanava, josta hän saa osan tuloistaan. Lauluvideoiden lisäksi hän julkaisee palvelussa sketsejä.

– Tienaan leipäni osittain TikTokin kaupallisilla yhteistöillä. Ja on TikTok avannut miulle paljon ovia.