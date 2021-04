Suomalaiset kertovat, miten korona nakertaa ystävyyssuhteita – jakoi kaveriporukat kahteen leiriin: ”Selkeä erottelu on tapahtunut niihin, jotka kutsutaan salabileisiin”

Kysyimme lukijoiltamme, miten korona on vaikuttanut ystävyyssuhteisiin. Moni huomasi yhteydenpidon vähentyneen, kun taas joidenkin ystävyyden väliin astuivat salaliittoteoriat.

Korona koettelee ystävyyttä. Kun kontakteja on pitänyt jo yli vuoden ajan rajoittaa, ystävyyssuhteiden ylläpito on vaatinut aiempaa enemmän ponnistelua. Moni on myös joutunut pohtimaan, voiko jotain ystävää edes nähdä.

Kysyimme lukijoiltamme taannoisessa kyselyssä, miten korona on vaikuttanut ystävyyssuhteisiin. Saimme kuulla yli 130 ihmisen kokemuksia aiheesta, ja vastaukset olivat pysäyttäviä: yli vuoden eristäytyminen oli tehnyt tepposet monelle ihmissuhteelle, aiheuttanut riitatilanteita ja lisännyt yksinäisyyden tunnetta.

Vaivihkaa etääntymistä

Suurin osa kyselyyn vastanneista jakoi saman kokemuksen: yhteydenpito ystäviin on vähentynyt merkittävästi rajoitusten vuoksi. Näkeminen on jäänyt ja viestejäkään ei aina jaksa vaihdella.

”Perheellisinä olemme olemme uupuneita etäkouluihin, lasten levottomuuteen ja sairastumisen pelkoon. Kaikki energia kuluu omaan työhön ja lasten asioihin. Iltaisin on niin poikki, ettei jaksa laittaa edes viesteillä kuulumisia. Aikaisemmin soiteltiin ja nähtiin. Nyt molemmat ovat jääneet.”

”Minulla on paljon ystäviä, mutta koronan myötä sosiaalinen piiri on kutistunut liki olemattomaksi, vain muutamaan läheisimpään ystävään. Kynnys ehdottaa tapaamisia on noussut, kun kontakteja pitäisi periaatteessa rajoittaa ja osa pelkää tautia enemmän. Pahoin pelkään, etteivät ihmissuhteet palaudu samanlaisiksi kuin ennen. Se on raskasta yksineläjänä.”

”Asumme ’pahamaineisella’ Uudellamaalla ja osa muualla asuvista ystävistämme ei ole halunnut tavata meitä lainkaan sen jälkeen, kun korona alkoi. Olemme kuin spitaalisia, jotka kierretään kaukaa. Eihän se kivalta tunnu.”

Korona on tuonut ystävistä esiin myös uusia, ei niin hyviä puolia. Osa huomasi muutoksen omassa käytöksessään.

”Välinpitämättömyys ja ’ei se kaverien kesken tartu’ -asenne ihmetyttää. Vastuulliset ihmiset ovat muuttuneet vastuuttomiksi. Jonkinlaista koronauupumusta on ilmassa.”

”Ei uusia puolia niinkään kaverista, vaan itsestäni. Voin paljon paremmin, kun ei ole sosiaalista velvoitetta osallistua mihinkään ylimääräiseen illanviettoon, vaan voi olla kotona.”

Etäillanvietoista tuli uusi normaali vuosi sitten maaliskuussa.­

Kahden leirin ystävyyssuhteita

Monissa vastauksissa korostui, kuinka koronapandemian myötä kaverit ovat ikään kuin jakautuneet kahteen leiriin: ne, jotka jatkavat elämäänsä normaalisti ja kenestä saa seuraa, ja ne, jotka noudattavat tiukemmin rajoituksia. Se on aiheuttanut ristiriitoja.

”Selkeä erottelu on tapahtunut: niihin, jotka noudattavat rajoituksia ja joihin ei olla yhteydessä, ja niihin, jotka kutsutaan salabileisiin. Rajoituksia noudattavana on saanut ala-arvoista palautetta siitä, kuinka on muuttunut tylsäksi. Sitä jää vain miettimään, onko ystävyyttä ollutkaan.”

”Jotkut ystäväni ovat muuttuneet korona-aikana ylihysteeriseksi. Tuntuu kuin en tuntisi heitä enää ollenkaan.”

”Elän todella varovaisesti suojatakseni itseäni ja samassa taloudessa eläviä ja tuntuu, että tätä ei aina ymmärretä. Alkuun kyseltiin, voinko nähdä, ja kyseenalaistettiin kieltäytymiseni, vaikka perusteet olivat pätevät. Lopulta ei enää kysytty mukaan ja minut vähän kuin unohdettiin kokonaan. Tuntuu, että minua kohdellaan kuin haluaisin olla ystävistäni erkaantunut oman tien kulkija, vaikka näin ei todellakaan ole.”

”Kaveri haluaisi tavata livenä, mutta en itse uskalla tavata häntä. Hän liikkuu niin paljon ja eri ihmisten kanssa eikä todellakaan pyri välttelemään kontakteja kuten itse teen.”

Ystävä hurahti huuhaaseen

Näkemyserot rajoituksista ovat vastaajien mukaan kiristäneet tunnelmaa monissa ihmissuhteissa. Usein puheenaihetta jopa mieluusti vältellään. Viimeinen naula arkkuun on ollut se, kun ystävä on hurahtanut salaliittoihin.

”Yksi erittäin läheinen ystäväni on hurahtanut koronan myötä Qanon-salaliittoteoriaan. Yritän pitää jonkinlaista yhteyttä yllä, mutta ei se ole enää ystävyyttä, kun toisen mielipiteet on aivan käsittämättömiä.”

”Yksi ystävä jonka kanssa olen kokenut olevani samanhenkinen, on muuttunut raivovastustajaksi maskeille, rokotuksille ja kaikille koronarajoituksille. Katson ihmeissäni vierestä, kun ystävän Facebook seinä täyttyy salaliittoteorioista ja jatkuvasta negatiivisesta vellomisesta.”

