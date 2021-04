Talousvaikeudet ajoivat Anne Kukkohovin epätoivoon: ”Ensimmäistä kertaa tuntui, että voimani eivät riitä”

Vuosi on ollut Anne Kukkohoville niin raskas, että kroppa alkoi oirehtia stressiin. – Vatsaan koski, nenä vuosi ja ramppasin koronatesteissä.

Kulunut vuosi on ollut Anne Kukkohoville ja yritykselle vaikea. Juuri nyt näyttää siltä, että tunnelin päässä on kuitenkin valoa.­

Koronavuosi ei ole ollut yrittäjille helppo. Kosmetiikkayrityksen seitsemän vuotta sitten perustanut Anne Kukkohovi, 50, on rahoittanut tiiminsä kanssa yrityksen toimintaa omalla rahalla. Kun tulolähteet poikkeusaikana muuttuivat, yrityksen ja oman talouden rahoituksessa on riittänyt järjesteltävää.

– Olen uinut todella syvissä vesissä. Tammikuussa oli fiilis, että tästä ei ole enää ulospääsyä. Epätoivo tuntui fyysisinä oireina koko kevään: vatsaan koski, nenä vuosi ja ramppasin koronatesteissä. Ensimmäistä kertaa aikuisiällä tuntui, että voimani eivät yksinkertaisesti riitä, Anne kertoo.

Häntä harmittaa, että yritykselle on tarjottu satojentuhansien kauppoja, mutta lainaa tuotantoon on vaikea saada.

– Suomessa rahoitusta saa uusiin hankkeisiin, mutta entä nämä, jotka ovat lähellä läpimurtoa ja päässeet levittäytymään ja saamaan jo sijaa vaikeassa markkinassa? Korona-aikanakin pitäisi vain kehittää uusia innovaatioita, vaikka vanhat hyvät tarvitsisivat apua.

Kriisin keskellä Anne on tehnyt budjetteja uusiksi ja karsinut omia menojaan.

– Olen luopunut ylellisyydestä, ulkona syömisestä ja arjen hemmotteluhetkistä. Matkustamiseenkaan ei ole ollut nyt mahdollista säästää.

Yleensä Anne on selvinnyt kriiseistä joustavan mielensä avulla.

– Jos olen mennyt illalla kauhusta kankeana nukkumaan, olen silti pystynyt heräämään aamulla toimintakykyisenä, vaikka tuleva päivä olisi täynnä puhelinjonottamista ja asioiden selvittelyä. Sitä kai kutsutaan psykologiassa mielen kimmoisuudeksi.

Aivan vastikään tehdyn yritysjärjestelyn ja ison Venäjän-kaupan myötä kosmetiikkayrityksen tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta.

– Koko kansainvälinen yrittäjyysurani on ollut yhtä vuoristorataa. On ollut hienoja onnistumisia, mutta myös isoja pettymyksiä. Breikkaus ulkomailla on pitkä tie. Nyt kun tilanne ratkesi, ”koronaoireetkin” hävisivät ja pystyin taas hengittämään vapaammin. Vuosi on ollut niin raskas, että kroppani oli alkanut oirehtia stressiin.

Lapsuudenkodissaan Anne oppi pitämään yllä kulisseja. Vaikka hän on omalta osaltaan pyrkinyt olemaan avoin ja murtamaan vaikenemisen kulttuuria, toisinaan kulissien ylläpitämisestä on ollut hyötyäkin.

– Kun epävarmuuksia sisältävän työviikon jälkeen on mentävä ihmisten eteen, olen aina pystynyt hymyilemään, jopa heittäytymään. En koe teeskenteleväni, vaan pystyn joustavan mielen avulla jättämään välillä stressaavia asioita hetkeksi taakseni. Niin kauan kuin myös pystyn tiedostamaan tämän ja puhumaan tästä avoimesti, tiedän olevani oikealla tiellä.

Miksi Anne Kukkohovilla oli tapana karata ulkomaille aina juhlapyhiksi? Mitä hän ajattelee deittailun eroista Suomessa ja Ranskassa? Miksi ja mistä Annen lapsuudenperheessä vaiettiin? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 14/2021. Digilehden voit lukea tästä.