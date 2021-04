Riku Nieminen heitti koulussa vitsin, jota häpeää edelleen: ”En tarkoittanut pilkata, mutten myöskään korjannut tilannetta vaan lähdin paikalta”

Riku Niemisen mielestä tilannekomiikka on parasta, mutta takavuosien koominen kömmähdys kummittelee edelleen.

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa tunnetut henkilöt vastaavat lukijoiden esittämiin kysymyksiin.

Olet kotoisin Kajaanista. Kuinka paljon puhut Kainuun murteella vapaa-aikanasi?

Ystäväporukassa tulee joskus puhuttua, jos joukossa on kainuulaisia ystäviä. Välillä suusta pääsee ”helevetti”, kun potkaisen varpaan seinään. Kainuun murre on tunnekieleni, ja kesti aikansa, että se väistyi. Teatterikorkeassa Iina Kuustonen pilkkasi minua, kun sanoin ”sankko”, eikä kukaan koskaan tiedä, mitä tarkoittaa ”pahki”.

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Vapaa-aika. Elän parhaillaan ruuhkavuosia kahden lapsen isänä, joten olen onnellinen aina, kun jostain löytyy vapaa tunti. Luen silloin kirjaa tai liikun. Juuri nyt luen Antti Röngän ja Petri Tammisen Silloin tällöin onnellinen, jossa koostuu isän ja pojan sähköpostikirjeenvaidosta. Luen hyvin vähän proosaa, yleensä kulutan enemmän elämäkertoja.

Olet aiemmin kertonut kannattaneesi Zeitgeist-liikettä, joka ajaa rahajärjestelmästä luopumista. Miten nykyään suhtaudut rahaan?

Liikkeeseen minulla ei oikein ole enää minkäänlaista suhdetta. Raha on minulle kuitenkin edelleen lähinnä pakollinen paha, enkä hirveästi pidä sen ajattelemisesta. Olen yhä sitä mieltä, että meillä olisi kaikki resurssit elää niin, ettei kenenkään tarvitsisi nähdä nälkää tai olla koditon, mutta taitaa olla tahtotilasta kiinni, tapahtuuko niin.

Kuinka moneen kysymykseen olisit itse osannut vastata juontamassasi Heikoin lenkki -ohjelmassa?

Varmaan noin 40–30 prosenttiin. Itse kysymykset eivät olleet hirveän vaikeita, mutta tilanteen paine vaikeutti. Siinä joutuu punnitsemaan, kulutatko aikaa, sanotko ohi, vastaatko väärin. Siellä elin kilpailijoiden puolella, enkä usko, että olisin ollut sen fiksumpi.

Mistä et pidä ammatissasi?

Epäsäännöllisyys on välillä raskasta. Vaikka on ihan mukavaa, että freelancerina päivät ovat erilaisia, niin nyt lasten kanssa kaipaa rutiinia. Muuten työni on antoisaa ja vastaa hyvin sitä, mitä odotin.

Miksi olet kalju?

Kyllä minulla tuohon päälaen ympärille kasvoi hiuksia, mutta minulla on pälvikalju. Siinä kävi sitten niin, että kuvasin paria proggista samaan aikaan, Robaa ja erästä toista, jossa roolihenkilöni oli kalju. Totesin, että tämä on helppo tyyli ja säästän parturikustannuksia, kun ei tarvitse kuin itse vetää klaniksi.

Miten Putous-hahmosi Munamies syntyi?

Otin päiväkirjan, jota vielä silloin ehdin kirjoittaa, ja aloin luonnostella jotain omasta mielestäni hauskaa. Hahmo oli alun perin keittiöstä karannut kananmuna, jota oltiin rikkomassa kakkutaikinaan, ja sen hokemat olivat hävyttömämpiä kuin lopulta televisioon päätyneet. Petteri Summanen sparrasi sitä kanssani kiltimmäksi.

Mikä oli viimeisin nettikauppatilauksesi?

Lasketaanko Wolt tai Foodora? Tilaan tosi vähän mitään netistä, enkä kehtaa ehkä listata mitään Keltaisen ruusun wolttauksia. Silmälaput tilasin viimeksi nukkumiseen, sellaiset, jotka näyttävät kärpäsen silmiltä. Olen valoherkkä ja ääniherkkä, ja oikeastaan kaikelle herkkä.

Miksi halusit näyttelijäksi?

Ohjaaja Raila ”Allu” Leppäkoskella on aika selkeä näkemys siitä, miksi ihmisistä tulee taiteilijoita. Hänen mukaansa ihmisellä on kommunikaatiohäiriö ympäristönsä kanssa, ja uskon tähän täysin. En ole lapsena tullut kuulluksi, enkä ole osannut kommunikoida sitä tarvetta, joten olen sen sijaan alkanut pelleillä, laulaa ja tanssia, hakea huomiota ennemmin niin kuin puhumalla. Sitä kautta olen päässyt osaksi yhteisöä.

Onko sinulla tatuointeja?

Rinnassani vasemmalla on tatuoituna planeetta ja galaksi, otin sen vuosi sitten. Halusin ottaa kokemuksen vuoksi joskus jotakin, jotta voin mennä hautaan tyytyväisenä tietäen, millaista se on. Avaruusteema puhutteli, sillä se muistuttaa, kuinka pieniä me ihmiset olemme. Tatuoinnin tekeminen kesti ensin seitsemän tuntia yhtenä päivänä ja toiset seitsemän tuntia myöhemmin. Se oli kivuliasta, ja siinä käytettiin buranaa, panadolia ja puudutussuihketta yllin kyllin.

Mistä asiasta sinun on vaikea repiä huumoria?

Kaikelle voi nauraa ja kaikesta voi kehittää vitsiä, kunhan kulma on oikea. Komedia ja huumori on kaksiteräinen miekka. Sillä voi halutessaan alistaa ja sortaa tai sitten nostaa, yhdistää ja tuoda epäoikeudenmukaisuuksia valoon. Se on tietynlaista keskustelua, ja kuten ei keskustelussa, ei komediassakaan pitäisi olla tabuja.

Millaiset asiat sinua naurattavat?

Arkipäivän möläytykset jäävät mieleen. Yläasteella fysiikan- ja kemianopettajanani oli ihastuttava nainen, jolla oli ärrävika. Kerran hän kahden kesken kehui, että ”Rrrriku, sulle on tapahtunut sellainen heurrrreka”. Olin tosi otettu kehuista. Lähtiessä huikkasin ovelta, että ”heipparrrrallaa!” samalla tavalla sorauttaen, koska tapa jäi päälle. En tarkoittanut pilkata, mutten myöskään korjannut tilannetta vaan lähdin paikalta. Edelleen se hävettää aivan hirveästi ja aiheuttaa muistellessa toisinaan sellaisia onomatopoeettisia häpeän ääniä.