Kun Yona oli itkenyt puoli vuotta ja tahtoi kuolla, tuottaja muutti hänen kotiinsa pitämään laulajasta huolta – ero juuri ennen koronaa vei elämältä pohjan

Vasta kun poliisit seisoivat kodin eteisessä, Johanna Rasmus havahtui. Äkkiä hän ymmärsi, kuinka huolissaan ystävät olivat olleet hänestä. Niin huolissaan, että joku heistä oli soittanut hätäkeskukseen ja hälyttänyt poliisit hänen asuntoonsa Helsingin Herttoniemessä.

– Olin jankannut toivettani kuolemasta niin paljon, että ystäväni olivat hätääntyneet. Asiaan vaikutti varmasti myös se, että minulla on diagnoosi epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, minkä ystäväni hyvin tietävät, laulaja Yonana tunnettu Johanna, 37, kertoo.

– Epävakaa persoonallisuus tarkoittaa suurta herkkyyttä ja voimakkaita tunnetiloja, joista on vaikea päästä eteenpäin.

Poliisit olivat ystävällisiä ja välittäviä. He kyselivät, mikä on tilanne ja kuinka Johanna jaksaa.

– Sanoin, ettei minulla ole hätää ja arvelin ääneen, että tässä on ehkä vähän ylireagoitu. Ehkä minua hiukan myös nolotti. Mutta samalla se, että vuokseni oli nähty vaivaa, tuntui hyvältä, Johanna kertoo.

Poliisien piipahdus paikalla toimi hänelle herätyksenä.

– Sanoin itselleni, että nyt on aika ryhdistäytyä. Olet itkenyt puoli vuotta ihan joka päivä. Olet järkevä ihminen, jolla on hyviä ystäviä, ihana työ ja rahaa tilillä – nyt on pakko piristyä, Johanna Rasmus muistelee viime syksyn vaikeita hetkiä.

Havahtuminen johti siihen, että laulaja päätti sitoutua paremmin hänelle terveyskeskuksesta tarjottuun hoitoon. Ja sai muunkinlaista apua – Yonan musiikin tuottaja Mauri Syrjälä tuli hänen kotiinsa joksikin aikaa pitämään laulajasta huolta.

– Aina, kun havahduin lääkeunesta, näin että hän istui sohvallani ja katsoi telkkaria, oli läsnä. Se riitti. Se, etten ollut yksin, vaan paikalla oli joku turvallinen ihminen, tuntui valtavan hyvältä, Johanna muistelee.

” Identiteettini ja elämäni mullistuivat.

Tapahtumaketju, joka suisti hänet syvälle mustiin vesiin, oli saanut alkunsa puoli vuotta aiemmin, maaliskuussa 2020.

– Silloin tapahtui kaksi mullistavaa asiaa yhtaikaa. Alkoi maailmanlaajuinen kriisi eli koronapandemia. Samaan aikaan päättyi yhdeksän vuotta kestänyt avioliittoni, Johanna Rasmus kertoo.

– Menetin yllättäen tärkeimmän ihmisen elämästäni. Hänet, jonka viereen olin nukahtanut joka ilta vuosien ajan. Identiteettini ja elämäni mullistuivat. Lockdown-olosuhteet syvensivät rajusti yhtäkkistä yksinäisyyttäni.

Elämänmuutos peruuntui

Vielä alkutalvesta 2020 elämä oli täynnä lupausta uudesta. Johanna ja hänen silloinen miehensä olivat molemmat rakastuneet Lappiin. Mies jopa niin paljon, että oli ostanut Inarista mökin. Paikallinen elämäntapa, ”outback-meininki”, kuten Johanna sitä nimittää, kiehtoi molempia. Poromiehet ja saamelaisuus, loittojen seutujen arktinen elämäntyyli, majesteettisen kaunis luonto ympärillä – kaikki innosti ja houkutteli perusteelliseen elämänmuutokseen.

– Olin tehnyt soolouraa muusikkona kymmenen vuotta putkeen. Kahdeksan soololevyä, loputtomasti keikkailua, vino pino muita proggiksia siihen päälle. Olin kiitollinen kaikesta, mutta väsynyt siihen, kaipasin irtiottoa, halusin kokeilla jotakin ihan muuta työtä.

– Siitä syntyi suunnitelma: muutamme Inariin ja alan paiskia töitä safarioppaana, Johanna kertoo.

” Rakastimme toisiamme valtavasti ja teimme kaikkemme saadaksemme suhteemme toimimaan. Se ei onnistunut.

Helsingin-kodin vuokrasopimus oli jo sanottu irti ja muuttolaatikot pakattu, kun kaikki muuttui.

Aivan yllättäen tuli ero, alkoi korona ja Johanna päätyi yksin väliaikaisasuntoon.

– Sellaista turvattomuutta ja yksinäisyyttä en ole kokenut ikinä aiemmin. Surua syvensi se, etten voinut nähdä lainkaan esimerkiksi vanhempiani, koska he ovat ikänsä takia koronan riskiryhmää, Johanna kuvailee.

– Ero tuntui valtavalta epäonnistumiselta, tietynlaiselta kuolemalta. Se oli järisyttävintä, mitä olen koskaan elämässäni kokenut – ja minä olen kokenut paljon.

Eron järkytyksestä ja yllättävyydestä huolimatta välit ex-puolisoon eivät katkenneet kokonaan.

– Rakastimme toisiamme valtavasti ja teimme kaikkemme saadaksemme suhteemme toimimaan. Se ei onnistunut. Silti tiedän, että tulemme aina välittämään toisistamme, Johanna miettii.

– Suru, viha, pettymys ja katkeruus kuuluvat eron prosessiin, mutta niihin ei saa jäädä kiinni, muuten ne syövyttävät ihmisen selkärankaa myöten.

Uusi vaihe, uusi nimi

Ilman ystäviään Johanna ei olisi kriisistään selviytynyt, sen hän sanoo suoraan. He tukivat ja kannattelivat, vakuuttivat, että vielä tulee päivä, jolloin hän tulee kokemaan iloa ja elämänhalua, rakastamaan ja nauramaan jälleen, jopa nauttimaan yksinolosta.

– Ajattelin että joo joo, kiva kun he lohduttavat, mutta tuo ei pidä paikkaansa. Toiveeni kuolemasta ei tule hellittämään, tästä en enää nouse, Johanna muistelee tunteitaan.

– Vaikka muut tukevat, tosiasia on, että tuollaisessa kriisissä olet tietyllä tapaa yksin. Kukaan muu ei elä sitä samaa kokemusta kuin sinä.

Psykologisesti tärkeä askel uuteen oli sukunimen vaihtaminen.

”Haaveilen pitkästä urasta muusikkona ja elämästä, johon sisältyisi mahdollisimman vähän ikävyyksiä”, Yona sanoo.­

– En halunnut pitää mieheni nimeä ja tyttönimeni tuntui jo kovin kaukaiselta. Niinpä päädyin isoäitini isoäidin nimeen Rasmus. Suomessa saa viidenteen polveen asti hakea suvussa ollutta nimeä, ja jotenkin tuo nimi puhutteli ja tuntui oikealta.

Vähitellen ystäville puhuminen, psykoterapia ja mielialalääkitys alkoivat kantaa hedelmää.

– Tuli päivä, jolloin aamulla herätessäni ajattelin, että ehkä en sittenkään tahdo kuolla. Aloin pohtia, että koska meillä on vain tämä yksi elämä, en tahdo skipata sitä. Päätin, että haluan elää, Johanna sanoo.

– Onneksi taivuin ottamaan apua vastaan. Se on hir­veän tärkeää elämän kriiseissä. Kukaan ei pärjää täysin yksin.

Johannalle mielen ongelmista, itsemurha-ajatuksista tai elämän mustista hetkistä puhuminen ei ole tabu.

– Ajattelen, että vastaavaa voi tapahtua kenelle tahansa. Että välillä sydän voi olla tosi tosi kipeä aivan kuin jalka tai käsikin. On silkkaa ihmisyyttä – ei heikkoutta – että elämänhalu ja tulevaisuudenusko ovat välillä kateissa.

– Koen, että psyykenlääkkeet ovat kuin mielen D-vitamiinia, ne leikkaavat tuskan pahinta kärkeä ja palauttavat kovia kokeneelle ihmiselle toimintakykyä. Kokemukseni ovat tehneet minusta aiempaa lääkemyönteisemmän. Itselääkintää en kuitenkaan suosittele, avuksi tarvitaan aina asiantuntija.

Juuret helluntailaisuudessa

Ystävien, lääkityksen ja terapian ohella Johanna Rasmus on saanut apua myös luottamuksesta johonkin itseään suurempaan. Helluntailaispastorin tyttärenä hän sai uskonnollisen kasvatuksen, mutta erkani aikuistuttuaan lapsuutensa kirkosta. Se ei kuitenkaan tarkoittanut selän kääntämistä hengellisyydelle kokonaan.

– Olen agnostikko. Minulla on syvä luottamus siihen, että on olemassa jotakin muutakin, jotakin jota emme näe emmekä täysin ymmärrä. Ajattelen, että usko on eräänlainen jännittävä salaisuus, Johanna sanoo.

– Rukoilen silti joskus vieläkin Jeesusta ja Jumalaa ihan vain siksi, että se tuntuu läheiseltä ja helpolta kanavalta. Olen onnellinen siitä, että minulla on uskon kyky, se auttaa elämän synkissä hetkissä. Olen oikeastaan surullinen niiden ihmisten puolesta, joilla vastaavaa taitoa ei ole, hän miettii.

Johannan vanhemmille helluntailaisuus on edelleen keskeistä elämässä. Isompaa kriisiä perhesuhteisiin kuopuksen erkaantuminen kirkosta ei aiheuttanut.

– Vanhemmat toivovat lapselleen parasta, tietenkin. Koska vanhempieni ajattelun mukaan helluntailaisuus on sitä parasta, he varmasti jollakin tasolla toivovat, että vielä joskus löytäisin tien takaisin kristinuskoon, Johanna Rasmus miettii.

– Tärkeintä heille on kuitenkin se, etten minä kärsi, että olen tyytyväinen elämääni. Molemminpuolisesta kunnioituksesta olemme valinneet sen linjan, ettemme oikeastaan puhu kovin paljoa uskosta. Emme halua, että se asia tulisi väliimme.

” Minulla on tarve saada elää rauhallisemmin ja yksityisemmin.

Myös kolmeen vanhempaan sisarukseensa Johannalla on hyvät välit.

– Olen kiitollinen siitä, että opin kotikasvatuksesta ihmettelyn taidon. Siitähän työssänikin, laulujen kirjoittamisessa ja esittämisessä, on pohjimmiltaan kyse.

Surun ja irti päästämisen laulut

Eron jälkeiset vaikeat tunteet tiivistyivät vuodessa uusiksi lauluiksi ja tuoreeksi levyksi, jolta kuuluvat suru ja menneestä irti päästäminen.

– Samana vuonna, kun elin elämäni pahinta painajaista, toteutui myös yksi elämäni suurista unelmista. Olen jo vuosia haaveillut levyn tekemisestä sinfoniaorkesterin kanssa. Uudella levylläni tämä toteutuu. Oli erikoista ja epätodellista elää päällekkäin yksityiselämän suurinta epäonnistumista ja ison ammatillisen unelman toteutumista.

Enää Johanna ei mieti ammatinvaihtoa, enemmänkin sitä, minne päin Suomea hän perustaisi kotinsa ja kasvattaisi pysyvät juuret.

– Tuntuu, että olen koko ikäni ollut enemmän tai vähemmän tien päällä. Nyt minun, ainaisen vagabondin, olisi aika kotiutua jonnekin. Helsingin-asuntoni tuntuu enemmän kämpältä kuin kodilta – luulen, etten halua asua pääkaupungissa enää tulevaisuudessa, Johanna sanoo.

– Minulla on tarve saada elää rauhallisemmin ja yksityisemmin.

On kuitenkin ollut ihana huomata, että loppujen lopuksi uuteen elämään kannustaneet ystävät olivat oikeassa.

– Kipu ja tuska ovat helpottaneet, oloni on paljon parempi kuin vuosi sitten olisin uskonut mahdolliseksi.

– Olen myös alkanut ajatella, että kenties oli hyvä, ettei muutto Inariin sittenkään toteutunut. Ehkä se lopulta oli enemmän exäni haave kuin omani?

Tienhaarassa

Viime kuukausina Johanna on kiertänyt Suomea, viipynyt viikkoja kerrallaan vuokramökeissä tai taiteilijaresidenssissä Hailuodossa. Välimatkat ovat taittuneet koronaturvallisesti omalla autolla.

– Olen miettinyt paljon tulevaa, sitä mitä elämältä haluan ja mitä pelkään. Olen eräänlaisessa tienhaarassa ja pohdin jatkuvasti, mihin tästä jatkan, Johanna sanoo.

” Enää en usko ikuiseen onneen, elämä ja toiset ihmiset ovat meille vain lainaa.

Avioero oli hänelle jo toinen, ensimmäisen Johanna koki parikymppisenä.

– Enää en usko ikuiseen onneen, elämä ja toiset ihmiset ovat meille vain lainaa. Silti voisin kuvitella meneväni vielä joskus naimisiin – ajattelisin sitä enemmänkin senhetkisen onnen juhlimisena kuin ikuisena sitoutumisena, hän pohtii.

– Ex-puolisoni kanssa emme halunneet lapsia, mutta en sulje pois sitä, ettenkö uuden ihmisen kanssa saattaisi kokea senkin asian toisin. Toisaalta voisin hyvin kuvitella seurustelevani menemättä naimisiin tai edes asumatta yhdessä. Yhtä oikeaa tapaa elää ja löytää onni ei ole olemassa.

Hieno puoli nykyisessä elämänvaiheessa on Johanna Rasmuksen mielestä se, että edessä on todennäköisesti paljon sellaista hyvää, josta hän ei vielä tiedä mitään. Juuri nyt on tärkeää nauttia hyvistä hetkistä. Esimerkiksi liikunnasta ja hiihtämisestä, jota Johanna rakastaa.

Tänään hän aikoo kävellä merenrantaan, hengittää syvään ja katsella yli jään.