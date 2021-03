”Miten tämä voi olla näin vaikeaa?” – Yli 200 Tinder-käyttäjää kertoi, miksi he ovat uupuneita deittisovellukseen

Keskustelun puute ja pinnallisuus, kuvat sekä samat naamat etsimässä ”ei mitään”. Tässä vain muutama ongelmista, joita Tinderin käyttäjät nostivat kyselyssämme esiin.

Tinder-uupumuksesta ovat puhuneet muun muassa kirjailija Koko Hubara Helsingin Sanomien haastattelussa ja parikymppinen Tiia Me Naisten haastattelussa. Koko Hubara ihmettelee sitä, miksi ihmiset ovat Tinderissä, jos eivät etsi sieltä mitään. Tiia taas on uupunut sovellukseen useasti ja poistanut sen kymmenen kertaa, mutta silti ladannut sovelluksen aina uudestaan.

Koko Hubara ja Tiia eivät ole ainoita, jotka ovat väsyneitä Tinderiin. Me kysyimme pari viikkoa sitten kokemuksia Tinder-uupumuksesta ja saimme runsaat 200 vastausta. Vastauksissa näkyi myös korona-aika: moni kertoi, että tällä hetkellä Tinder on ainut mahdollisuus tavata uusia ihmisiä.

Poimimme vastauksista neljä yleisintä asiaa, jotka uuvuttavat käyttäjiä eniten:

1. Vain harva aloittaa keskustelun

Nimimerkki Muusa, 40, harmittelee sitä, että vaikka matcheja tulisi, harva lähettää viestiä ja alkaa jutella.

– 90 prosenttia miehistä pysyy hiljaa, eli itse on tehtävä aloite, Muusa kertoo.

Hän on kyllästynyt myös keskustelun mielestään heikkoon tasoon.

– Olen kyllästynyt turhanpäiväiseen keskusteluun. Jos keskustelu viriääkin, niin useimmat haluavat pitää yllä sellaista turhanpäivästä jutustelua. On turhauttavaa vastailla päivittäin sellaisiin kysymyksiin, kuten miten päiväsi meni, miten yö meni, mitä teet viikonloppuna.

Myös nimimerkki Väsynyt, 33, on Muusan tavoin uupunut Tinder-keskusteluihin.

– Vaatii aikaa ja jaksamista vastailla samoja juttuja koko ajan uudestaan, nimimerkki Väsynyt kertoo.

Monista huonoista kokemuksista huolimatta Muusalla on kokemusta myös lupaavista keskusteluista. Tosin nekin ovat tyssähtäneet asiattomuuksiin.

– Jotkut pyytävät numeroa, jolloin keskustelu siirtyy Whatsappiin. Mutta lupaavan alun ja mukavan keskustelun jälkeen sävy muuttuu usein mitä sulla on nyt päälläsi -settiin. Tämä jälkeen alkaa aika nopeesti tulla niitä dick picejä.

2. Perusasioita joutuu kaivelemalla kaivelemaan

Emma, 30, harmittelee sitä, että monien profiilitekstiti ovat niin puutteelliset.

– Ihmisten motiivit Tinderissä olemiseen voivat olla aivan mitä sattuu, eikä niitä usein kerrota suoraan profiilitekstissä. Tätä asiaa saa sitten selvitellä viestittelemällä. Ja kun asioiden todellinen laita lopulta selviää, on kaikki viestittely ollut todennäköisesti täysin turhaa. Kuvio toistuu pahimmillaan kymmeniä, jopa satoja kertoja, joten vähemmästäkin turhautuu, Emma kertoo.

Nimimerkki M, 48, on turhautunut Emman kanssa samaan asiaan.

– Kuvat ovat monilla tosi huonoja, ja todella suurella osalla ei ole tekstiä lainkaan. Useat etsivät vain seksiä, mutta eivät ilmoita siitä heti, mikä on molempien ajan tuhlausta.

” Minulle tulee ehdolle vain kalan kanssa poseeraavia miehiä.

Nimimerkki Kumppani hakusessa on ihmetellyt, miksi niin moni jättää oman kuvan lataamatta.

– On kuva kissasta, koirasta, kalasta, mökistä, moottoripyörästä, lapsesta tai lapsenlapsesta, mutta ei miehestä itsestään. Tai jos se kuva sattuu olemaan, niin sitten ollaan ilman paitaa tai aurinkolasit päässä.

Myös nimimerkki Etsivä ei löydä on turhautunut kalasaaliiden esittelykuviin.

– Minulle tulee ehdolle vain kalan kanssa poseeraavia miehiä. Eniten turhauttaa se, jos profiilissa on vain ikä ja kuva maisemasta tai sarjakuvia. Mitä se muka kertoo ihmisestä?

3. Jatkuvat pettymykset uuvuttavat

Riikka, 39, on kyllästynyt Tinderissä siihen, että niin moni antaa profiilissaan todellisuudesta poikkeavan kuvan itsestään.

– Jatkuva pettyminen uuvuttaa. Olen niin monta kertaa pettynyt siihen, että toinen ei ole vastannut odotuksiani, mutta myös siihen, että toinen ei ollut kiinnostunut minusta. On kurjaa sekä pettyä itse että tuottaa itse toiselle pettymys.

Riikka ei pysty ymmärtämään myöskään sitä, jos aikuiset ihmiset eivät osaa käyttäytyä.

– On vaikea ymmärtää huonoa käytöstä, kuten ghostaamista, kännissä deiteille tulemista ja asiattomia viestejä. Lisäksi tuntuu käsittämättömältä, että niin moni ei kykene asiallisesti kertomaan, että nyt ei nappaa tai että ei vain kiinnosta riittävästi. On minulle käynyt niinkin, että mystisesti kesken deittiajan sopimisen match vain katosi Tinderistä. Toki uuvuttaa sekin, miten minulle – jokaisen anopin unelmaminiälle – ei vain löydy sopivaa vastaparia. Että miten tämä voi olla näin vaikeaa?

4. Samat naamat vuodesta toiseen etsimässä ”ei mitään”

Nimimerkillä Huhhuh, 23, on samanlaisia kokemuksia kuin Me Naisten haastattelemalla Tiialla. Hän on poistanut ja ladannut sovelluksen kymmenisen kertaa.

– Tinderissä on ollut jo useita vuosia samoja ihmisiä etsimässä ”ei mitään”. Se uuvuttaa. Kevyttää seuraa löytää helposti, mutta isosta määrästä matchejä on todella vaikeaa löytää niitä potentiaalisia kumppaniehdokkaita, hän kertoo.

” Koko ajan haetaan jotain houkuttelevampaa ja vielä upeampaa.

– Siellä pyörivät samat naamat eivätkä keskustelut etene mitäs kuuluu -juttujen jälkeen, nimimerkki Tiile, 33 sanoo.

Nimimerkki TJ, 36, harmittelee sitä, että mikään ei tunnu riittävän.

– Useimmilla on monta rautaa tulessa, eivätkä he keskity ja pysähdy yhden ihmisen kohdalle. Koko ajan haetaan jotain houkuttelevampaa ja vielä upeampaa. Se turhauttaa, sillä olen itse Tinderissä siinä toivossa, että sieltä löytyisi mahdollisesti loppuelämän kumppani.