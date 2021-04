Nyt selvitetään, missä menee pettämisen raja – vastaa 15 kysymykseen ja saat tietää, oletko muiden suomalaisten kanssa samoilla linjoilla

Jos kumppanisi viestittelisi selkäsi takana jonkun toisen kanssa, pitäisitkö sitä pettämisenä? Vastaa ja selvitä, oletko samaa mieltä uskottomuuden rajoista kuin muut suomalaiset.

On yksilöllistä, mikä on kenenkin mielestä pettämistä. Yhden mielestä raja kulkee suutelemisessa ja toisen seksissä. Kolmas saattaa ajatella, että jo pieni flirtti tai vieraan kanssa viestittely on pettämistä.

Huffington Postin haastatteleman deittiekspertti Melanie Schillingin mukaan parisuhteessa voi kokea myös niin sanottua ”mikropettämistä”. Termillä hän tarkoittaa näennäisesti pieniä tekoja, jotka voivat kuitenkin osoittaa, että ihminen on henkisesti tai fyysisesti keskittynyt suhteen ulkopuoliseen tyyppiin.

Vastakkaisiakin katsantokantoja asiaan löytyy. Seksologi Megan Stubbsin mukaan kumppanin pienten tekojen kutsuminen pettämiseksi on merkki liian pitkälle menneestä kontrollista.

– Jos kaiken luokittelee pettämiseksi, luo puolisolleen paineita käyttäytyä tietyllä tavalla, mikä voi johtaa tunnepuolen ongelmiin, Stubbs sanoo The Lilyn artikkelissa.

Millaiset teot ovat sinun mielestäsi pettämistä? Luuletko, että muut suomalaiset ovat kanssasi samaa mieltä uskottomuuden rajoista? Laadimme kyselyn, jolla voit verrata näkemyksiäsi pettämisestä muiden suomalaisten mielipiteisiin.

Kerro, ovatko alla olevat teot mielestäsi pettämistä. Klikattuasi sopivaa vaihtoehtoa näet saman tien, kuinka monta prosenttia muista vastaajista oli kanssasi samaa tai eri mieltä.

Jutun lopussa voit myös kertoa, mitä tunteita ja ajatuksia pettäminen sinussa herättää. Kommentteja voidaan käyttää Me Naisten jutussa myöhemmin.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa syyskuussa 2019.