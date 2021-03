Konsta Hietasen intiimikohtaukset Salatuissa elämissä tuntuivat aluksi Aami-vaimosta pahalta ajatukselta – sitten pari teki sopimuksen, joka toimi

Kun Konsta Hietasta pyydettiin Salatut elämät -sarjaan, vaimo Aami joutui punnitsemaan mustasukkaisuuttaan: – Tiedän, että paikalleni on ollut tulijoita.

Viime vuonna kun Konsta aloitti Salkkareissa, perheen taloudellinen tilanne helpottui. Puolen vuoden jaksoa lukuun ottamatta Aami on ollut ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen koko ajan kotiäitinä. ”Äitiys on ollut minulle elämäni suurin unelma.”­

Seitsemän vuotta sitten Konsta Hietasella, Veikkausliiga-uraansa lopettelevalla jalkapalloilijalla oli unelma: hän halusi luoda uuden uran muusikkona. Aivan puskista ajatus ei tullut, olihan Konsta keikkaillut vuosia jo alakouluikäisenä voitettuaan vuonna 1994 Tenavatähti-kisan. Konstan vaimo, Aami Hietanen, joka kotiäitinä odotti parin neljättä poikaa, antoi suunnitelmalle kaiken tukensa.

Seitsemän vuoden ja 150 keikan vuositahti tuotti tulosta, kun Konstaa, 36, pyydettiin viime vuonna Tähdet tähdet -ohjelmaan. Ohjelman voitto ja rooli Salatut elämät -sarjassa on tehnyt Konstasta kiireisen kansansuosikin. Sen on huomannut myös Aami, 33, joka on kotona parin kuopuksen, 2-vuotiaan tyttären kanssa. Perheen pojat ovat 13-, 11-, 9- ja 7-vuotiaita.

Aami ja Konsta ovat luottaneet aina siihen, että suhteen kaksi peruspilaria – avoin keskustelu ja keskinäisen kipinän säilyminen – kantavat, vaikka toista heistä viedään työn puolesta nyt enemmän kuin koskaan.

Aami vastaa perheessä lapsiin ja Lahdessa sijaitsevaan kotiin liittyvistä käytännön asioista ja aikatauluista. Konsta on usein arkipäivisin Helsingissä Salkkareiden kuvauksissa ja tekee uutta musiikkia ennen kuin pääsee taas keikoille. Vapaalla Konsta hoitaa osaltaan kotitöitä ja puuhaa lasten kanssa.

– Vaikka äitiys on ollut minulle elämäni suurin unelma, olisi vieras ajatus, että eläisimme vain lapsiamme varten ja olisimme toisillemme isä ja äiti. Parisuhde on ollut meille molemmille tärkeä ruuhkavuosienkin keskellä, Aami toteaa.

– Tämä saattaa ärsyttää joitakin, mutta sanon silti: jotta parisuhteen kipinä pysyy yllä, on joskus jaksettava ohittaa oma väsymys ja hoitaa parisuhdetta, olla läsnä kumppanilleen, ja raivattava se aika jostakin muusta, Aami miettii.

– Joskus olisi meidänkin ollut ehkä hyvä priorisoida se uni, Konsta virnistää ja esittelee silmäpussejaan.

– Mutta vakavasti, kyllä se yleinen positiivinen fiilis vaikuttaa myös parisuhteeseen. Jos elämä olisi sellaista, että koko päivä pitäisi vääntää jostakin, tuskin illan tullessa olisi kovin paljon läheisyysfiiliksiä. Kun lapsia on monta, niin myös parisuhteen on toimittava erityisen hyvin väsyneenäkin, hän jatkaa.

Kun toisen elämä on enimmäkseen kotona ja toinen on julkisuuden valokeilassa ja monien fanituksen kohde, suhteen on toimiakseen syytäkin olla kunnossa.

– Tiesin jo silloin, kun aloin olla Konstan kanssa, että otan nyt itselleni miehen, johon puoli Suomea on ihastunut. Täytyy myöntää, että olen ottanut asiasta pieniä paineita, olen aina halunnut osoittaa olevani Konstan arvoinen, Aami sanoo.

– Vaikka koen että minulla on hyvä itsetunto ja luotan tähän suhteeseen, niin on minullakin ollut epävarmuuden hetkeni. Tiedän, että paikalleni on ollut tulijoita, ja se on aiheuttanut välillä mustasukkaisuutta.

Yksi perusteellisempi keskustelu Hietasilla käytiin, kun Konstaa pyydettiin näyttelemään Salkkareihin.

– Siinä läheistä kanssakäymistä oli näyttelemisen kautta enemmän, ja sanoinkin Konstalle, että minun pitää nyt sulatella tätä asiaa. Toivoin, että hän osoittaisi tuona aikana minulle erityistä huomiota kotona, jotta tuntisin olevani yhä se erityinen.

Menetelmä toimi ja Konsta aloitti kuvaukset vuoden 2020 alussa.

– Ajattelen aina, että työkuvaani kuuluu keikkaillessa saada ihmiset joraamaan ja viihtymään. Siitä meillä ei ole ikinä ollut vääntöä, Konsta sanoo.

– Mutta ymmärrän kyllä, että intiimikohtaukset saattavat tuntua pahalta. Mutta siitäkin selvittiin keskustelemalla.

Miten Konsta ja Aami hoitavat parisuhdettaan? Miten monilapsinen perhe on tullut taloudellisesti toimeen? Miten heillä hoidetaan erimielisyydet?