Taksikuski Pasi, 33, nauttii asiakkaiden kanssa juttelemisesta, mutta kolmea asiakasryhmää on raskasta kuskata

Humalaisten asiakkaiden lisäksi valittajat ja besserwisserit ovat ikäviä asiakkaita. – Jotkut asiakkaista halveksivat työtämme ja osoittavat sen pienillä teoilla.

– Pahimpia ovat juhlapyhien yövuorot. Silloin lähes kaikki asiakkaat ovat humalassa, ja koko vuoro menee kännisten läppää kuunnellessa. Kun tällaisia öitä on useampi putkeen, suljen ensimmäisenä vapaapäivänä puhelimen enkä jaksa nähdä ketään ainakaan vuorokauteen.

Näin kertoo työstään Pasi, 33, joka ajaa taksia pienessä suomalaiskaupungissa. Kun Pasi sai ajokortin, ryhtyi hän melkein heti paiskimaan taksinkuljettajan töitä. Ensin hän ajoi ystävänsä taksia, ja nyt hänellä on oma yritys.

Pasi sanoo, että päivävuoroissa hän nauttii asiakkaiden kanssa keskustelemisesta. Mutta hiljaisiakin kyytejä on mukava ajaa. Aamulla kyytiläisinä on paljon terveyskeskukseen ja kaupungille haluavia vanhuksia sekä lentokentälle meneviä liikemiehiä. Heidän kanssaan jutustelu on yleensä kevyttä, jos sitä on ylipäänsä lainkaan.

– Känniläppää heittävien lisäksi raskaimpia asiakkaita ovat valittajat sekä besserwisserit, jotka luulevat tietävänsä aina paremman reitin kohteeseen.

– Jotkut asiakkaista halveksivat työtämme ja kertovat sen suoraan tai osoittavat sen pienillä teoilla, kuten sillä, etteivät tervehdi tai jättävät räkäpapereita autoon.

Lähes 15 vuoden työkokemus on tuonut Pasille varmuutta; hän osaa nykyisin suodattaa asiakkaiden ikävät kommentit nopeasti mielestään.

Isäntä vai renki?

Taksinkuljettajan työssä kohtaa paljon iloisia ja hauskojakin juttuja, Pasi kertoo ja listaa muutamia:

Vastasyntyneen ja vanhempien kotiinvienti. Hääparin kuskaaminen. Ensimmäistä kertaa Suomessa vierailevat turistit.

Vitsejäkin hän saa kuulla. Yhden tutun lohkaisun jopa päivittäin:

– ”Oletko isäntä vai renki?” Tämän lausahduksen saan kuulla joka päivä, joskus useitakin kertoja. Se vielä menee jotenkin, mutta samassa yhteydessä usein kysytään, saanko viedä auton omaan talliini. Silloin karvani nousevat pystyyn.

Isäntä vai renki -sutkautusta kuulevat muutkin taksarit. Asia ilmeni Me Naisten kyselyssä, jossa eri ammattien työntekijät kertoivat usein kuulemistaan vitseistä.

Pasi sanoo hymyilevänsä aina asiakkaan vitseille ja nyökyttelee päätään, olipa sitten kyseessä rasittava tai aidosti hauska juttu.

– Kysyjän mielestä ”isäntä vai renki” -juttu on hauska, mutta minusta se on jo tosi kulunut vitsi. Ja mitä sillä on väliä, että kuka auton omistaa? Enhän minäkään kysy kaupan kassalla, että oletko kauppias vai työntekijä. Enkä kysy lentokapteenilta, saako hän viedä koneen kotiinsa, Pasi kertoo.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa kesäkuussa 2019.