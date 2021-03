”Joskus olen tullut tyhjään kotiin ja ihmetellyt, kuka meillä on suihkussa” – räppäri Signmark ja puoliso Eeva kertovat, millaista arki on, kun toinen on kuuro

Se kuuro räppäri? Eeva Pekkola tiesi Marko Vuoriheimosta etukäteen vain sen ilmeisen. Nykyään juristi ja Signmarkina tunnettu muusikko muodostavat perheen, ja kuurous on pikkuasia muiden joukossa.

Marko Vuoriheimoa jännitti. Viittomakielinen räppäri oli menossa tapaamaan ensimmäistä kertaa tuoreen avopuolisonsa Eeva Pekkolan vanhempia, mutta yleensä itsevarma mies istui nyt autossa Eevan lapsuudenkodin edessä tavallista vaiteliaampana.

Mitä jos Eevan vanhemmat eivät pitäisi hänestä? Entä jos vanhemmat eivät haluaisi, että tytär olisi yhdessä kuuron kanssa tai voisi saada kuuroja lapsenlapsia?

– Olin rakastunut ja ajattelin, että tässä minulla on nyt hieno ihminen! Entä jos menetän hänet siksi, että vanhemmat eivät hyväksy minua kuurouteni takia?

Marko oli kuullut koko elämänsä kuurojen kavereittensa kertomuksia tyttöystävien vanhempien tapaamisista. Vastaanottoja oli ollut joka lähtöön.

Markon pelko osoittautui kuitenkin turhaksi. Appivanhemmat ottivat hänet avosylin vastaan, samoin kuin Markon edellisestä suhteesta syntyneen tyttären Celinan, joka oli tuolloin nelivuotias. Nyt appivanhempien ensitapaamisesta on aikaa jo yli seitsemän vuotta, ja Marko ja Eeva ovat perustaneet perheen.

Markolle, 42, ennakkoluulojen murtaminen on ollut elämäntehtävä. Maailman ensimmäisenä viittomakielisenä räppärinä, Signmarkina, hän on vaatinut kuuroille yhdenvertaisia palveluja ja taistellut yli kymmenen vuoden ajan sitä epäilystä vastaan, voiko kuuro olla uskottava muusikko.

Parisuhteita hän on solminut nuoresta asti yhtä lailla kuurojen kuin kuulevien kanssa.

Markon puoliso, Eeva Pekkola, on 33-vuotias juristi. Häntä Markon elämänasenne kiinnosti alusta asti.

– Markossa kiehtoi hänen positiivisuutensa ja kykynsä selviytyä vastoinkäymisistä. Uhkakuvien ja pelkojen sijaan hän näkee mahdollisuuksia. Kun itse olen vasta prosessoimassa asiaa, Marko on kääntänyt jo katseen eteenpäin, Eeva toteaa.

Tapaaminen teatterissa

Keväällä 2013 Eeva oli juuri palannut oikeustieteellisen opiskelijavaihdosta New Yorkista takaisin Suomeen, kun perhetuttava pyysi häntä teatteriin. Samaan seu­rueeseen kuuluisi Marko Vuoriheimo, jonka nimen Eeva tunnisti. Se kuuro räppäri? Myöhemmin hänelle selvisi, että muusikon uran lisäksi Marko oli myös toiminut vuosia viittomakielen lehtorina ammattikorkeakoulussa ja oli perustamassa parhaillaan uutta yritystä.

– Teatteriesitys oli jo seuraavana päivänä, joten en ehtinyt ottaa Markosta selvää tai muodostaa mitään ennakkokuvaa. Olen utelias luonne, ja minusta on kiva tutustua uusiin ihmisiin. Markon kuurous oli minulle vain yksi asia muiden joukossa. Kommunikointi välillämme oli alusta asti luontevaa.

Vastoin yleistä ennakkoluuloa Marko pystyy kuulo­kojeen avulla kuulemaan ja vastaamaan puhumalla. Hän on kaksikielinen eli kommunikoi ja työskentelee sekä suomeksi että viittomakielellä.

– Minuun teki vaikutuksen Eevan aito kiinnostus muita ihmisiä kohtaan. Eeva kyseli minusta, halusi tietää kuuroudesta, mutta myös elämästäni muutenkin. Illan jälkeen tajusin, että minä taas en tiennyt hänestä vielä mitään. Aloimme viestitellä ja myöhemmin menimme syömään kahdestaan.

Marko oli reilu vuosi aikaisemmin eronnut tyttärensä äidistä ja jännitti, miten Eeva 25-vuotiaana opiskelijana ottaisi vastaan tiedon lapsesta. Sekin huoli osoittautui turhaksi.

– Minuun teki vaikutuksen, miten hyvä ja huolehtiva isä Marko oli, Eeva sanoo.

– En ollut siinä vaiheessa varma, asetunko ulkomailta paluun jälkeen Suomeen vai jonnekin ihan muualle. Markon tultua kuvioihin aloitin valmistumiseni jälkeen työt täällä.

”Viittomalla voi viestiä ja neuvotella kaupassa pitkänkin matkan takaa tai vaikka lasin läpi. Tai komentaa lapsia”, Marko virnistää.­

Lähipiiri suhtautui tuoreeseen pariin uteliaasti. Eeva selitti jokaiselle kysyjälle kärsivällisesti, että ainoa ero kuuroa tapaillessa oli se, että äänipuheluiden sijaan soiteltiin videopuheluita.

Yhdessä asuessa kuurous näkyy lähinnä joissakin arjen tilanteissa.

– Joskus olen tullut tyhjään kotiin ja ihmetellyt, kuka meillä on suihkussa. Marko saattaa jättää vahingossa suihkuja tai hanoja päälle. Tai hän voi huudella minua tulemaan yläkertaan, mutta kun minä huudan, ketään ei näy eikä kuulu, Eeva miettii.

– Mutta toisaalta viittomalla voi viestiä ja neuvotella kaupassa pitkänkin matkan takaa tai vaikka lasin läpi. Tai komentaa lapsia, Marko virnistää.

Kaksikieliset lapset

Ennen Markon tapaamista Eevalla oli vain yksi kosketus viittomakieleen. 9-vuotiaana hän oli hetken mielijohteesta napannut kirjastosta viittomakielenoppaan. Markon kanssa hän opetteli viittomia pikkuhiljaa arjessa.

– Kävin viittomakielen kurssin, kun olimme olleet vuoden yhdessä. Sen jälkeen opettelin viittomia samalla, kun puhuin Markolle.

Markolla ja Eevalla on kaksi yhteistä lasta, Amalia, 4, ja viiden kuukauden ikäinen Alvar. Marko on aina painottanut, että hänelle on aivan sama, onko lapsi kuuro vai kuuleva.

Amalian synnyttyä kätilö teki vauvalle kuulotestin. Marko tuuletti, kun vauva ei testien aikana reagoinut ääniin. Kätilö sen sijaan totesi, että ei mitään hätää; on hyvin yleistä, että vastasyntynyt ei vielä reagoi kuulotestiin.

Hoitajan kommentti sai Markon ärtymään.

– Tällaisilla kommenteilla luodaan kuurojen lasten vanhemmille ahdistusta ja pelkoa. Miksi ei voi sanoa, että hei onnea, sinulle syntyi kaksikielinen lapsi, joka pääsee osaksi kahta kieltä ja kulttuuria!

Myöskään Eeva ei hermoillut kuulotestien takia. Myöhemmin osoittautui, että vauva kuuli normaalisti.

Marko ajattelee, että jos kuuroudesta vain tiedettäisiin enemmän, se voitaisiin nähdä rikkautena.

Myös moni kuuleva kantaa tietämättään kuuroutta aiheuttavaa geeniä. Amalia ja Alvar ovat kuulevia, mutta kaksikielisiä, eli jo esikoisen syntyessä selvisi, että Eevalla ei tuota piilevää geeniä ole.

Marko kommunikoi lastensa kanssa lähinnä viittomalla. Eeva viittoo ja puhuu yhtä aikaa.

– Musiikkia meillä ei kauheasti kotioloissa kuunnella. Tästä porukasta lähtee meteliä muutenkin ihan riittävästi, Eeva naurahtaa ja nappaa Markolta Alvarin syötettäväksi.

Palava halu maailmalle

Marko on kasvanut kuurojen vanhempien lapsena, ja myös hänen pikkuveljensä on kuuro. Vielä veljesten vanhempien nuoruudessa suhteet kuurojen ja kuulevien välillä olivat harvinaisempia.

Markokin sai 90-luvun lopulla ihmettelyä osakseen, kun hän kertoi tapailevansa kuulevaa tyttöä.

– Vanhemmat ja kaverit olivat, että häh, miksi kuulevaa? Itselle kaikki ovat olleet aina vain ihmisiä, eivät kuuroja tai kuulevia.

Monet viittomakieltä ja kuurojen oikeuksia koskevista asetuksista ovat Suomen historiassa suhteellisen uusia. Vielä Markon vanhempien aikaan viittomakielen käyttämisestä saattoi saada koulussa karttakepistä näpeilleen. Markon vanhemmat tottuivatkin turvautumaan koko ikänsä paljon omiin, kuuleviin vanhempiinsa.

– Nyt kun isovanhempia ei enää ole, vanhempien on ollut vaikea luottaa kehenkään. He eivät oppineet ikinä kunnolla suomen kieltä, ja sekin on lisännyt epävarmuutta. Viime vuosina he ovat alkaneet kääntyä monissa asioissa Eevan puoleen. Se on tuntunut hienolta.

Marko painottaa, että hänellä on ollut hyvä lapsuus. Lomat ja viikonloput perhe vietti mökillä, se tuntui vanhemmista turvallisimmalta.

Aikuiseksi kasvettuaan Markolla oli palava halu nähdä maailmaa. Kymmenen viime vuotta hän on matkustellut myös työnsä puolesta ulkoministeriön erityis­edustajana vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvissä asioissa. Signmarkina hän on vetänyt keikkoja monenlaisille yleisöille: kymmenilletuhansille ihmisille Pietarissa ja Etiopiassa, muutamille oppilaille kuurojen koulussa Mosambikissa tai suurelle salille YK:n huippukokouksessa. Lisäksi Marko pyörittää kahta yritystään, joista toinen liittyy musiikkibisnekseen ja toinen välittää viittoma­kielisiä tulkkauspalveluita.

”Markossa kiehtoi hänen positiivisuutensa ja kykynsä selviytyä vastoinkäymisistä. Uhkakuvien ja pelkojen sijaan hän näkee mahdollisuuksia”, Eeva ajattelee.­

Markosta tuntuu tärkeälle näyttää myös omille lapsilleen maailmaa, jonka olemassaolosta hänellä itsellään ei lapsuudessaan ollut tietoakaan.

– Markolle on tärkeää, että teemme perheenä asioita. Hän on jo pakkaamassa eväitä, kun minä vielä ihmettelen, minne me ollaan menossa. Olemme kyllä molemmat uteliaita näkemään ja kokemaan, ja meillä on aina jokin projekti menossa, Eeva kertoo.

Marko arvostaa Eevassa maanläheisyyttä.

– Eeva saa mun jalat laskeutumaan maan pinnalle. Kun on paljon menossa, väsyy välillä itsekin siihen menemiseen. Olen aina ollut vähän levoton sielu, ja Eevan rauhallisuus ja älykkyys sekä vuorovaikutustaidot ovat tehneet minulle hyvää.

Mahdollisuuksien kautta

Marko on tottunut koko elämänsä selventämään, mistä kuuroudessa on kyse. Myöhemmin se on ollut myös osa hänen työidentiteettiään. Ihmisten tietouden lisääminen on tuntunut tärkeältä.

Eeva taas ei enää edes muista mainita puolison kuuroudesta.

– Se ei ole minulle millään tavalla Markoa määrittävä tekijä. Markossa on niin paljon muita puolia, että kuuroutta ei tule mieleen erikseen mainita.

Välillä tiedon puute ja ennakko-oletukset kuuroudesta saattavat kuitenkin arjen keskellä väsyttää molempia. Joskus virallisten tahojen on vaikea ymmärtää, miksi Markolla pitäisi olla tulkki mukanaan, Eevahan voi viittoa ja Marko kuulee paljon.

– Ei aina ymmärretä sitä, että viittomakielinen tarvitsee tulkkia, jos asiat ovat monimutkaisempia. Esimerkiksi pankkiasiat tai lasten asiat, jotka haluan tietää tarkasti, ovat selkeämpiä, kun tulkki on mukana.

Eeva on huomannut, että juuri lasten asioissa moni ottaa yhteyttä häneen, vaikka Marko olisi asian alulle laittanut osapuoli.

– Silloin kehotan vain ystävällisesti jatkamaan asiointia Markon kanssa.

Viime aikoina pari on viettänyt aikaa kotona enemmän kuin koko parisuhteensa aikana. Vaikka Marko on myös nauttinut ajasta perheen kanssa, pikku hiljaa hän on alkanut taas kaivata tien päälle.

– Eeva ei ole kertaakaan sanonut, että onko sun pakko mennä. Se on asia, jota arvostan suuresti.

– Kun korona alkoi, Marko vain totesi, että okei mahtavaa, nyt mä voin olla perheen kanssa kotona! Taas yksi esimerkki siitä, miten Marko näkee maailman. Mahdollisuuksien kautta.

Marko Vuoriheimo 42-vuotias viittomakielinen artisti, ulkoministeriön erityis­edustaja ja yrittäjä. Julkaissut kolme albumia artisti­nimellä Signmark. Helsinki-single ilmestyi tammikuussa.