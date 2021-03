Li Andersson kertoo, mikä poliittisen uran päätös on ollut yksi vaikeimmista: ”Kannan todella suurta huolta sen vaikutuksista”

Li Andersson ei koe, että vanhemmuus vaikuttaisi hänen pätevyyteensä opetusministerinä. – Ei päätöksentekijästä tee parempaa tai huonompaa se, onko hänellä juuri siitä aiheesta henkilökohtaista historiaa.

Kun puhelimeen kilahtaa viesti, Li Andersson, 33, nostaa käden tauon merkiksi. Viestissä on väliaikaterveiset kotoa, miten puoliso Juha Pursiaisella ja joulukuussa syntyneellä Ava-tyttärellä menee. Sitä lukiessa Lin kasvoille nousee niin vilpittömän onnellinen hymy, että fiilis säteilee kauas turvavälien yli.

– Kyllä nyt jo huomaa, että vauvasta on tulossa isän tyttö. Heillä on hirveän hyvä meininki, Li sanoo.

Ava on nuoren perheen esikoinen, ja vanhemmuus Lille uusi elämänvaihe. Ensimetreillä on tullut kumottua ainakin oma oletus siitä, että vauvaan tutustuminen sujuisi jotenkin verkkaisesti.

– Voi kuulostaa hölmöltä, mutta olin kuvitellut, että vauva olisi pidempään sellainen ilmeetön paketti. Minut on yllättänyt, miten varhain hän alkoi ottaa kontaktia ja että hänen persoonansa tulee jo niin vahvasti esille. Ava on todella valloittava tyyppi, joka hymyilee paljon, jekuttaa ja sitten nauraa temppujensa päälle, Li kuvailee.

– En aavistanut, miten hauskaa seuraa vauva voi olla jo nyt. Tuntuu mahtavalta saada olla seuraamassa tuollaista kehitystä.

Li nauraa toistavansa vanhaa viisautta, jossa vanhempien mielestä juuri heidän lapsensa on maailman älykkäin ja söpöin ja mahtavin.

– Juuri niin se menee meilläkin. Kaikki muu tuntuu tässä hetkessä aika paljon toissijaisemmalta.

Tunnemyrskyvaroitus

Toinen yllätys on ollut uuteen ihmiseen liittyvän tunnesiteen suuruus. Li muistaa, kuinka synnytykseen valmistautuessa opetus keskittyi enimmäkseen fyysisiin seikkoihin. Valmennuksessa puhuttiin paljon siitä, miten kipua pystyisi käsittelemään, mutta tunnekuohuista ei juuri varoiteltu.

– Kun synnytyksen aika sitten tuli, minulle oli haastavampaa käsitellä se valtava emotionaalinen myrsky. Olin tottunut tietämään, miten reagoin tilanteissa, mutta tämä kokemus olikin ihan muuta. Yhtäkkiä olin todella itkuinen, hajalla ja huolissani – miljardi erilaista tunnetta vyöryi päälle samaan aikaan.

– Hoitajat rauhoittelivat tunteenpurkausten olevan normaalia ja nauroivat huolestuvansa enemmän siitä, jos äiti ei itkisi siinä kohdassa.

Li arvelee, ettei vastaavan kokoluokan tunnekokemuksia osu elämän varrelle montakaan.

– Varmaankin vain puolison tapaaminen ja häneen rakastuminen on ollut yhtä vaikuttava tunne. Toki myös side omiin vanhempiin on samalla tavalla tiivis.

Li mietti pitkään, miten työ- ja perhe-elämän saa sovitettua. ”Rohkaisen ajattelemaan, ettei kukaan ole korvaamaton työssään, mutta jokainen vanhempi on korvaamaton lapselleen. Se myös isien olisi tärkeä tiedostaa.”­

Sitä Li oli kyllä ehtinyt pohtia, miten oma mieli sopeutuisi suureen elämänmuutokseen, kun työputkesta ottaisi nyt ensimmäisen kerran taukoa. Opetusministeriksi nousseelle vasemmistoliiton puheenjohtajalle työn tekeminen ja näkyvä ura politiikassa ovat olleet merkittävä osa minäkuvaa.

– Ura on ollut iso osa minua ja tekemisiäni. Olin miettinyt, seuraisiko töiden jättämistä hirveä identiteettikriisi ja miten vauvakuplailu sopisi luonteelleni. Kriisiä ei kuitenkaan tullut ennen synnytystä eikä se ole iskenyt vieläkään.

Sen sijaan käsitys ajan rakenteesta on muuttunut. Ministerin minuuttiaikataulusta on hypätty arkeen, jossa Li saattaa istahtaa lattialle nukkuva vauva sylissään, ja kohta niillä sijoilla on hurahtanut kolme tuntia.

– Tai huomaamatta on mennyt pari viikkoa himassa chillaillen ja olemme käyneet suunnilleen vain vaunulenkeillä. Juuri nyt en voi kuvitella mitään hauskempaa kuin ajan viettäminen lapsemme kanssa. Ei ole herännyt tarvetta tehdä muuta – ja se tuntuu tosi ihanalta.

– Tiedän, että monilla on hyvin toisenlaisiakin kokemuksia ja että edessä voi olla erilaisia aikoja, mutta nyt voin tosi hyvin ja nautin kaikesta. Äitini huomauttikin, että minulla on nyt pienemmät silmäpussit kuin ennen vauvaa. Mitäköhän se kertoo duunistani? Li virnistää.

Havaintoja sivummalta

Ministerinvirasta ei voi jäädä äitiysvapaalle Suomessa. Niinpä Linkin piti muodollisesti erota tehtävästään opetusministerinä sekä valtioneuvoston jäsenenä 17.12.2020. Pesti ja avustajat siirtyivät silloin sijaiseksi tulleelle Jussi Saramolle ainakin kevään yli, ehkä juhannukseen. Paluustaan Li päättää aikanaan vauvan ja voinnin mukaan.

” Politiikan seuraaminen sivummalta on tuntunut jopa rentouttavalta.

Puolueen puheenjohtajuus kuitenkin jatkuu, ja vaikka kuntavaaleissa kampanjoidaan parhaillaan, vauvakupla on kuulemma onnistunut hyvin imaisemaan sisälleen.

– Politiikan seuraaminen sivummalta on tuntunut jopa rentouttavalta. Toki vaalikampanja vaatii osallistumista, mutta nyt kun kaikki muutenkin hoituu etänä, olen voinut hoitaa palaverit keittiöstäni käsin vauva sylissä. Se on helpottanut arkea valtavasti.

Vaalien siirto saa Liltä enemmän ymmärrystä kuin päätöstä seurannut julkinen kohu. Koska epidemiaan on reagoitu Suomessa terveys edellä, hänestä on vain loogista, että samaa ajattelua sovellettiin nyt vaaleihinkin.

– Virusmuunnos muutti mallinnukset ja ennusteet myös Suomessa. Jos vaalit pidettäisiin voimakkaiden rajoitustoimien keskellä, ei sekään olisi demokratian kannalta hyvä juttu.

Nyt etäisyyden päästä jotkin politiikan kiemurat ovat pistäneet silmään entistä selkeämmin.

– Huomaan aiempaa enemmän turhautuneeni politiikan ärsyttävimpään piirteeseen eli sellaiseen jatkuvaan nahisteluun pienistä asioista. Isoista linjakysymyksistä pitääkin olla erimielisyyttä, mutta turhaa pikkusanoihin takertumista ja tahallista väärin ymmärtämistä en kaipaa yhtään.

Politiikasta vieraannuttavat piirteet ovat nousseet keskusteluihin erityisesti nyt, kun kuntavaaleihin tavoitellaan uusia ehdokkaita.

– Ihmiset turhautuvat siihen, että työ näyttäytyy pikkunäppärältä pisteiden keruulta eikä isojen asioiden ratkaisemiselta. Moni tuntee tulevansa väärinkohdelluksi, jos koko ajan tartutaan yksityiskohtiin eikä kiinnitetä huomiota siihen, mitä oikeasti yrittää sanoa tai tehdä. Sellainen kokemus vaikuttaa työn mielekkyyteen vahvasti.

Li on huolissaan myös ryöpytyksestä, jonka kynsiin somessa voi joutua. Tuoreimpana esimerkkinä hän mainitsee Kirsi Pihan vetäytymisen kokoomuksen pormestariehdokkuudesta Helsingissä. Myös kokeneita kansanedustajia on ilmoittanut jättävänsä eduskunnan seuraavissa vaaleissa 2023.

– Kuntavaaleissa somevihan pelko nousee korostetusti esille, koska useat ehdokkaat ovat taviksia, vailla aiempaa poliittista kokemusta tai roolia julkisuudessa. Heistä moni on aidosti huolissaan yleisestä keskusteluilmapiiristä.

Lin esikoisesta tuli Ava. Koronarajoitusten takia nimenantojuhlia ei ole voitu järjestää. Ruotsinkielinen kirjoitusasu valittiin siksi, että nimi sujuu usealla kielellä.­

Toisaalta Li kertoo onnitteluviesteistä, joita vauvan syntymästä seurasi yli puoluerajojen.

– Kaikki se vilpitön ilo toisen ihmisen onnesta on kyllä palauttanut uskoani ihmisiin, Li huomauttaa.

– Ja se pienten villasukkien määrä! Se on ollut aivan liikuttavaa.

Kansalaisten lähettämille villasukille on kotona kehitetty oikein systeemi: aina kun Ava lähtee ulos, puetaan uudet lahjasukat. Näin varmistetaan, että kaikki ne pääsevät tasapuolisesti käyttöön.

Ihon alle

Opetusministerinä Li Andersson on ollut tekemässä muutoksia, jotka aikanaan vaikuttavat myös oman tyttären koulutiehen. Hän ei kuitenkaan ajattele, että vanhemmuus tekisi päätöksistä erityisesti konkreettisempia tai hänestä niille oikeutetumpaa tekijää.

– Ei päätöksentekijästä tee parempaa tai huonompaa se, onko hänellä juuri siitä aiheesta henkilökohtaista historiaa. Tärkeämpää on pystyä asettumaan niiden asemaan, joiden elämäntilanne tai kokemukset ovat tosi kaukanakin omista. Kun käsitellään koko yhteiskunnan asioita, ei yksikään päättäjä voi olla samanaikaisesti vanhempi, isovanhempi, eläkeläinen, opiskelija, työtön ja työssä käyvä. Sellainen on mahdoton yhtälö.

Sen Li myöntää, että pandemian vaikutukset ovat menneet ihon alle erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

– Kun viime keväänä päätimme lyhyellä varoajalla siirtää koulut etäopetukseen, se oli varmasti vaikeimpia päätöksiä, mitä olen ministerinä tehnyt. Kannan todella suurta huolta sen vaikutuksista lapsiin. Aikuiset kyllä kestävät vuoden ilman matkoja tai pitkäksi venähtäneitä baari-iltoja, mutta vuosi ilman harrastuksia ja kavereita on superpitkä, kun olet 7-, 14- tai vaikkapa 19-vuotias.

Keskeisinä ministerikauden onnistumisinaan Li pitää subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista sekä oppivelvollisuuden uudistamista. Siihen sisältyvän toisen asteen maksuttomuuden hän toivoo näkyvän koulutuksellisen tasa-arvon vahvistumisena ja koulutustason nousuna pitkällä tähtäimellä.

– Nämä olivat isoja rakenteellisia päätöksiä, jotka pysyvät ja jäävät vaikuttamaan. Rahan lisääminen on sekin tärkeää, mutta rahan myöhemmät hallitukset voivat aina ottaa poiskin. Tällaisia lainsäädännöllä tehtyjä muutoksia ei niin vain pyyhitä pois.

Koronan keskellä Li toivoo muutenkin kollegoiltaan sekä kansalaisilta pitkäjänteisyyttä. Kun nyt keskitytään hallitsemaan pandemiaa, sen seurausten paikkaaminen on pitkäkestoisempi projekti.

– Juuri nyt henkisesti raskaimmalta tuntuu epätietoisuus siitä, milloin epidemia päättyy. Sen aiheuttamia ongelmia korjataan kuitenkin vielä pitkään. Ei voi ajatella, että hyvinvointikokonaisuus tulee hoidetuksi sillä, kun keväällä annetaan lisätalousarvio.

Li toivoo myös, että kriisistä jäisi pandemian jälkeiseen Suomeen jotain hyvääkin, kuten kotimaan matkailusta innostuminen sekä pakkoherääminen ekologisempaan elämäntapaan.

– Joissakin kokouksissa on tärkeää olla kasvotusten, mutta ihan kaikkiin ei tarvitse lentää. On ollut jännää lukea uratykkimiehistä, jotka yhtäkkiä viettävät aikaa perheensä kanssa, kun ne 200 matkapäivää on peruttu. Sekin on varmasti aikamoinen kokemus, hän sanoo.

– Tunnistan myös pysyvän ristiriidan, jonka keskellä moni elää. Yhtäältä halutaan kokea, tehdä ja matkustaa, ja toisaalta kaivataan pysähtymistä sekä rentoutumisen taitoa. No, nyt meidät on pakkosiirretty siihen moodiin ja ehkä se on tehnyt ihan hyvääkin. Omassa arjessa puhun siitä lähelle katsomisena: pysähtyminen ja yhteys läheisiin tuntuvat nyt erityisen arvokkailta.

Missä olet korvaamaton?

Pieni Ava on Lin vanhempien ensimmäinen lapsenlapsi, ja kyllä, hänestä on koko lailla hullaannuttu. Muita vieraita ei ole juurikaan voitu kutsua kylään, mutta Lin äiti, toimittaja Siv Skogman, on rajoittanut omia lähikontaktejaan ollakseen apuna vauvan kanssa.

” Yhteinen aika tuntuu nyt supertärkeältä.

– On tietysti tylsää, ettei Ava ole nähnyt toista isoäitiään, mutta lähettelemme kuvia ja videoklippejä läheisille. Olemme nyt alkuun varsin pieni perheyksikkö, mutta olemme pärjänneet hyvin. Ajattelimme, että äidin on tärkeää tulla tutuksi jo varhain, jotta hän voi myöhemmin auttaa Avan hoidossa, Li sanoo.

– Yhteinen aika tuntuu nyt supertärkeältä. Olemme suunnitelleet käyttävämme vanhempainvapaat fifty-fifty, puoli vuotta molemmille.

Li on miettinyt, miten vanhemmuuden työelämäkeskustelu keskittyy vain vauva-aikaan. ”Ruuhkavuodet taitavat kuitenkin olla ne kuormittavimmat. Ehkä vauvavuoden sijaan pitäisikin puhua työelämän joustomahdollisuuksista myös myöhemmin?”­

Li pähkäili työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista asemassaan pitkään. Politiikassa huomio, vastuu ja valta seuraavat puoluejohtajia tiukasti. Puntarointi päättyi ajatukseen, ettei puolueen menestys voisi olla kiinni yhdestä ihmisestä tai sellainen puolue olisi huonoissa kantimissa.

– Sama ajatusmörkö on tuttu monelle ikäiselleni naiselle. Voinko oikeasti jäädä töistä, mitä siitä seuraa, miten hoituu tämä ja se projekti, jos juuri minä en hoida sitä? Mutta eihän työelämä saa vaatia niin paljon, ettei sen vuoksi voisi toivoa lasta tai tehdä itselle tärkeitä valintoja.

– Rohkaisen ajattelemaan, ettei kukaan ole korvaamaton työssään, mutta jokainen vanhempi on kyllä korvaamaton lapselleen. Se myös isien olisi tärkeä tiedostaa.

Omasta lapsuudestaan Li muistaa tärkeimpänä juuri vanhempiensa läsnäolon. Vanhemmat onnistuivat siinä hyvin erostaan huolimatta. Äiti oli virallisesti lähivanhempi, mutta käytännössä Li vietti yhtä paljon aikaa kuvataiteilijaisänsä Jan-Erik Anderssonin kanssa.

– Eri kodeissa oli vähän eri meno. Teininä yritin sumplia viikonloput isäni luo, hänen aikakäsityksensä kun oli sellainen, ettei hän hirveästi kytännyt kotiintuloaikojani, Li kertoo nauraen.

– Lapsuudessani yhdessäolo oli aina tärkeämpää kuin se mitä sai, ja vanhemmillani oli hauska tapa kannustaa, jos olin kiinnostunut jostain. Sellainen on hieno perintö.

19-vuotiaana Li pääsi isänsä mukana tämän työmatkalle New Yorkiin. Tyttären suurin toive oli päästä YK:n päämajaan. Isän mielestä se oli käsittämätöntä, mutta sinne mentiin.

– Huomaan saman kannustuksen nyt pikkuveljeni kohdalla, joka on innostunut ruuanlaitosta. Faija on ihan all in ja investoinut pitsauuniin ja kokkiveitseen.

Myös kouluvuosiaan Li muistelee lämmöllä. Ala-asteen kaveriporukka on säilynyt näihin päiviin.

– Ystäväporukkamme vaikutti siihen, millaiseksi muovauduin ihmisenä. Koskaan ei tarvinnut pelätä yksinjäämistä, ja silloinkin, kun teininä oli vaikeaa, meidän kesken oli asenne, että ihan sama mitä muut ajattelevat, meillä on aina toisemme.

Nykyään ystävät asuvat pitkin poikin Pohjoismaita, ja Whatsapp laulaa. Elämään tuo turvallisuutta, että lähellä on ihmisiä, jotka ovat tunteneet Lin jo kauan ennen uraa, politiikkaa tai julkisuutta.

– Nyt aika monella meistä on lapsikin. Onpahan porukka, johon uskaltaa spämmätä vauvakuvia ilman että kukaan kyllästyy.