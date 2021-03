Merja Larivaara kertoo, miten vanhempi mieshenkilö tuli teatterileirillä makuusalin kerrossänkyyn: ”Yöllä heräsin siihen, että vetäjä oli kimpussani”

Merja Larivaara koki nuorena teatterileirillä niin kovia, että lähti kesken kotiin ja lopetti rakkaan harrastuksensa hetkeksi kokonaan. Vanhemmilleen hän ei koskaan tohtinut kertoa, mitä leirillä oikeasti tapahtui. Tapahtunut jätti pitkät jäljet.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

IKÄ

”Perilletulo ei ole niin tärkeää kuin matkanteko”

”Nykyinen elämänvaiheeni tuntuu valtavalta lahjalta. Tehty työ alkaa kantaa hedelmää. Kaikki neljä lastamme alkavat olla jo isoja, pärjääviä ja itsenäisiä. Ensi vuonna meillä on talossa enää yksi alaikäinen. Tämä oivallus vähän yllätti.

Ruuhkavuodet ovat olleet vauhdikkaita: kauppa-, tiski-, ruuanlaitto- ja pyykkirumbaa sekä jatkuvaa kuljettelua treeneihin ja soittotunneille. Kun on monta vuotta elänyt muiden toiveet edellä, on välillä pitänyt oikein pysähtyä miettimään, mitä itse haluan ja tarvitsen.

En silti tahdo valittaa. Äitiys on ollut minulle täyttymys ja riemu, ja Kari-Pekan kanssa olemme aina kyenneet sopimaan kotitöistä ja vastuunjaosta ilman isoja vääntöjä. Mielestäni todellista tasa-arvoa on se, että kumpikin tekee parhaansa ja on valmis kannattelemaan toista, kun tarvitaan.

Tänä keväänä meille tulee täyteen 28 yhteistä vuotta. Yhä useammin alkaa tulla hetkiä, jotka muistuttavat sitä, mistä lähdimme liikkeelle. Esimerkiksi viikonloppu, jolloin kaikki lapset ovat omilla teillään ja olemme äkkiä kaksin hiljaisessa talossa. On ihana huomata, että vuosienkin jälkeen viihdymme toistemme seurassa. Puhumista ja tekemistä, yhteisiä haaveita ja kiinnostuksen kohteita löytyy.

En silti ajattele, että nyt elämä on valmis. Kari-Pekan sanoin – matkanteko on meidän juttumme, ei perilletulo.

Vapautunutta aikaa olen käyttänyt esimerkiksi lukemalla kasapäin kirjoja ja katsomalla tv-sarjoja, jotka ovat jääneet rästiin. Olen myös alkanut kirjoittaa.

En ole ihminen, joka suree, stressaa ja murehtii asioita etukäteen. Otan vastaan sen mikä tulee. Tämä pätee myös vanhenemiseen. Työssäni katson tiukasti tulevaan. Olen varma siitä, että parhaat roolini ovat vielä edessäpäin.”

TAUSTA

”Vanhemman ehdoton rakkaus antaa siivet”

”Olen koko ikäni nauttinut itseäni vanhempien ihmisten seurasta. Jo lapsuusvuosina Oulussa mummo oli minulle tosi tärkeä. Olin pitkään hänen ainoa lapsenlapsensa, kunnes pikkuveljeni syntyi ollessani 9-vuotias. Muistan, miten kävin mummon kanssa bingossa ja lauantaitansseissa. Muutenkin elämä 70-luvulla oli mukavaa, mutkatonta ja yhtei­söllistä. Kyläiltiin, pelattiin korttia ja leivottiin pullaa.

Isäni oli tarkkailuluokan opettaja, äiti sosiaalialalla. Synnyin äitini ollessa vielä teini-ikäinen, mitä hän häpesi pitkään. Ihan suotta – olen aina arvostanut sitä, että minulla on nuori ja elämäniloinen äiti.

Äiti ja minä 1968. ”Olemme aina olleet läheisiä äidin kanssa.Minulla on uskomaton ja upea äiti.”­

Rahaa meillä ei koskaan ollut tuhlattavaksi asti, mutta harrastuksiini sitä riitti aina. Kävin soittotunneilla ja teatterissa, luin paljon kirjoja ja teippasin jo alakouluiässä huoneeni seinälle lehtileikkeen, jossa kerrottiin, että Suomen teatterikoulu ottaa uusia oppilaita. Työnteon opin jo teini-iässä erilaisissa kesä- ja keikkatöissä.

Isän mielestä en koskaan tehnyt mitään huonosti tai väärin. Ei ole liioiteltua sanoa, että hän suorastaan palvoi minua. Se rakkaus on kantanut.”

PERHE

”Yhden pitää olla se, joka kokoaa muut yhteen”

”Äidinpuoleisen sukuni naiset muodostivat tiiviin sukupolvien ketjun, jonka liimana toimi välittäminen ja rakkaus. Heiltä olen oppinut, että jokaisessa perheessä on hyvä olla kokoaja, ihminen joka pitää huolen siitä, että kontaktit ja perinteet säilyvät. Nykyään sitä roolia kannan perheessämme minä. Se ei ahdista minua lainkaan, päinvastoin. Nautin ystävieni ja rakkaideni kestittämisestä ja hemmottelemisesta.

Ajattelen, että olen lapsilleni nimenomaan äiti, en ystävä. Minusta ne tarkoittavat eri asioita. Ystäviä heillä voi ja pitääkin olla vaikka kuinka monta, mutta äiti on yksittäiskappale. Sama suhtautumistapa pätee parisuhteeseen – minä ja Kari-Pekka olemme toisillemme mies ja vaimo, ystävät ovat erikseen.

Näin keski-iässä huomio alkaa vähitellen siirtyä lapsista huolehtimisesta omien vanhempien hyvinvointiin. Edelliseen sukupolveen pyrin suhtautumaan hellyydellä. Asenteeseeni on varmasti vaikuttanut se, että nuorena, ennen teatterikouluaikoja, tein vanhustyötä. Pidin siitä tosi paljon, en kokenut esimerkiksi alusastioiden tyhjentämisiä tai muita konkreettisia hoivatehtäviä raskaina.

Toivon, että voin olla omien ikääntyvien vanhempieni tukena missä ikinä he minua tarvitsevat. Vanhempani erosivat jo vuosia sitten. Isä asuu hoivakodissa Oulussa, äitini puolisonsa kanssa etelässä. On minun vuoroni kantaa heitä.”

MIELI

”Ujouden ei pidä antaa lannistaa”

”Kadun sitä, etten hoitanut koulua kunnolla. Vapaa-ajat juoksin teatterissa, kuorossa ja piano-, laulu- ja viulutunneilla. Koulussa tuijottelin ulos ikkunasta ja haaveilin. Esimerkiksi kielet olisi kannattanut ottaa haltuun paremmin. Ajatukseni olivat kuitenkin muualla, enkä osannut keskittyä. Teatterikärpänen oli puraissut niin lujaa, etten tosissani miettinyt mitään muuta uravaihtoehtoa. Halusin näyttelijäksi, vaikka ujouteni ja epävarmuuteni kulki mukana koko ajan.

Äiti välillä muistutteli, että jokin b-suunnitelma olisi hyvä olla.

Ylioppilas 1985. ”Ylioppilaaksi pääsin rimaa hipoen. Lakin saadessani opiskelin jo näyttelijäksi.”­

Teini-iässä törmäsin teatteriharrastuspiireissä vanhempaan mieshenkilöön, joka kutsui minut ja pari muuta nuorta näyttelijänalkua teatterileirille päivää ennen muuta ryhmää. Jo treeneissä minulle tuli vetäjästä hankala olo, joka syveni kun hän illalla tarjoili meille alaikäisille viiniä. Menin varhain nukkumaan makuusalin kerrossänkyyn. Yöllä heräsin siihen, että vetäjä oli kimpussani. Torjuin miehen, jolloin hän pilkkasi ja sähisi, etten ymmärtänyt, mistä näyttelijäntyössä on oikeasti kyse. Minusta ei kuulemma tulisi koskaan yhtään mitään.

Olin niin järkyttynyt, että lähdin leiriltä seuraavana päivänä ja lopetin harrastuksen hetkeksi kokonaan. Vanhemmilleni en koskaan kehdannut kertoa, mitä oikeasti tapahtui.

Auktoriteettina pitämäni aikuisen miehen sanat kelpaamattomuudestani jäivät soimaan jonnekin alitajuntaan ja syvensivät epävarmuuttani.”

TYÖ

”Unelmista ei pidä luopua, vaikka joku kampittaisi”

”Ylioppilaaksi pääsin rimaa hipoen iltalukion puolelta. Reputin jonkin aineen kirjoituksissa ja jouduin uusimaan, joten sain lakin vasta ollessani jo Teatterikoulussa. Iltalukion ohella tein koko ajan töitä, esimerkiksi sairaalassa terminaalivaiheen potilaiden omahoitajana ja kesäisin ravintolassa terassitarjoilijana. Ehdin aloittaa opinnot sairaanhoito­oppilaitoksessa, mutta ne keskeytyivät puolen vuoden jälkeen päästessäni sisään Teatterikouluun.

Opiskeluvuoteni siellä osuivat myrskyisään Jouko Turkan vaiheeseen. Sain usein kuulla olevani nuorten naisnäyttelijöiden joukossa lihava, ruma, mahdoton ja huono. Se syvensi kelpaamattomuuden tunteitani. Pohjoisesta tulleena tunsin myös oloni vähän ulkopuoliseksi itsevarmojen helsinkiläisten opiskelukavereiden rinnalla. En silti antanut periksi. Näytteleminen oli ollut unelmani lapsesta saakka.

Valmistuttuani 1988 aloin heti saada töitä. Samaan aikaan aloitin myös musiikkiopinnot Sibelius-Akatemiassa. Eräässä yhteisessä projektissa keväällä 1993 tapasin Kari-Pekan. Alle kuukaudessa olimme kihloissa, esikoisemme syntyi yhdeksän kuukautta seurustelun alkamisesta. Naimisiin menimme vasta vuosia myöhemmin, kun toinenkin lapsemme oli jo maailmassa.”

RAKKAUS

”Rakkautta ei voi juhlia liikaa”

”Kari-Pekan rohkeus, uteliaisuus ja pelottomuus on ollut hyvää vastapainoa minun pidättyvyydelleni, joka on usein virheellisesti tulkittu ylpeydeksi. Mieheni ei huoju eikä horju isoissakaan aallokoissa. Hänen rakkautensa on hoitanut minun epävarmuuksiani, suojellut ja kannatellut. Ihan kokonaan epävarmuus ei lähde minusta ikinä, mutta iän myötä olen oppinut hyväksymään sen osana itseäni.

Häät syksyllä 1998. ”Ihanaa ja romanttista. Mekkooni upposi kymmenen metriä kangasta, ja sulhaseni oli komea kuin mikä. Kari Tapio lauloi ja tanssitti äitejä ja mummoja.”­

Suhteemme alusta asti ulkopuolisilla ihmisillä on ollut paljon mielipiteitä meistä. On esimerkiksi sanottu suoraan, että menimme yhteen liian nopeasti tai että lastenteko heti ei olisi kannattanut, koska molempien urat olivat hyvässä nosteessa. Itse ajattelemme näyttelijäntyötä ja teatteria pikemminkin elämäntapana kuin urana.

Olemme tehneet siirtoja, joita jotkut ovat pitäneet umpihulluina. Kahdesti olemme tehneet lasten kanssa kolmen kuukauden mittaisen ulkomaanmatkan, lisäksi lyhyempiä piipahduksia esimerkiksi Euroopan kaupunkeihin. Matkat ovat hitsanneet meitä yhteen ja kohottaneet perhefiilistä. Toisaalta ne ovat nielleet järkyttäviä määriä rahaa, ja olemme useamman kerran ottaneet lainaa niiden rahoittamiseksi. Älytöntä, mutta ihanaa. Nyt korona-aikaan jos koskaan ajattelen, että reissut ovat olleet joka euron arvoisia.

Kari-Pekka on elämäni rakkaus. Pelkkää auvoa pitkä suhteemme ei silti ole ollut – kenellä olisi?

Vuonna 2000, kahden vanhimman lapsemme ollessa pieniä, päädyimme hetkeksi avioeroon. Elimme kuitenkin koko ajan yhdessä, ja avioiduimme uudelleen, kun lapsiluku oli täynnä. Aviokriisi oli eräänlainen välitilinpäätös, johon osaltaan vaikutti pieniä lapsia sisältänyt elämänvaihe, johon ei ollut harjaannusta eikä kokemusta. Jotenkin halusimme molemmat varmistua, että valitsisimme yhä toisemme. Kolmansia osapuolia asiaan ei liittynyt.

Olen siis viettänyt kahdet häät elämäni rakkauden kanssa. Ensimmäiset olivat isot kirkkohäät, jälkimmäiset pienet ja kotona vain lasten ja läheisten läsnä ollessa. Häämatkalle lähdimme molemmilla kerroilla hääpuvuissa!

Kolmansia häitä ei ole suunnitelmissa, mutta jonkinlainen rakkausjuhla lähimpien kanssa olisi mahtava. Kaikenlaista ja kaiken mittaista rakkautta pitäisi mielestäni ylipäätään juhlia enemmän.

Lapsille kerroimme liittomme kriisivaiheesta vasta hiljattain. He olivat aivan yllättyneitä, että tuollaistakin on meillä ollut. Avoin puhe asiasta kannatti ja poiki hyvän keskustelun.”

KOTI

”Koti, joka suojelee, on supertärkeä”

”Kriisin jälkeen elämässämme alkoi uusi vaihe. Vuonna 2002 muutimme Helsingin keskustasta maalle Porvoon saaristoon, kauniiseen satavuotiaaseen taloon, jonka olemme vuosien myötä rempanneet. Saimme myös kaksi lasta lisää.

Nykyään saamme jo omasta perheestä muodostettua talkooporukan, jolla olemme kunnostaneet esimerkiksi Porvoon keskustassa sijaitsevaa pientä citykotiamme.

Oman pihan ja reviirin merkitys on ollut meille perheenä valtava. Arkeen maallemuutto toki toi monenlaista hankaluutta, puulämmityksen ja lokakaivon kanssa puljaamista, pitkiä välimatkoja ja ainaista ajamista. En silti ole koskaan katunut muuttoamme. Olemme saaneet paljon uusia ystäviä ja voineet kerta toisensa jälkeen ihmetellä sitä, miten hienoa naapuriapua maalla saa. Korona-aikaan happea antavan reviirin merkitys on entuudestaan korostunut – on mahtavaa vedellä pitkin pihaa pilkkihaalareissa.

Joululahjamatka 2019. ”Elämäni suurin onni on perhe.”­

Minulle koti on ollut keidas myös kaikkein vaikeimmissa vaiheissa – esimerkiksi niinä vuosina, kun tunsin tulleeni kiusatuksi silloisessa työpaikassani Oulun kaupunginteatterissa. Silloin koettu stressi vaikutti minuun niin syvästi, että pahimpina hetkinä pelkäsin työkykyni ja muistini vaurioituneen pysyvästi. Koin, että osaamiseni ja olemassaoloni näyttelijänä ja jopa ihmisarvoni kyseenalaistettiin.

Silloin elämä todella pudotti minut polvilleni. Se oli yksi niistä hetkistä, jolloin olen ajatellut, että tästä en selviydy, enää en nouse.

Aina olen kuitenkin päässyt jaloilleni. Kiitos hyvien esimiesten ja kollegojen, ihanan perheen ja puolison, työterveyshuollon ja ammattiavun. Sekä sen tärkeän asenteen, että katson aina kirkkauteen, kun se on suinkin mahdollista. Olen ehdottomasti optimisti. Se on kannattanut. Fyysisesti olen toipunut Oulun ajasta, mutta oikeuskäsittely silloisista tapahtumista jatkuu edelleen.

Kotona aivan parasta näin keväisin on oma avara luontomme. Otamme Kari-Pekan kanssa kiikarit silmillemme ja tarkkailemme yhdessä pihapiirin lintuja. Niinä hetkinä kaikki muu unohtuu.”