Ismo Leikola on esittänyt työpalavereissa vaimonsa ideoita ominaan – taustalla hämmentävä havainto: ”Puolison asema on koiran virka”

Muutettuaan Yhdysvaltoihin Ismo ja Angelika Leikola tekivät havainnon: puoliso työparina saakin tasaveroisen vastaanoton. Suomessa kohtelu oli ollut vähättelevää.

Angelika ja Ismo Leikola kirjoittavat siippakatosta, johon pari on törmännyt Suomessa.­

Pakkohan se on kokeilla. Teen googlehaun ”voimapari” ja päädyn rakenteiden mekaniikan äärelle. Haulla ”viihteen voimapari” näytölle tulevat Hollywood sekä Toivo Kärki ja Reino Helismaa. Tulokset ovat samaa luokkaa kuin ne, joista Ismo ja Angelika Leikola kertovat äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Suo, kuokka ja Hollywood. Tuli Rampea ja Naukkista, Mattia ja Merviä.

Muutettuaan Yhdysvaltoihin joulukuussa 2015 Leikolat ovat sarjatulella tehneet havaintoja kulttuuri- ja käytäntöeroista kahden kotimaansa välillä. Tämä on yksi niistä: ”(Yhdysvalloissa) Erilaisissa palavereissa keskustelu saatetaan yhtäkkiä keskeyttää ja kysyä mitä vaimo on mistäkin mieltä niin kumppanina kuin kirjoituspartnerina. Häneltä kysellään myös tasapuolisesti taustoja ja tähtäimiä: mitä hän on tehnyt ja mitkä ovat jatkosuunnitelmat. Ja ihastellaan perään meidän yhteistyötä ja vaimon kokemusta alasta.”

Ja vielä: ”Suomessa homma oli pääsääntöisesti eri lailla. Suhtautuminen oli usein enemmänkin sitä, että miksi ihmeessä joku on tuonut vaimonsa työpaikalle, eikö se ois voinu vaikka odottaa autossa tai mennä edeltä kotiin”, he kirjoittavat kirjassaan.

Näin Leikolat ovat sen kokeneet. Amerikassa pidetään luontevana ja loogisenakin, että samalla tavalla taitavat ihmiset päätyvät yhteen. Kun Ismo kehuu vaimoaan hauskaksi ja kertoo tämän tuovan ideoitaan ja osaamistaan työpöytään, asia uskotaan ja siitä innostutaan. Osa kollegoista tunnustaa kadehtivansa Ismoa, sillä heidän puolisonsa ei ymmärrä oman koomikkonsa juttuja lainkaan.

– Suomessa taas olemme törmänneet ajatteluun, että jos työpari on myös puoliso, silloin on joku kyllä edennyt reittä pitkin, oikotietä tai liian helpolla. Tai että minä nyt tässä kehun vaimoani vain hänen mielikseen, ettei kotona tule kaulimesta, Ismo sanoo.

– Täällä ei jotenkin suostuta uskomaan sitä, että puoliso voisi olla hyvä samalla alalla.

” Ollaan sitten päädytty toimimaan niin, että esitän vaimonkin ideat ominani.

Käytännössä vähättely on näkynyt niin, että jos palaverissa Angelika heittää idean, se ohitetaan. Kun saman idean esittää Ismo, ehdotus otetaan käsittelyyn ja vakavasti. Jossain vaiheessa kohtelu johti siihen, että Angelika alkoi vetäytyä taustalle.

– Ollaan sitten päädytty toimimaan niin, että esitän vaimonkin ideat ominani, Ismo sanoo.

”Palaverissa saatettiin katsoa vaimon läpi niin kuin häntä ei olisi olemassakaan tai odottaa otsa rypyssä, että hän lopettaisi puhumisen, jos hän meni heittämään jonkun idean tai näkemyksen ilmoille. Kun tätä tapahtui tarpeeksi monta kertaa, hän siirtyi lähes kokonaan näkymättömiin ja alettiin tehdä hommia keskenämme kaapissa.”

Lasikaton sijaan siippakatto

Leikoloiden havainto on mielenkiintoinen. Miksi juuri Suomessa, tasa-arvon, äänioikeuden, naispressan ja -pääministerien mallimaassa? Sitä hekin ovat pohtineet.

– No perhana, en tiedä. Ehkä sitä pidetään lottovoittona, kun joku pääsee naimisiin ja saa siinä vielä työpaikankin kylkiäisinä, Ismo villiveikkaa.

” Angelika saisi enemmän arvostusta työssään komediakirjoittajana, jos emme olisi yhdessä.

Niin, kadehditaanhan meillä lottovoittajiakin.

– Tosin vaimo on joskus verrannut, että puolison asema on koiran virka. Siinä tuppaa häviämään ammatillinen itsenäisyys ja arvo. Meriitit ja työkokemus eivät paina mitään, kun nähdään vain, että jaaha se on työllistänyt puolisonsakin tähän. Saa olla aika helkkaristi intohimoa ja rakkautta lajiin, että sitä lyttäämistä jaksaa, Ismo sanoo.

– Veikkaan, että Angelika saisi enemmän arvostusta työssään komediakirjoittajana, jos emme olisi yhdessä. Tässä meidän paketissamme hän tietyllä tavalla menettää jotain.

Ismo huomauttaa, ettei puolisovähättelyssä ole kyse sukupuolesta eli vaimoudesta vaan nimenomaan puolisoudesta. Kirjassaankaan Leikolat eivät kuvailee Angelikan lyöneen päätään lasikattoon vaan ”siippakattoon tai rakasräystääseen”.

Yhteisessä kirjaprojektissa Angelika otti vetovastuun.­

Leikoloiden kokemus on komediapiireistä, mutta jotain samaa on helppo tunnistaa laajemminkin. Suomessa on esimerkiksi taiteilijaperheitä ja teatterilaissukuja, joissa harva työskentelee yhdessä ja vielä harvempi esiintyy julkisuudessa yhdessä. Kartetaan muiden käsitystä, että uralle tai esille olisi päätynyt läheisensä ansiosta, vaikka totuus olisi ihan toinen.

– On hassu ristiriita, että maassa jossa saamme niin paljon ilmaiseksi – koulutuksen ja terveydenhuollon – syytetään herkästi ja ärsyynnytään hirveästi siitä, jos joku vain näyttääkin saaneen jotain ilmaiseksi tai helpommalla, vaikka ei ole.

Vetovastuu vahvuutensa mukaan

Leikoloiden työkuvio menee niin, että stand-upissa Ismo on veturi ja se, joka kirjoittaa juttunsa ja kipuaa niiden kanssa lavalle yleisön eteen. Välillä vitsejä syntyy yhdessäkin Angelikan tekemistä havainnoista ja ideoista. Komediaa tehdessä ideoiden pallottelu on oleellinen osa työtä eikä sitä voi tehdä yksin. Siksi monilla koomikoilla on työpari, ja joillakin se on oma puoliso, kuten vaikkapa amerikkalaisella Jim Gaffiganilla.

Vaikka Angelika enemmän vastaa käytännön asioista esimerkiksi amerikkalaisen byrokratian syövereissä, hän on Ismon työpari – ei assistentti tai kotiapulainen. Uutta kirjaa kirjoittaessa Angelika oli vetovastuussa ja työnjohtaja, hänellä on kirjoittajataustaa ja alan korkeakouluopinnot.

– Mun keskittymiskyky ei riittäisi 350 sivun kokonaisuuteen, Ismo hörähtää.

– Vaimo on enemmän aamuihminen ja hänen rutiininsa oli kirjoittaa jo silloin, kun itse olin vielä nukkumassa. Minä olen vähän randomihminen ja kirjoitin monesti vasta silloin, kun vaimo oli jo mennyt nukkumaan. Olemme samanlaisia esimerkiksi huumorintajussa, mutta toimintatavoissamme melkein vastakohtia. Ehkä juuri siksi pakettimme toimii niin hyvin.

Ismo The Improv -klubilla Kalifornian Irvinessa vuonna 2018. Se oli hänen ensimmäinen kertansa pääesiintyjänä legendaarisella klubilla.­

Leikoloiden teoksessa lupaillaan jo seuraavaa järkälettä kirjahyllyihin, mutta sitä ennen Suo, kuokka ja Hollywoodista kirjoitetaan englanninkielinen versio. Sitä pari työstää koronaevakossaan Suomessa. Kotona Yhdysvalloissa on käyty viimeksi puoli vuotta sitten.

– Toivotaan, että viimein kesällä pääsisi jo keikoille, Ismo sanoo.

”Vaimon ja minun yhteistyön laajentuminen kirja-alalle on taas ollut rankka ja työläs mutta myös palkitseva ja riemukas kokemus. Symbioosi on noussut uudelle tasolle. Ehkä voi sanoa, että ilman minua ei olisi amerikkalaista koomikonuraa josta kirjoittaa, mutta vielä varmemmin voi sanoa, että ilman Angelikaa ei olisi tätä kirjaa. Tämähän kävi mukavasti – pääsin reittä pitkin kirjailijaksi.”

Lainaukset ovat Angelika ja Ismo Leikolan kirjasta Suo, kuokka ja Hollywood. Kirja ilmestyi aiemmin maaliskuussa.