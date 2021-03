Ystävät soittivat avioeroa surreen Yonan ovelle poliisit – huolestuivat laulajan kuolematoiveista ja epävakaasta persoonallisuushäiriöstä

Samaan aikaan kun maailma seisahtui koronan takia, laulaja Yona eli Johanna Rasmus menetti elämänsä tärkeimmän ihmisen. Avioero järkytti häntä pohjia myöten.

Vielä alkutalvesta 2020 laulaja Yonan eli Johanna Rasmuksen elämä oli täynnä lupausta uudesta.

Johanna ja hänen silloinen miehensä olivat molemmat rakastuneet Lappiin. Mies jopa niin paljon, että oli ostanut Inarista mökin. Paikallinen elämäntapa, ”outback-meininki”, kuten Johanna sitä nimittää, kiehtoi molempia.

– Olin tehnyt soolouraa muusikkona kymmenen vuotta putkeen. Kahdeksan soololevyä, loputtomasti keikkailua, vino pino muita proggiksia siihen päälle. Olin kiitollinen kaikesta, mutta väsynyt siihen, kaipasin irtiottoa, halusin kokeilla jotakin ihan muuta työtä.

– Siitä syntyi suunnitelma: muutamme Inariin ja alan paiskia töitä safarioppaana, Johanna kertoo.

Helsingin-kodin vuokrasopimus oli jo sanottu irti ja muuttolaatikot pakattu, kun kaikki muuttui. Yhdeksän vuotta kestänyt avioliitto päättyi yllättäen, alkoi korona ja Johanna päätyi yksin väliaikaisasuntoon.

– Menetin yllättäen tärkeimmän ihmisen elämästäni. Hänet, jonka viereen olin nukahtanut joka ilta vuosien ajan. Identiteettini ja elämäni mullistuivat. Lockdown-olosuhteet syvensivät rajusti yhtäkkistä yksinäisyyttäni.

Puoli vuotta raastavaa eron surua johti tilanteeseen, jossa poliisit äkkiä seisoivat Yonan kodin eteisessä.

– Olin jankannut toivettani kuolemasta niin paljon, että ystäväni olivat hätääntyneet. Asiaan vaikutti varmasti myös se, että minulla on diagnoosi epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, minkä ystäväni hyvin tietävät, laulaja kertoo.

– Epävakaa persoonallisuus tarkoittaa suurta herkkyyttä ja voimakkaita tunnetiloja, joista on vaikea päästä eteenpäin.

Toisen ihmisen läsnäolo tuntui hyvältä

Poliisit olivat ystävällisiä ja välittäviä. He kyselivät, mikä on tilanne ja kuinka Johanna jaksaa.

– Sanoin, ettei minulla ole hätää ja arvelin ääneen, että tässä on ehkä vähän ylireagoitu. Ehkä minua hiukan myös nolotti. Mutta samalla se, että vuokseni oli nähty vaivaa, tuntui hyvältä, Johanna kertoo.

Poliisien piipahdus paikalla toimi hänelle herätyksenä.

– Sanoin itselleni, että nyt on aika ryhdistäytyä. Olet itkenyt puoli vuotta ihan joka päivä. Olet järkevä ihminen, jolla on hyviä ystäviä, ihana työ ja rahaa tilillä – nyt on pakko piristyä, Johanna Rasmus, 37, muistelee viime syksyn vaikeita hetkiä.

Havahtuminen johti siihen, että laulaja päätti sitoutua paremmin hänelle terveyskeskuksesta tarjottuun hoitoon.

Ja sai muunkinlaista apua – Yonan musiikin tuottaja Mauri Syrjälä tuli hänen kotiinsa joksikin aikaa pitämään laulajasta huolta.

– Aina, kun havahduin lääkeunesta, näin että hän istui sohvallani ja katsoi telkkaria, oli läsnä. Se riitti. Se, etten ollut yksin, vaan paikalla oli joku turvallinen ihminen, tuntui valtavan hyvältä.

