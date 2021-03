Jos nämä 10 lausetta kuulostavat tutuilta, olet saattanut joutua sekä petetyksi että manipuloinnin uhriksi

”En ikinä sanonut, että olisin kotona kahdeksalta. En tiedä, miksi kuvittelet niin.” Kuulostaako tutulta? Jos kuulostaa, olet saattanut joutua sekä petetyksi että manipuloinnin uhriksi.

Pettävä kumppani on usein myös manipuloiva – ja hänen takataskustaan löytyy aina pari ässää, joiden avulla hän kääntää syyn petetyn harteille.­

Tiedätkö, mitä gaslighting tarkoittaa? Paljon tapetilla oleva termi kuvaa psykologista manipuloimista ja aivopesua, joka saa uhrin epäilemään itseään, muistiaan ja pahimmillaan menettämään itsetuntonsa. Gaslighting on henkistä väkivaltaa, jota voi esiintyä niin parisuhteessa kuin työelämässäkin.

Psykologiassa gaslighting yhdistetään usein erityisesti uskottomuuteen, kertoo tutkijatohtori ja terapeutti Robert Weiss Psychology Todayn artikkelissa. Jos on joutunut joskus kumppanin pettämäksi, on todennäköistä, että joutui samalla gaslightingin eli manipuloinnin uhriksi.

Weiss listaa 10 lausetta, jotka valehteleva, pettävä kumppani saattaa sanoa. Jos olet joskus joutunut petetyksi, ainakin osa lauseista kuulostaa todennäköisesti tutulta:

”En ikinä sanonut, että olisin kotona kahdeksalta. En tiedä miksi kuvittelet niin.” ”Hän on vain työkaverini. Kun hän soittaa minulle, puhumme vain työprojektista. Miksi olet aina niin mustasukkainen?” ”Miksi tivaat koko ajan, onko jotain meneillään? Se on tosi ärsyttävää. Olet ihan vainoharhainen.” ”Kerroin sinulle, että joudun olemaan töissä myöhään. Et selvästikään kuunnellut.” ”En katsonut häntä, katsoin hänen hartiansa yli jotta saisin katsekontaktin tarjoilijaan.” ”Kerroin sinulle monta kertaa, että minun pitää ehkä lähteä reissuun. Kun et kuuntele minua, minusta tuntuu etten ole sinulle tärkeä. Miksi teet minulle aina näin?” ”Olin myöhään töissä, suljin silmäni hetkeksi ja nukahdin. En voi uskoa että olet vihainen vain siksi, että unohdin soittaa. Miten voisin soittaa, kun kerran nukuin?” ”Ketä aiot uskoa? Kateellista siskoasi/kaveriasi, vai rakastavaa puolisoasi?” ”Teen myöhään töitä meidän takia, jotta meillä voisi olla parempi elämä / enemmän rahaa. On naurettavaa, että kuvittelet, että petän sinua.” ”En ikinä tekisi niin. En edes katso muita naisia. Olet vain sekaisin, ja minua loukkaa, ettet luota minuun.”

Yllä olevan kaltaisista lauseista käy ilmi, miten ovelasti pettäjä siirtää syyn petetyn harteille. Jos olet epäillyt kumppanisi pettävän ja uskallat kyseenalaistaa ääneen hänen käytöstään, hän loukkaantuu. Sitten hän alkaa syyllistää sinua: sinä olet hajamielinen ja vainoharhainen. Hän yrittää vakuuttaa, että sinun tunnereaktiosi ovat suhteenne ongelmien syy – eivät seurausta niistä.

Lyhyesti: kumppanisi manipuloi ja saa sinut kyseenalaistamaan käsitystäsi todellisuudesta.

Fiksukin voi joutua manipuloinnin uhriksi

Weissin mukaan manipuloinnin uhriksi on helppo joutua, vaikka olisi täysin järkevä ja fiksu tyyppi. Osittain se johtuu siitä, että meillä ihmisillä on taipumus uskoa niitä, joita rakastamme. Puolustamme heitä ja keksimme selityksiä heidän käytökselleen ja vaimennamme omat huolemme – etenkin, jos he vaikuttavat vilpittömiltä valehdellessaan.

Gaslightingin uhriksi on helppo joutua myös siksi, että se alkaa usein vaivihkaa ja kasvaa ajan myötä. Alussa kumppanin valheet saattavat vaikuttaa uskottavilta. ”Anteeksi että tulin myöhään kotiin, jäin kiinni kiinostavaan projektiin ja menetin ajantajun” tuntuu perustellulta, kun luotat kumppaniin. Saatat olla jopa innoissasi siitä, että hänellä on kivaa töissä.

” Manipuloinnin uhri tottuu pikkuhiljaa eskaloituviin valheisiin, joten lopulta myös härskeimmät valheet alkavat kuulostaa uskottavilta.

Kun pettäminen jatkuu, ajan myötä kumppanin valheet eskaloituvat. ”Minähän kerroin aamulla, että joudun lähtemään muualle viikonlopuksi. Olit vähän uninen, ehkä et siksi muista.”

Joidenkin hälytyskellot saattavat soida heti tällaisen lauseen kohdalla. Manipuloinnin uhri on kuitenkin tottunut pikkuhiljaa eskaloituviin valheisiin, joten lopulta myös härskeimmät valheet alkavat kuulostaa uskottavilta. Sen sijaan, että epäilisi kumppania, alkaa epäillä itseään.

Kyse ei ole siitä, että pettäjä yrittää tarkoituksella tehdä kumppaninsa hulluksi. Todennäköisesti hän yrittää peitellä jälkiään ja suojella kumppaniaan tuskalta, jota tämä kokisi, jos saisi tietää pettämisestä. Samalla pettäjä ei kuitenkaan tule ajatelleeksi manipulointinsa seurauksia.

Weissin mukaan manipuloinnin uhriksi joutumisesta voi alkaa selvitä, kun alkaa luottaa omaan mututuntumaansa. Jos on olo, että kumppani valehtelee, on todennäköistä, että hän valehtelee. Voi olla myös viisasta kertoa epäilyksistä omalle tukiverkostolle ja kysyä heidän mielipidettään.

Kun oppii tunnistamaan, miten kumppani yritti manipuloida, osaa varautua paremmin manipulointiyrityksiin myös tulevaisuudessa.