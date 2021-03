Selvä oire kertoi Krista Siegfridsille, että hän oli raskaana: ”Olin jättänyt pillerit pois, mutta en voinut kuvitella, että tulisin raskaaksi heti”

Let’s make a baby! Krista Siegfrids tiesi melkein heti tavattuaan hollantilaisen Rutgerin, että siinä on mies, jonka kanssa hän haluaa perheen.

Elämä on ihmeellistä, Krista Siegfrids, 35, miettii, kun hän työntää lastenrattaissa kolme kuukautta vanhaa tytärtään Lizzyä kotoa kohti Amsterdamin keskustaa. Kun tapahtuma-alalla työskentelevä avopuoliso Rutger, 38, on töissä, Kristalla on ollut aikaa kierrellä ja katsella kodin lähellä avautuvaa torihulinaa, ihailla kaupungin läpi juoksevia kanavia. Maaliskuussa kevät on Amsterdamissa jo pitkällä, jotkut vastaantulijat juoksevat vastaan pelkissä shorteissa ja t-paidassa.

Aika tasan kaksi vuotta sitten Krista asetteli tavaroitaan sinkkuasunnossaan. Hän oli juuri eronnut aviopuolisostaan, jonka kanssa oli ollut yhdessä yli kymmenen vuotta. Laulaja sinkoili keikoille ympäri maata, hyppäsi nopealla varoitusajalla erilaisiin projekteihin.

– Luulin pitkään, että olen rauhaton sielu, koko ajan piti juosta ja tapahtua. Olen energinen ihminen, ja ajattelin, että rauhattomuus liittyy siihen.

Rutger muistaa yhä ensivaikutelman, jonka hän sai tavatessaan Kristan keväällä 2019 yhteisten ystävien kautta. Ensikohtaaminen tapahtui kotibileissä Amsterdamissa.

– Krista oli kaunis, hauska, itsevarma, määrätietoinen ja kiinnostava. Hänessä olivat kaikki ne ominaisuudet, joista pidän naisessa. Meillä oli hauskaa yhdessä, ja välillämme klikkasi niin kovasti, että halusin oppia tuntemaan hänet paremmin.

Krista on tietoinen, että asiat ovat muuttuneet nopeasti, mutta ensimmäistä kertaa elämässään hän tuntee syvää rauhaa.

– En ole koskaan etsinyt rakkautta. Tänne tullessani ei tullut mieleenikään, että löytäisin miehen. Melkein yhtä paljon rakastuin myös Amsterdamiin, Krista virnistää.

Ero nuoruuden ­parisuhteesta

Kristasta tuli tunnettu yhdessä yössä, kun hänet valittiin vuonna 2013 Suomen euroviisuedustajaksi Marry me -kappaleella. Kristan hersyvä positiivisuus herätti huomiota.

– Se on tullut kodinperintönä. Tiedän, että joitain se on myös ärsyttänyt, mutta se on aitoa minua! Meillä on aina eletty niin, että kaikista asioista yritetään löytää mahdollisuuksia – vaikka olemme joutuneet kohtaamaan suruja ja vastoinkäymisiäkin. Isän kuolema, äidin sairastuminen akuuttiin leukemiaan ja oma avioeroni ovat olleet elämäni vaikeimpia paikkoja.

”Olen onnellinen, että olemme Jannen kanssa taas ystäviä. Eron jälkeen meidän oli otettava hetki etäisyyttä, mutta nyt soittelemme ja puhumme taas”, Krista sanoo ex-puolisostaan.­

Julkisuuteen tullessaan Krista oli seurustellut koko aikuisikänsä saman miehen, radiojuontaja Janne Grönroosin kanssa. Krista saikin vastailla kappaleen hääteemaan liittyviin naimisiinmenouteluihin useamman vuoden. Lopulta pari avioitui vuonna 2017.

Krista teki euroviisujen jälkeen täysillä musiikkiuraa, asui välillä työkuvioiden takia Tukholmassakin.

– Eromme ei ollut dramaattinen, sitä oli kypsytelty niin kauan. Totesimme, ettei meidän kannata jatkaa yhdessä pariskuntana, jos kumpikaan ei ole onnellinen. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei suhteessa olisi ollut aikaisemmin paljon onnea tai että emme olisi joskus olleet toisillemme ne oikeat, nainen muotoilee.

– Kun on nuoresta asti yhdessä ja molemmat ajan myötä muuttuvat, saattaa kasvaa erilleen. Vaikka se oli raskasta todeta, se oli myös helpotus. Olen onnellinen, että olemme Jannen kanssa taas ystäviä. Eron jälkeen meidän oli otettava hetki etäisyyttä, mutta nyt soittelemme ja puhumme taas. Uskon, että hänellekin on olemassa juuri täydellinen ihminen jossakin.

Ero vahvisti Kristassa halua olla uskollinen itselleen.

– Mitä rehellisempi uskaltaa itselleen olla ja pohtia, onko tämä oikea suhde minulle – ja tehdä tarvittaessa muutoksia – sitä onnellisempi todennäköisesti on.

OMG, tämä on se oikea!

Krista oli erotessaan 33-vuotias eikä ollut edes ehtinyt ajatella uutta parisuhdetta, kun tapasi Rutgerin. Krista oli käyttänyt show’ssaan hollantilaisia tanssijoita, joiden kanssa ystävystyi. Eron jälkeen hän matkusteli poikkeuksellisen paljon, keväällä myös uusien ystäviensä luo Hollantiin.

– Olimme Rutgerin kanssa ensin kavereita pienen hetken, mutta jo nopeasti tuntui, että OMG tämä on se oikea tyyppi! Molemminpuolinen tunne oli niin hullun vahva, etten voinut alkaa siinä järkeillä, että olen aika vasta eronnut. Mietin, että voiko tällaista ollakaan!

Krista kertoo rakastuneensa Rutgerissa reiluuteen ja rehellisyyteen.

– Ja olihan hän myös sairaan komea! Huomasin nopeasti, että häneen voin luottaa. Meillä oli myös hyvin samanlainen tapa elää, ja nautimme ja unelmoimme samoista asioista. Olemme sosiaalisia, tykkäämme nähdä yhdessä ihmisiä, ja meille ovat kaikki aina tervetulleita. Myös Rutger on positiivinen luonteeltaan, ehkä hän siksikin tuntui heti jotenkin tutulta. Hän muistuttaa paljon isääni ja veljeäni, on itse asiassa hyvä sekoitus heistä.

Krista kuvailee parin suhteen alkuaikojen olleen kuin elokuvasta. Pari käyskenteli Amsterdamissa, kävi viinilasillisilla ja illallisilla, kavereiden kotibileissä, matkusteli. Rutger kävi Suomessa katsomassa Kristan keikkoja – ja vaikuttui tyttöystävänsä osaamisesta lavalla.

Uudenvuodenjuhlissa, kun vuosi 2020 vaihtui, pari teki päätöksen.

– Let’s make a baby! Tehdään vauva! Koska se tuntui niin oikealta. Tiesin melkein heti, kun tapasin Rutgerin, että hänen kanssaan haluan perustaa perheen – ja hänellä oli sama fiilis.

Testi näyttää positiivista

Krista alkoi epäillä olevansa raskaana, kun hän ensimmäistä kertaa elämässään joutui nukkumaan päiväunia.

– Olin jättänyt pillerit pois, mutta en voinut kuvitella, että tulisin raskaaksi heti. Olin tekemässä lähtöä Amsterdamista Suomeen, joten minun oli pakko tarkistaa asia saman tien.

Keväällä perhe viettää Suomessa puolitoista kuukautta Talentin suorien lähetysten aikaan. Rutger aikoo olla Lizzyn kanssa backstagella, kun Krista tuomaroi.­

Rutger oli lähtenyt töihin, ja Krista teki raskaustestin yksin. Kun testi näytti positiivista, hän soitti miehelle, että tämän on heti tultava takaisin. Taas oltiin keskellä elokuvaa; Kristalla oli kiire lentokentälle, mutta hän halusi kertoa uutisen kasvotusten.

– Rutger ihmetteli, miksi hänen pitäisi lähteä töistä juuri kun oli päässyt sinne, joten minun oli pakko paljastaa puhelimessa, että olen raskaana! Lopulta ehdimme ennen lähtöäni olla yhdessä hetken ja sulatella asiaa.

– Rutger oli rauhallinen ja superonnellinen, hän ei pelännyt. Minä olen meistä se dramaattinen, hän rauhoitti minua ja sanoi, että tästä tulee ihanaa. Se oli sellainen iloinen shokki!

Pari oli ehtinyt lentää jo monta kertaa Amsterdamin ja Suomen välillä, mutta tuolla kerralla lähtö ja erossa oleminen tuntuivat erityisen raastavilta. Krista lähti Suomeen kuvaamaan Talent-ohjelmaa, ja joutui koronarajoitusten takia karanteeniin. Mielessä ehti pyöriä kaikenlaista.

– Väsyneenä mietin, miten urani toimii kahden maan välillä. Tai mitä jos saamme vauvan, joka huutaa koliikkia ja tuore parisuhteemme ei kestäkään?

Kristasta oli myös erikoista esiintyä televisiossa raskaana. Hän ehti karanteeniajan jälkeen tuomaroimaan Talentin finaaliin.

– Olin raskaudesta innoissani, mutta samalla mietin, voiko joku huomata sen?

Finaalin jälkeen Krista lensi takaisin Amsterdamiin. Koronavirus ratkaisi parin seuraavien kuukausien sijainnin, kun Kristan keikat Suomessa peruuntuivat. Oli aikaa sulatella tapahtunutta ja tutustua tarkemmin Amsterdamiin.

Pari teki päätöksen jäädä pysyvästi Hollantiin. He kävisivät Suomessa aina Kristan töiden mukaan. Kotimaita olisi kaksi, mutta pysyvä koti olisi Amsterdamissa.

– Jotkut ihmettelivät varmasti, että OMG Krista, noin nopeasti uusi mies, vauva ja muutto uuteen maahan! Perheeni ja he, jotka minut tuntevat, olivat kuitenkin vakuuttuneita, että en tekisi tällaista, jos tyyppi ei olisi täysin oikea minulle. Viimeisetkin epäilijät vakuuttuivat, kun tapasivat Rutgerin.

Myöskään Rutger, joka antaa mieluummin avovaimon olla salamavaloissa, ei pelännyt suhteen nopeaa etenemistä.

– Kristan positiivinen elämänasenne on yksi syy, miksi hänen kanssaan on ollut kiva jakaa elämää.

Perhe-elämää Amsterdamissa

Perheen elämä on keskittynyt nyt vuoden ajan Rutgerin aikoinaan Amsterdamin itäisestä kaupunginosasta hankkimaan seitsemänkymmenen neliön asuntoon. Trendikkäässä kaupunginosassa asuu paljon nuoria aikuisia.

Marraskuussa syntynyt Lizzy on osoittautunut hyväntuuliseksi vauvaksi, joka nukkuu paljon.

– Täällä on hyvin yleistä, että lastentekoa viivytetään lähemmäs neljääkymmentä ikävuotta. Olimme kaveripiirissämme ensimmäiset, jotka saivat lapsen. Lizzy on monen muunkin kuin meidän silmäterä, Krista kertoo.

Poikkeusolojen keskellä perheen elämä on keskittynyt kotiin. Kun ravintolat ovat kiinni, pari on kokkaillut kotona Michelin-tason dinnereitä, välillä hullutellut ­Instagramissa pukeutumalla hollantilaisiin perinneasuihin ja nauttinut ystäviensä näkemisestä.

”Kun tapasin Rutgerin, ensimmäistä kertaa elämässäni tuntui tärkeämmältä olla toisen luona kuin töissä. Lizzyn synnyttyä tunne on vahvistunut.”­

Myös Lizzy on päässyt osaksi äitinsä Instagram-hassutteluja. Yhdessä videossa Krista juoksee isossa hörselömekossaan tytön luo ja hehkuttaa tämän voittavan vielä Euroviisut. Se on ainakin varmaa, että Lizzystä kasvaa monikielinen eurooppalainen. Krista puhuu Lizzylle äidinkieltään ruotsia, Rutger hollantia, ja keskenään pari puhuu englantia.

Kristakin on opiskellut hollannin kieltä.

– Olen edistynyt siinä hyvin, mutta kovin nopeassa keskustelussa putoan vielä kärryiltä. Rutger rakastaa, kun laulan, ja hän toivoisi, että laulaisin hänen lempilaulujaan hollanniksi!

Reissuelämään kahden maan välillä perhe opettelee pikkuhiljaa. Keväällä he viettävät Suomessa puolitoista kuukautta Talentin suorien lähetysten aikaan. Rutger on Lizzyn kanssa kuvausten ajan backstagella.

– Olen ollut aikaisemmin todella spontaani tyyppi, mutta vaati lopulta yllättävän vähän totuttelua, että osaan ottaa kaikki seikat etukäteen huomioon, Krista sanoo.

– Lizzyn synnyttyä huomasin, että olin stressannut monia asioita turhaan, kuten vaikkapa matkustamista lapsen kanssa. Kun lensimme ensimmäistä kertaa Suomeen, tyttö nukkui koko lennon ja vielä taksimatkan kentältä.

Rauhallisempi elämänrytmi on tuntunut Kristasta, entisestä rauhattomasta sielusta, yllättävän hyvältä. Amsterdamin-kodissa Kristan laulajanurasta muistuttavat vain vaatekaapissa rivissä olevat esiintymisvaatteet, joihin hän pukeutuu taas kun epidemia hellittää.

– Kun tapasin Rutgerin, ensimmäistä kertaa elämässäni tuntui tärkeämmältä olla toisen luona kuin töissä. Lizzyn synnyttyä tunne on vahvistunut. Minut on vallannut merkillinen rauha ja tietoisuus siitä, että kaikki kyllä järjestyy parhain päin.