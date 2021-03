Ida tapasi isänsä vasta teini-iässä ja tajusi silloin, ettei hänen isänsä ole samanlainen kuin muiden – vasta paljon myöhemmin hän uskalsi kysyä pitkään mielessä olleen kysymyksen

Etäinen isäsuhde on ohjaillut Ida Pimenoffin ihmissuhteita ja saanut hakemaan hyväksyntää. Terapiassa syntyi oivallus, ettei hylätyksi tulemisen tarvitse toistua.

Millainen isäni on vastaheränneenä? Onko hän aamuäreä vai heti pirteänä jalkeilla? Nautiskeleeko hän aamiaista pitkän kaavan mukaan vai hörppää vain nopean ­kupin kahvia?

Taiteilija Ida Pimenoff, 43, ei tiedä. Hän laskeskelee tavanneensa isänsä ehkä viisitoista kertaa. Yleensä ­tapaamiset ovat olleet lyhyitä, parin tunnin mittaisia. Koskaan Ida ja hänen isänsä eivät ole esimerkiksi yöpyneet samassa osoitteessa.

– Elämässäni on ollut paljon hyvää, mutta isättömyys on ollut kuin taustajomotus tai haamusärky. Se ei ole vienyt elämäniloani kokonaan, mutta se on elämän pituinen suru, joka aina välillä saa enemmän valtaa, Ida ­kuvailee.

Ida on ymmärtänyt, ettei hän koskaan saa tuntea isäänsä kunnolla. Oivallus ja sitä seurannut menetyksen kokemus saivat aikaan tarpeen ymmärtää omaa tilannetta paremmin. Se sysäsi alkuun isättömyyttä käsittelevän esikoisromaanin Kutsu minut (WSOY).

Mikä minussa on vikana?

Lapsuus oli hyvä ja turvallinen, kotona rakastava äiti ja kaksi puolisisarusta. Jo varhain Ida kuitenkin tajusi olevansa erilainen kuin muut. Kun päiväkodissa askarreltiin isänpäiväkortteja, Idalla ei ollut ketään, jolle askarrella. Sisaruksilla ja lähes kaikilla ystävillä oli kotonaan kaksi vanhempaa.

Vaikka lapsuus oli muutoin onnellinen, Idaa kalvoi ­kysymys, miksi isä oli hylännyt hänet.

– Meillä kaikilla on tarve tulla nähdyksi. Teki kipeää, kun yhteys isään puuttui. Ajattelin, että minussa on jotain vikaa. Että jos olisin toisenlainen, isä pitäisi minua arvokkaana ja olisi minusta kiinnostunut.

Ida kyseli isästä äidiltään, mutta ei tällä juuri ollut tarjota vastauksia.

– Olen syntynyt samalla hyvin toivottuna ja hyvin epätoivottuna. Äitini on halunnut minut, isä taas syystä tai toisesta ei siinä kohtaa elämäänsä halunnut lasta.

”Tavatessamme isässä on ollut lämpöä, mutta samalla hän on ollut etäinen.”­

Kun Ida jossain vaiheessa halusi ottaa yhteyttä isäänsä, äiti ei estellyt eikä koskaan puhunut tästä pahaa ­sanallakaan. Ida alkoi lähettää isälleen kirjeitä ja piirustuksiaan. Kirjeenvaihto oli satunnaista, mutta isä sentään vastasi.

– Se oli tietysti minulle tärkeää. Äitini luovi tilanteessa hienosti. Saatoin vaalia uteliaisuuttani ja kiintymystäni isään ja tutustua häneen itse.

Tutustuessa Idan mielikuva alkoi muuttaa muotoaan. Isä ei ollutkaan virheetön sankari vaan ihan tavallinen ihminen.

Ensimmäistä kertaa isä ja tytär kohtasivat, kun Ida oli teini-ikäinen. Ida oli miettinyt pitkään, ennen kuin uskalsi ehdottaa tapaamista. Hän jännitti etukäteen niin paljon, ettei tapaamisesta ole jäänyt paljon mieleen. Kaiketi se sujui ihan hyvin.

Ensikohtaamisen jälkeen isäkin on toisinaan ehdottanut tapaamisia. Niitä on ollut vuoden tai parin välein.

– Tavatessamme isässä on ollut lämpöä, mutta samalla hän on ollut etäinen. Lapsena ajattelin jääneeni paitsi pulkkamäessä peuhaavaa isää, mutta olen käsittänyt, ettei hän ole sellainen.

Sittemmin Ida on ihmetellyt, kuinka rohkeasti hän on yrittänyt rakentaa suhdetta isäänsä jo pienestä pitäen.

– Ehkä se on ollut myös sisäistä pakkoa.

Miellyttäjä ihmissuhteissa

Ida tuntee menetettyjen mahdollisuuksien surua etäisessä isäsuhteessaan.

– Olisin halunnut viettää enemmän aikaa yhdessä. Olen yrittänyt viestiä, että voisimme parin tunnin tapaamisten sijaan tehdä vaikkapa yhteisen matkan.

Idan mukaan suhdetta on leimannut puhumattomuus.

– On vanhemman tehtävä avata keskustelu vaikeista asioista lapsen kanssa. Koska isä ei koskaan ottanut niitä puheeksi, en minäkään ole uskaltanut tehdä niin.

Terapiassa kirkastui, ettei isäsuhde koskaan korjaantuisi. ”Voin tehdä vain oman osani.”­

Vähitellen Ida alkoi ajatella, ettei isättömyys sittenkään ollut ongelma. Jälkikäteen hän kuitenkin näkee, kuinka paljon se vaikutti. Koska Ida ei koskaan oppinut tuntemaan isän puolen sukuaan, hän on kokenut juurettomuutta ja ulkopuolisuutta. Se on vaikeuttanut oman identiteetin muodostamista.

Ihmissuhteita ohjaili pitkään hylätyksi ja torjutuksi tulemisen pelko.

– On ollut vaikea luottaa siihen, että ystäväni oikeasti tykkäävät minusta. Olen pelännyt, että minulle tärkeät ihmiset ihan yllättäen vain häipyvät elämästäni ilman selityksiä. Vasta myöhemmin terapiassa ymmärsin, ettei hylätyksi tulemisen tarvitse toistua.

Ida on joutunut opettelemaan pois myös liiasta miellyttämisestä. Kun hän on huomannut, että ystävyys voi selvitä erimielisyyksistä, on luottamus ihmisiin kasvanut. Vaikka Ida yhä mieluummin välttää konflikteja, hän uskaltaa jo rohkeammin olla eri mieltä. Nuorempana menettämisen pelko tuntui selittämättömänä pahana olona ja epävarmuutena.

– Olen varmistellut kauhean paljon. Jos kaverista ei kuulunut viikkoon tai pariin, mietin, eikö hän enää tykkää minusta. Vaikeissa tilanteissa ajattelin, että minä olin se, joka oli toiminut väärin. Vaikka toinen ilmiselvästi olisi toiminut kohtuuttomasti, minä olen saattanut pyytää anteeksi.

Ida on pohtinut sitäkin, millainen vaikutus isän mallilla tai sen puuttumisella on nimenomaan tyttäreen. Ida on epäillyt, kelpaako naisena miehille.

– Olen kaivannut miesten ihailua ja yrittänyt turhankin raivokkaasti todistaa itselleni, että olen viehättävä. Olen kokenut, että minun täytyy olla erinomainen, jotta kelpaisin ja tulisin hyväksytyksi.

Nuorena Idalla oli taipumus ihastua, jos ei aivan renttuihin, niin ainakin vaikeasti tavoitettaviin miehiin.

– Arvostin enemmän sitä, että joku saavuttamaton antoi silloin tällöin huomiota kuin että tasapainoinen mies olisi jatkuvasti kiva minulle. Olen siten yrittänyt työstää isäsuhdettani. Ikään kuin olisin saavuttamattoman miehen hurmaamalla voinut kompensoida sitä, ettei isäni ollut minusta kiinnostunut.

Ida kokee, että hänen parisuhdehistoriassaan näkyy samankaltainen kahtiajakoisuus kuin lapsuudessa: pisimmät suhteet ovat olleet hyviä ja tasa-arvoisia, mutta voimakas miellyttämisenhalu on johtanut myös vääristyneisiin suhteisiin.

– Minulla on ollut seurustelusuhteita, joissa on ensin läheistä ja kivaa, mutta sitten toinen on arvaamatta kadonnut viikoiksi. Ghostaus on ollut piinallista. Olen ajatellut kuten lapsena, että vika on minussa, ja yrittänyt olla kahta parempi tyttöystävä.

Vapauttava oivallus

Kun Ida perusti omaa perhettään, häntä vaivasi epämääräinen, vaikea olo. Se sai hakeutumaan terapiaan, missä kirkastui, että taustalla vaikutti isättömyys.

– Turvallisessa terapiasuhteessa uskalsin alkaa käsitellä asioita, jotka olivat siihen asti tuntuneet liian pelottavilta.

Idan mielestä on tärkeää, että vanhemmat käyvät läpi kipeät kokemuksensa eivätkä siirrä niitä lapsille.

– Puhumattomuus ja kohtaamattomuus ovat vaikea perintö. Jos vanhemmalla on vaikkapa voimakas hylkäämisen kokemus, se voi saada takertumaan omiin lapsiin. Se ei ole oikein.

Terapian aikana Ida käsitti, että yrityksistä huolimatta hänen isäsuhteensa ei korjaantuisi koskaan.

– Voin tehdä vain oman osani. Se, mihin ihminen käyttää aikansa, paljastaa, mikä hänelle on tärkeää. Jos isä olisi halunnut muuttaa asiaa, hän olisi jo tehnyt niin, Ida sanoo.

Oivallusta seurasi kouriintuntuva menetyksen ja luopumisen kokemus. Se, mitä Ida oli aina toivonut ja odottanut, ei koskaan toteutuisi.

– Siihen asti olin ajatellut, että isä vielä joskus näkisi minut sellaisena kuin olen, ja voisimme puhua asioista suoremmin. Tunsin, ettei isällä ole siihen tarvetta tai halua.

Valokuvataiteilijalle oli luontevaa käsitellä kokemustaan luomalla siitä teos. Neljän vuoden kirjoitusprosessi antoi Idalle etäisyyttä omiin kokemuksiin. Sen ansiosta hän pystyi tarkastelemaan niitä ikään kuin ulkopuolisen silmin.

Oivallus ja kirjoittaminen ovat auttaneet Idaa hyväksymään isättömyytensä.

– Vaikka kaipuu on minussa ikuisesti, sen rinnalle on tullut muitakin sävyjä. Tämä on osa tarinaani, mutta ei määrittele minua kokonaan. Suru ei enää rajoita elämääni.

Hyväksynnästä seurasi myös jotain yllättävää. Kun menetettävää ei enää ollut, Ida uskalsi viimein kysyä isältään, miksi tämä ei pitänyt häneen yhteyttä lapsena. Ymmärrettävää selitystä Ida ei ole saanut.

”Elän rakkauden ympäröimänä ja olen mielettömän kiitollinen nykyisestä perhe-elämästäni.”­

– En tiedä, osaako isä itsekään selittää valintaansa. ­Minä pystyn nyt hyväksymään, että se jää selittämättömäksi.

Ida rohkaisee muitakin rikkomaan puhumattomuuden kierteen, vaikka se pelottaisi.

– Minulle on ollut tärkeää voida kertoa isälleni, miten olen kokenut hänen poissaolonsa, ja hän on kuunnellut minua. Ennen mietin, olenko lainkaan olemassa isälleni. Nyt tunnen viimein tulleeni nähdyksi.

Rakkaudentunnustus isälle

Nykyisin Ida tuntee isättömyydestään jopa kiitollisuutta. Suru on kirkastanut, mikä hänelle on merkityksellistä ja opettanut arvostamaan sitä, mikä on hyvin.

– Elän rakkauden ympäröimänä ja olen mielettömän kiitollinen nykyisestä perhe-elämästäni. Minulle on aina ollut todella tärkeää, että lasteni isät ovat heidän elämässään, ja niin he myös ovat. Haluan olla itsekin läsnä lapsilleni.

Iän mukana juurettomuus on alkanut tuntunut jopa vapauttavalta.

– Koska en tiedä, millaista isäni suku on, olen voinut keksiä itseni ja luoda oman polkuni. Siltä puolelta ei ole suvun paineita elää tietyllä tapaa, vaan voin elää omannäköistäni elämää.

Jotkut ovat epäilleet, että Idan kirja osoittaa syyttävän sormen isän suuntaan, mutta Ida ajattelee päinvastoin.

– Minusta kirja on eräänlainen rakkaudentunnustus isälleni.