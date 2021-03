Oletko Tinderin uuvuttama? Kerro kokemuksistasi!

Etkö löydä Tinderistä sitä, mitä kaipaisit? Nyt saa avautua!

”Miksi ne on Tinderissä, jos ne ei etsi mitään?” Näin kirjailija Koko Hubara lausui hiljattain Helsingin Sanomien haastattelussa, jossa hän puhui siitä, miten raskasta deittailu ja kumppanin löytäminen voivat olla.

Hubara ihmetteli asiaa, sillä hän on huomannut monen kirjoittavan Tinder-profiiliinsa, etteivät etsi mitään. Hän ei ole ainut Tinderiin turhautunut.

Parikymppinen Tiia on kertonut Me Naisten haastattelussa uupuneensa toistuvasti sovellukseen ja poistaneen sen kymmenen kertaa. Mutta turhautumisesta huolimatta Tiia on ladannut sovelluksen aina vain uudestaan. Missä muuallakaan tulevan kumppanin voisi tavata – varsinkin näin korona-aikana?

– Minulle perimmäinen syy käyttää Tinderiä on aina ollut se, että haluaisin löytää jotakin vakavaa, Tiia kertoi haastattelussa.

Syitä käyttää Tinderiä on varmasti yhtä paljon kuin on käyttäjiäkin. Mutta moni ”jotain vakavaa” etsivä lienee ryhmä, joka turhautuu sovellukseen useimmiten ja pahiten.

Onko sinulla samankaltaisia kokemuksia kuin Hubaralla tai Tiialla – oletko Tinderin uuvuttama?

Jos olet, vastaa kyselyymme, teemme aiheesta juttua. Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa, ja voit vastata nimettömänä. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.