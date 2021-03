Onko läheisesi mestari kääntämään asiat päälaelleen? Asiantuntija listaa 5 hälytysmerkkiä, joista vaarallisen manipuloinnin voi tunnistaa

Gaslighting on manipuloimista, joka voi pahimmillaan heikentää uhrin mielenterveyttä ja musertaa itsetunnon. On olemassa ainakin viisi tapaa, joilla manipuloija yrittää vaikuttaa uhriinsa.

Oletko kuullut gaslightingista? Vapaasti muotoiltuna gaslighting (suom. kaasuvalo) tarkoittaa psykologista manipuloimista ja aivopesua, joka saa uhrin epäilemään itseään, muistiaan ja pahimmillaan menettämään itsetuntonsa ja identiteettinsä.

Termi on peräisin vuonna 1944 ilmestyneestä Gaslight-elokuvasta, jossa aviomies yrittää manipuloida vaimoaan ja saa tämän mielenterveyden järkkymään.

Psychology Todayn mukaan gaslighting on henkistä väkivaltaa, joka tekee uhrista erittäin haavoittuvaisen. Manipulaatiota voi esiintyä niin parisuhteessa kuin vaikkapa työelämässäkin. Se voi olla verbaalista, emotionaalista tai fyysistä.

Lievimmillään manipulointi voi näkyä suhteena, jossa on epätasa-arvoinen voima-asetelma. Tällaisessa suhteessa uhri joutuu manipuloijan kohtuuttoman syynäyksen, arvostelun ja aggression kohteeksi. Pahimmillaan patologinen manipuloija kontrolloi rajusti uhrinsa mieltä.

Kaikki manipuloijat eivät ole tahallaan ilkeitä tai vahingoita uhriaan tietoisesti, Psychology Todayssa huomautetaan. Joskus manipuloiva käytös voi johtua kasvatuksesta tai ympäristön vaikutuksesta. Toisaalta osa manipuloijista tietää tarkalleen, kuinka vahingollista heidän käytöksensä on. He haluavat valtaa ja saada toisen ihmisen kokonaan hallintaansa.

Miten tällaisen manipuloinnin voi tunnistaa? Terapeutti, tohtori Claire Jack kertoo Psychology Todayssa viisi taktiikkaa, joita manipuloijat usein käyttävät.

– Manipuloijat käyttävät näitä taktiikkoja hämärtääkseen uhrin kuvaa todellisuudesta. Nämä voimakkaat keinot antavat heille keinon kontrolloida. Manipuloija pyrkii vähättelee uhriaan ja pyrkii hiljentämään tämän. Hän haluaa itselleen kaiken vallan. Jos olet suhteessa manipuloijan kanssa, on tärkeää hakea apua, Jack kirjoittaa.

Näitä taktiikoita monipuloija voi käyttää:

1. Hän valehtelee

Gaslighting perustuu manipuloijan taitoon valehdella. Hän valehtelee kaikesta: asioista, jotka tapahtuivat, asioista joita sanoit ja asioista joita hän teki. Hän syyttää sinua valehtelusta. Saatat hämmentyä ja epäillä, onko oma versiosi tapahtuneesta sittenkään oikea, jos hän kerran sanoo, että se ei ole.

Vaikka uhri tietäisi, että manipuloijan väittämät ovat valheita, hän saattaa vältellä riitaa ja antaa valehtelun olla. Manipuloija on kuitenkin toiston mestari: kun hänen valheensa hyväksyy kerran tai pari, hän saa yliotteen. Jos uhri haastaa valheen myöhemmin, manipuloija saattaa todeta, että ”sinähän olit viime viikolla samaa mieltä kanssani”.

2. Hän käyttää heikkouksiasi sinua vastaan

Läheisessä ihmissuhteessa opitaan toisen epävarmuudet ja heikkoudet. Hyvässä suhteessa kumppanit auttavat toisiaan pärjäämään epävarmuuksiensa kanssa.

Manipuloija käyttää heikkouksia aseena uhriaan vastaan. Esimerkiksi näin: olet paljastanut hänelle, että sinun on vaikeaa luottaa muihin. Kun hän käyttäytyy epäilyttävästi lähtiessään ulos eikä vastaa puheluihisi, hän väittää sinun ylireagoivan, koska ”sinulla on ongelma”.

3. Hän haastaa tulkintasi menneistä tapahtumista

On normaalia, että kun jotain tapahtuu nykyhetkessä, se muistuttaa kumppanin aiemmasta käytöksestä samankaltaisissa tilanteissa. Jos näet manipuloijan flirttailevan jonkun toisen kanssa, eikä se ole ensimmäinen kerta, todennäköisesti muistutat häntä siitä, eikö niin?

Kun haastat manipuloijan tällä tavalla, hän väittää uhmakkaasti, että sinun versiosi menneestä on väärä. Hän saattaa väittää, että muistat väärin tai olit tuolloin väsynyt etkä nähnyt oikein. Hän saattaa sanoa, että olet luonteeltasi ylireagoiva ja syyttää sinua siitä, että ”nostat aina esiin vanhat asiat”.

4. Kun haastat hänet, hän haastaa sinut

Kun manipuloijan vihdoin haastaa, hän kääntää tilanteen sinua vastaan. Hän ei kykene aikuismaiseen keskusteluun, vaan lyö jokaisen väitteesi takaisin. Kun sanot, että hän on aggressiivinen, hän syyttää sinua ärsyttämisestä. Kun sanot, että hän ei kuuntele, hän väittää sinun valittavan aina kaikesta. Kun kerrot, että olet onneton, hän sanoo sen johtuvan sinusta itsestäsi.

Manipuloijan kanssa on lähes mahdotonta voittaa väittelyä. Oli hän miten kohtuuton tahansa, hän saa sinut silti tuntemaan, että vika on sinussa.

5. Hän syyttää sinua ylitunteellisuudesta

Manipuloijan uhrina oleminen on turhauttavaa, tuhoisaa ja lannistavaa. Ei ole ihme, että manipuloijan kanssa keskustellessa uhri suuttuu tai saattaa itkeä. Ja sitä manipuloija rakastaa! Hänestä on mahtavaa vaikuttaa rauhalliselta ja olla kontrollissa, kun uhri murtuu. Silloin hän pääsee sanomaan, että olet liian hysteerinen ymmärtääksesi, mitä on oikeasti tapahtunut. Manipuloija iloitsee voidessaan todeta, että ”taas sinä ylireagoit”.

Toisaalta manipuloija saattaa käyttää haavoittuvaa tilaasi hyväkseen lohduttamalla sinua. Se on hänelle tilaisuus vaikuttaa suhteen huolehtivaiselta aikuiselta. Samalla hän tietysti toivoo, että unohdat koko keskustelun ja muistat vain sen, että hän lohdutti sinua.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla kesäkuussa 2020.