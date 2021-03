5 ”kohua”, joista herttuatar Catherine muistetaan – unelmahäistä pian 10 vuotta

Niin se aika kuluu, että pian tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun keskiluokkaisen perheen kasvatista tuli kuningashuoneen jäsen. Viime vuosina Meghan on vastannut brittihovin kohuista, mutta on Catherinellekin sattunut ja tapahtunut – ainakin pari kertaa.

Herttuatar Catherine on kohahduttanut pukeutumalla housuihin, mutta myös muutamalla muulla asialla.­

Vieläkö muistat, mitä tapahtui 29.4.2011? Kyseinen päivä ei kenties ollut universumille kovin merkittävä, mutta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille ja intohimoisille monarkisteille oli. Tuolloin Catherine ”Kate” Middleton ja prinssi William vihittiin avioliittoon.

Pian kyseisestä merkkihetkestä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. Catherine on siis ollut kymmenen vuotta naikkarissa – ja täten myös kiinni vallan kahvassa.

Esimerkiksi Harper’s Bazaar on uutisoinut 10-vuotisjuhlapäivästä jo hyvissä ajoin ja ylistänyt sitä, millaisen jäljen herttuatar on ehtinyt jättää kuninkaalliseen muotiin. Ja toden totta – kyllä näin on.

Mutta monarkiakuplan ulkopuoliselle Catherine on saattanut jäädä hieman etäiseksi. Tietysti etäiseen, seinätapettimaiseen vaikutelmaan on saattanut vaikuttaa se, että brittimedian on sanottu kohdelleen Catherine jopa silkkihansikkain prinssi Harryn puolisoon, herttuatar Meghaniin, verrattuna.

Britit rakastavat Catherinea siitä huolimatta, että tämä on jäänyt Meghanin varjoon. Mutta löytyy Catherinenkin kymmenen vuotta kestäneeltä kuninkaalliselta taipaleelta muutama uutisotsikko, jotka aikoinaan herättivät kiinnostusta, jopa lievää paheksuntaa. Muistatko nämä historialliset hetket?

1. Kävi pubissa

Tässä herttuatar laskee olutta belfastilaisessa pubissa, Pohjois-Irlannissa helmikuussa 2019. Kyseinen kuva ei liity tekstiin.­

Vuonna 2019 herttuatar pääsi otsikoihin käytyään pubissa. Hello!-lehden mukaan Catherine oli ”livahtanut” pubiin. Julkiseen tietoon ei ole ikinä päätynyt faktaa siitä, että Catherinella oli lähtenyt niin sanotusti lapasesta. Eikä tainnut lähteä tälläkään pubireissullla.

Oikeasti pubivierailussa oli kyse siitä, että Thomas’s Battersea -koulun aloittaneiden vanhemmat kokoontuivat pubiin perinteiseen tapaamiseen. Kyseisenä ajankohtana Catherinen ja Williamin tytär, prinsessa Charlotte, aloitti opintiensä kyseisessä koulussa.

Ja tokihan brittimediassa muistettiin korostaa, että osallistumisellaan Catherine osoitti olevansa ”kuin kuka tahansa vanhempi”.

2. Pelasi maahockeytä korkkareissa

Herttuatar innostui näyttämään maahockeytaitojaan vuonna 2012 St. Andrew’n koulussa, jota hän itsekin aikoinaan kävi.­

Melkoista! Tällainen ajatus saattoi hiipiä monen mieleen vuonna 2012, kun näki uutiskuvat herttuattaresta. Kuvissa Catherine oli täydessä vauhdissa mailan kanssa ja pelasi maahockeyta vanhassa koulussaan.

Eikä siinä vielä mitään, mutta yllään herttuatatterella oli korkeakorkoiset saappaat ja Alexander McQueenin asu, uutisoi Daily Mail aikoinaan. Ei muuten onnistuisi sama ihan joka pirkolta!

3. Vinoili Williamille suklaan syönnistä

Herttuatarta on joskus kritisoitu siitä, ettei tämä sano juuri mitään. Mutta ei pidä paikkaansa. Viime vuoden syyskuussa Catherinen uutisoitiin vinoilleen prinssipuolisolleen siitä, että tälle tuntuu maistuvan pääsiäissuklaa vähän liiankin hyvin.

4. Lyhensi hiuksiaan

Herttuattaren hiukset lyhenivät 10 senttiä vuonna 2017.­

Jos jokin maailmassa on pyhää, niin se on herttuattaren hiukset. Ja silloin, kun herttuatar on käynyt kampaajalla, siitä pitää tietysti kertoa koko maailmalle. Esimerkiksi vuonna 2017 Wimbledonin tennisturnauksessa viihdemedian huomio kiinnittyi siihen, että Catherine oli lyhennyttänyt hiuksiaan noin 10 senttimetriä, minkä jälkeen koko maailma kohisi pitkästä polkasta.

Vuonna 2018 Catherinen hiuksista napsaistiin jopa 18 senttiä. Hän lahjoitti hiukset syöpäsairaiden lasten peruukkeihin.

5. Pussirotat käsissä

Tällaisesta eläimestä herttuattaren rukkaset oli valmistettu.­

Vuonna 2016 kansa ihasteli herttuaparin perheen lomakuvia Ranskan Alpeilta, mutta riemu loppui lyhyeen, kun tarkkaavaisimmat huomasivat, mitä Catherinealla oli käsissään. Turkiksella vuoratut nahkarukkaset!

Rukkaset oli valmistettu opossumin eli pussirotan turkista. Opossumit ovat pienehköjä, villinä kasvavia pussieläimiä, joita tavataan Uudessa-Seelannissa. Muun muassa eläinsuojelujärjestö PETA kritisoi herttuattaren rukkasvalintaa, sillä turkismetsästys tuottaa yleensä kärsimystä eläimille, kun ne jäävät kiinni luut murskaaviin loukkuihin.

Loppujen lopuksi kohu päättyi siihen, että syyttävä sormi osoitettiin kohti Catherinen äitiä, Carole Middletonia, joka oli ostanut 380 euron hintaiset rukkaset joululahjaksi sekä Catherinelle että tämän Pippa-siskolle.