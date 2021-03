Mervi Kallio on haastatellut F1-varikolla supertähtiä David Beckhamista Bill Clintoniin – mutta sai pakit omalta idoliltaan

Mervi Kallio on tottunut jututtamaan julkkiksia, mutta hän ei varsinaisesti fanita ketään. Roger Federerin juttusille tennisharrastajan olisi kuitenkin ollut kiva päästä.

Mervi Kalliolle, 44, kertyy normaalioloissa noin 200 reissupäivää vuodessa, mutta viimeisen vuoden ajan hän on on tehnyt F1-haastattelut studiosta Helsingistä.

Mervi on tottunut liikkuvaan elämäntyyliin, sillä ennen toimittajauraansa hän työskenteli lentoemäntänä. Mervi lensi muutaman vuoden ajan myös yksityislentoja, joilla hän tapasi poikkeuksellisen paljon valtionjohtajia ja muita kuuluisuuksia.

– Opin ja näin sitä kautta, että kaikki ovat pohjimmiltaan tavallisia ihmisiä, joita arvostan ja kunnioitan. Tietysti vaikka juuri valtionpäämiehiä täytyy puhutella vähän eri tavalla, mutta muuten kaikki ihmiset ovat minulle luonnostaan tasa-arvoisia.

Lentokoneen matkustamossa opitusta asenteesta oli apua, kun Mervi aloitti työt F1-toimittajana. Formuloissa jokainen ajaja on omanlaisensa supertähti. F1-kuljettajien lisäksi Mervi on päässyt haastattelemaan varikolla myös kisoja katsomaan tulleita maailmantähtiä.

” Keräilin sen jälkeen hetken itseäni.

Mervi sopii haastattelut aina itse, mikä vaatii pelisilmää ja yhteistyötaitoja. Ajajien haastatteluista vastaavat tallien lehdistöosastot. Maailmantähdillä taas on mukanaan henkilöt, joiden kautta haastattelut pitää sopia. Usein tähdet itse saattavat suhtautua haastattelujen antamiseen mutkattomammin kuin heidän PR-vastaavansa.

– Esimerkiksi David Beckhamin asioidenhoitaja oli ylimielinen ja totesi lopulta, että voithan sinä kysyä haastattelua Davidilta suoraan. Vetäisin Davidia varovasti hihasta, ja hän sanoi heti, että totta kai hän voi vastata kysymyksiin.

Myös USA:n entisen presidentin Bill Clintonin tapaaminen varikolla jäi Mervin mieleen.

– Mietin todella tarkasti etukäteen, miten puhuttelen häntä ja mitä sanon, mutta Clintonin turvamies kielsi haastattelun. Sanoin kuvaajalle, että ei lähdetä ennen kuin Clinton on lähtenyt, ja yhtäkkiä Clinton kääntyi minua kohti, sanoi ’how are you doing’ ja antoi haastattelun.

Varikolla Mervi on päässyt haastattelemaan myös maailman nopeinta juoksijaa Usain Boltia ja amerikkalaisen jalkapallon huippua Tom Bradya. Vaikka Mervi arvostaa heitä urheilijoina, hän ei suuremmin fanittele ketään. Intohimoisena tenniksen pelaajana Mervi kyllä ilahtui, kun huomasi varikolla tennistähti Roger Federerin.

– Mutta siinä kävikin niin, että sainkin pakit juuri siltä fanittamaltani tyypiltä. Roger kieltäytyi kohteliaasti haastattelusta, ja keräilin sen jälkeen hetken itseäni, Mervi naurahtaa muistolle.

Nyt on ollut aikaa urheilla ja syödä säännöllisesti

Vaikka F1-sirkus saattaa näyttää luksukselta huvijahteineen, siellä työskentelevillä päivät ovat työntäyteisiä. Mervi arvelee, että pisimmät työpäivät kestävät 18 tuntia, lyhyinkimmätkin vähintään kymmenen tuntia.

Lyhyinä vapaahetkinä hän panostaa liikuntaan.

– Usein se tarkoittaa reissussa hotellin salia tai lenkkiä. Tässä korona-ajassa on ollut se hyvä puoli, että ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen olen pystynyt urheilemaan ja syömään säännöllisesti. Olen käynyt pelaamassa tennistä kaksi kertaa viikossa, Mervi kertoi Penkinlämmittäjät-ohjelman lehdistöpäivässä. Mervi on yksi huhtikuun 22. päivä MTV:llä alkavan uuden kauden vakiopanelisteista.

Mervi arvelee, ettei pääse ennen kesää F1-varikolle paikan päälle. Näissä olosuhteissa hän yrittää nauttia säännöllisestä elämästä ja ystävien ja puolison kanssa olemisesta. Mervi on ollut yhdessä puolisonsa kanssa 28 vuotta.

– Vähän jännitti, kun jäin yhtäkkiä kotiin, että onko siellä vielä sama ihminen, jonka kanssa menin yhteen. Mutta olemme yhä viihtyneet hyvin yhdessä, Mervi vitsaili.