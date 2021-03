Laila Snellman suree viikko sitten yllättäen kuollutta äitiään: ”Äitini oli mahtava espanjatar”

Mallitoimisto Paparazzin toimitusjohtaja Laila Snellmanin äiti kuoli viikko sitten Ranskassa rauhallisesti omassa vuoteessaan. Pepita Snellman olisi täyttänyt kolmen kuukauden päästä 91 vuotta.

Laila Snellmanin on tarkoitus lähteä huhtikuussa Ranskaan hakemaan äitinsä uurnaa.­

– Äidin toive oli kuolla rauhallisesti ja niin tapahtui. Se oli suuri lohtu. Palomiehet löysivät hänet silmälasit ja kirja kädessä vuoteestaan”, Laila Snellman kertoo suru-uutisen.

Omaisten huoli oli herännyt, kun äiti ei ollut vastannut pariin päivään puhelimeen.

– Palomiehet joutuivat murtautumaan sisään, tytär kertoo.

Suurta murhetta Laila kantaa siitä, ettei ole pystynyt korona-aikaan näkemään Bordeaux’ssa, Agenin kaupungissa, asunutta äitiään.

– Näin äitiäni viimeksi marraskuussa 2019, mallitoimiston johtaja sanoo.

– Tämä on ollut tosi raskasta aikaa. Totta kai, kun itse on 65-vuotias, tietää, että tällaisia uutisia on tulossa. Mutta en olisi halunnut, että tällainen tapahtuu korona-aikana.

90-vuotisjuhlat jäi juhlimatta koronan vuoksi

Viime kesänä Lailan ja lasten oli tarkoitus lähteä juhlistamaan äidin ja isoäidin 90-vuotissyntymäpäiviä Ranskaan, mutta koronatilanteen takia se ei ollut mahdollista.

Nyt Lailaa lohduttaa surun keskellä se, että äiti sai elää hyväkuntoisena 150 neliöisessä kodissaan, joka on täynnä rakkaita muistoja eri puolilla maailmaa eletyistä vuosista.

Pepita Snellman oli syntynyt Espanjassa. Viimeiset elinvuotensa hän asui Ranskassa.­

– Lääkärin mukaan äiti kuoli rauhallisesti. Juuri kuten äidin oma äiti. Se lohduttaa minua. Sitähän me kaikki toivomme, ettemme joudu virumaan pitkään sairaalassa tai hoivakodissa.

Pepita Snellman muutti Ranskaan, Ageniin, vuonna 2005 pari vuotta diplomaattimiehensä kuoleman jälkeen. Agen oli hänen lapsuudenseutujaan. Pepita Snellmanin perhe pakeni Francon Espanjaa Ranskan puolelle.

– Hän halusi olla lähempänä juuriaan. Äitini oli mahtava espanjatar!

Polttohautaus tänään

Koronan ja välimatkan vuoksi Laila ei päässyt osallistumaan äitinsä polttohautaukseen, joka tapahtuu tänään. Paikalla on Lailan Ranskassa asuva sisko.

Lailan on tarkoitus lähteä huhtikuussa Ranskaan hakemaan uurna.

– Tuon uurnan perhehautaan isän viereen, hän toteaa.

Matkustaminen korona-aikana ei tunnu Lailasta miellyttävältä. Hän toivoo saavansa ainakin ensimmäisen koronarokotteen ennen matkaansa.

Juuri nyt, surun keskellä, on paljon asioita hoidettavana.

– Kahden maan ja kulttuurin välillä riittää byrokratiaa, Laila huokaa.