Miksi heterosuhteissa mies saa orgasmin, mutta nainen ei? Asiantuntijan mukaan saamme syyttää tästä osittain Freudia

Sukupuolten välillä vallitsee valtava orgasmikuilu. Olisiko jo aika kuroa se kiinni?

”Mä en ole koskaan saanut seksin aikana.”

Kuinka monta kertaa olenkaan kuullut tuon lauseen naisoletettujen, heteroystävieni ja tuttavieni suusta. Yleensä tunnustus on tullut parin viinilasillisen jälkeen. Me kuulijat olemme nyökytelleet myötätuntoisesti ja kertoneet omia kokemuksiamme orgasmien feikkaamisesta.

Aiheen ympärillä on ollut hiljaista hyväksyntää: seksi on meille edelleen yhtä kuin penetraatio, ja jos nainen ei sen aikana onnistu laukeamaan, vika on hänessä itsessään.

Asenteella on karu vaikutus todellisuuteen.

Tuorein, vuonna 2015 tehty FINSEX-tutkimus paljasti, että heterosuhteessa olevat naiset saavat kaikkein vähiten orgasmeja. Heteromiehistä 93 prosenttia laukesi aina tai useimmiten seksin aikana, kun sama luku oli heteronaisilla vaivaiset 45 prosenttia.

Parin vuoden takaiseen yhdysvaltalaistutkimukseen otettiin mukaan myös toisen naisen kanssa suhteessa olevat naiset. Heistä 86 prosenttia kertoi saavansa orgasmin yhdynnässä.

Vika ei siis ole sukupuolessa, vaan heteroseksissä. Heterosuhteissa miehet laukeavat huomattavasti naisia enemmän. Ilmiötä kutsutaan nimellä orgasm gap, orgasmikuilu.

– Termi on hyvä, sillä se ilmaisee, että olemassa railo, jota pitäisi aktiivisesti kuroa umpeen, seksuaalineuvoja Larissa Nevalainen sanoo.

Sosiaalisen median vaikuttajat nostivat orgasmikuilun keskustelunaiheeksi muutama kuukausi sitten. Esimerkiksi bloggaaja ja toimittaja Irene Naakka jakoi Instagramissaan aiheeseen liittyviä faktoja.

Nevalainen on hyvillään siitä, että naisen seksuaalisuutta ja orgasmia koskevat harhaluulot nousevat yhä useammin puheenaiheeksi.

– Tärkeintä on, että aihe nousee esiin yhä uudestaan ja eri kanavissa. Asenteiden pitäisi muuttua siihen suuntaan, että kaikki sukupuolet ovat tasa-arvoisia nautinnon suhteen.

Tarunhohtoinen emätinorgasmi

Orgasmikuilun juuret ulottuvat kauas.

Nevalaisen mukaan kyse on pohjimmiltaan kristillisestä, lisääntymiseen painottuvasta seksikäsityksestä. Koska lapsen alkuun saattamiseen tarvitaan ainoastaan penetraatio ja miehen orgasmi, naisen nautinnolla ei ole merkitystä. Koko naisen seksuaalisuus on ikään kuin tukahdutettu.

– Tähän liittyy myös se, että naisten ajatellaan olevan luonnostaan vähemmän kiinnostuneita seksistä ja huonompia saamaan orgasmeja.

Osansa kuilun kasvattamisessa on tehnyt myös Sigmund Freud, joka julisti emätinorgasmin paremmuutta klitorisorgasmiin nähden. Oppi on iskostunut niin syvään, että moni nainen ajattelee edelleenkin olevansa viallinen, kun ei pysty laukeamaan pelkästään penetraatiossa. Nevalaisen mukaan penetraatio-orgasmin saaminen riippuu muun muassa anatomisista eroista.

– Emätin- ja klitorisorgasmit saattavat tuntua erilaisilta, mutta kumpikaan ei ole toista parempi.

Nevalainen korostaa, että heteroseksi on edelleen varsin penetraatiokeskeistä. Termi ”esileikki” viittaa siihen, että kaikki muu kuin yhdyntä on jotain muuta kuin oikeaa seksiä.

– Moni nainen ajattelee, että esileikki on vain häntä varten. Jos on yhtään miellyttäjäluonne, esileikistäkin aletaan helposti tinkiä, ja mennään suoraan yhdyntään.

Feikkaaminen eli nautinnon näytteleminen on niin ikään ominaista heteronaisille. Senkin taustalla on miehen nautinto: nainen haluaa kiihottaa miestä esittämällä, että saa orgasmin.

Vain harva nainen on täysin kykenemätön laukeamaan, vaikka saattaa kuvitella niin. Moni nainen laukeaa helpostikin sooloseksissä, mutta ei saa kumppanin kanssa koskaan. Nevalaisen mukaan silloin kumppanin kanssa saatetaan tehdä vääriä asioita tai ollaan väärässä mielentilassa – ja tilanteen voi korjata.

– Useimmiten kysymys on henkisistä asioista. Seksitilanteeseen on vaikea keskittyä, kun miettii, miltä näyttää, tuoksuu, maistuu tai kuulostaa. Tai että omaan laukeamiseen menee aivan liikaa aikaa.

Jos seksiä lähdetään harrastamaan hyvin tavoitteellisesti orgasmia hakien, siitä tulee helposti suoritus. On siis hyvä ymmärtää, ettei orgasmi ole hyvän seksin tai nautinnon mittari, ja seksistä voi nauttia ilman orgasmia. Toisaalta tuo ajatus voi myös mitätöidä sellaisen ihmisen kokemusta, joka haluaisi saada orgasmin, mutta ei sitä syystä tai toisesta saa.

– Tasapainon löytäminen siinä, että pystyy kuitenkin heittäytymään seksiin ilman pakonomaista orgasmin tavoittelua, onkin usein helpommin sanottu kuin tehty.

Mikä sitten ratkaisuksi?

Tieto ja avoin puhe ovat Nevalaisen mielestä avainasiat – ja paljon hyvää on jo ehtinyt tapahtua. Asenteet esimerkiksi seksileluja kohtaan ovat jo muuttuneet ja tietoa on tarjolla yhä enemmän. Esimerkiksi Marja Kihlströmin Iso O -kirjat ovat oivia oppaita naisen orgasmista. Niissä orgasmia ja nautintoa käsitellään kokonaisvaltaisesti, eikä vain asentojen ja tekniikoiden kautta.

– Kirjat auttavat ymmärtämään, että usein orgasmin tiellä seisovat häpeä ja opitut uskomukset siitä, mitä seksi ja seksuaalisuus naiselle ovat.