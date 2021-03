”Näen vieläkin painajaisia, joissa haluaisin kuristaa äitini” – Tatiana Elf ja Essi Hellén kertovat, millaisia tunteita omien vanhempien muistisairaus saa aikaan

Ystävykset Tatiana Elf ja Essi Hellén ovat kantapään kautta oppineet, millaista on muistisairaan läheisenä. Etäisyyden ottaminen on tavallinen virhe. – Typerintä on vedota siihen, että haluaa vaalia jotain vanhaa muistikuvaa potilaasta.

Välillä päällimmäinen tunne oli raivo. Sellainen, että teki mieli lyödä, mutta jonka sai niputettua siihen asti, kunnes äidin asunnosta pääsi taas ulos. Sitten kadunvarressa vihan pystyi huutamaan ilmoille. Väsymys, itku ja nauru seurasivat usein viiveellä.

Käsikirjoittaja Tatiana Elf, 45, muistaa monta tällaista hetkeä vuosiltaan muistisairaan äitinsä hoitajana. Alzheimerin alkuvaiheista on nyt 15 vuotta. Äiti on vihdoin hoivakodissa ja hänen arkensa ammattilaisten vastuulla. Vihaa siihen ei enää liity, mutta tunne on helppo yhä muistaa.

– Vaikeinta on hyväksyä sitä raivoa itsessä. Se yllätti, sillä rakastan äitiäni eniten maailmassa. Vaikka tunne kuuluu läheisen rooliin, koen siitä syyllisyyttä ja käsittelen sitä terapiassani edelleen. Näen vieläkin painajaisia, joissa haluaisin kuristaa äitini, Tatiana kertoo.

Vieressä työkaveri, tuottaja Essi Hellén, 33, hamuaa nenäliinaa. Tilanne ja muistikuvat ovat liikuttavan tuttuja. Essin isä sairastui Lewyn kappale -tautiin vain päälle viisikymppisenä. Yhteinen kokemus nousi ystävysten keskusteluun muutama vuosi sitten, ja tarinoista syntyi idea draamakomedialle Kultakala, jonka ensimmäistä kautta kuvataan parhaillaan.

Myös Essi tunnistaa raivontunteet, joita isän sairastumisesta seuranneet paineet aikoinaan synnyttivät.

– Joskus teki mieli karjua, että katso, millaiseen tilanteeseen minut pistit. Se viha läheistä kohtaan, joka ei voinut sairaudelleen mitään, on ollut omassa käytöksessä vaikeinta sulatella.

Eikä kumpikaan oikeasti vanhempaansa vihannut, ei Tatiana äitiään eikä Essi isänsä. Tunne oli pikemmin oire hämmennyksestä, turhautumisesta ja huolesta rakkaan läheisen jouduttua uuteen, outoon elämäntilanteeseen. Kun vanhempi sairastuu jo keski-ikäisenä, uutinen tavallisimmin osuu jälkipolven nuoreen aikuisuuteen ja ruuhkavuosiin.

Muista elää omaakin elämää

Äidin oireilu alkoi satunnaisena sekoiluna. Organisoitu järjestyksen ihminen sai muuttopäiväksi pakattua vain kirjan yhteen laatikkoon ja vaasin toiseen. Myöhemmästä kodista hän myi yllättäen hellan, asetti sen paikalle nojatuolin ja osti tilalle leivänpaahtimen – tai tarkalleen kahdeksan leivänpaahdinta.

– Itsekseen asuva Alzheimer-vanhus on vähän sama kuin kolmevuotias lapsi huushollaisi yksinään. Eihän siitä mitään tule, Tatiana kuvailee.

Hänen äidillään oli aina ollut vauhdikas sosiaalinen elämä, fiiniä seuraa ja paljon tapahtumia. Höpsöjen sattumusten keskellä Tatiana ensin epäili äitinsä ehkä naukkailevan liikaa viiniä.

– Äiti myös piilotteli oireitaan ja teeskenteli kaiken olevan hyvin. Minulla kesti pitkään hoksata, että muutokset voisivat johtua muistisairaudesta.

Diagnoosi selkiytyi, kun Tatiana sai houkuteltua äitinsä muistitestiin ja myöhemmin aivokuviin. Alzheimer oli perheessä tuttu jo Tatianan isoäidin vanhuusvuosilta, mutta äidillä se alkoi aiemmin ja eteni eri tavoin. Hän myös näytti erilaiselta, ei mitenkään sairaalta tai hauraalta vanhukselta. Helsingin seurapiirirouvia työkseen kammannut kauneusyrittäjä huolehti ulkonäöstään eikä tinkinyt meikistä, korkkareista tai tyylistään, vaikka arjen hallinta muuten jo lipsui.

– Se hämäsi kaikkia. Äiti oli Alzheimer-potilaaksi nuori ja näytti liian hyvältä ollakseen vakavasti sairas.

Essi ja Tatiana ovat käyneet läpi läheiskokemuksiaan terapiassa. ”Siellä on pystynyt käsittelemään vihaansa ja antamaan sitä anteeksi itselleen”, Essi sanoo.­

Myös Essille isän sairastuminen valkeni viiveellä. Isä asui eri paikkakunnalla, ja Essi tapasi häntä harvakseltaan.

– Alkuvaiheen jutut tulevat mieleen fläsäreinä. Muistan isän menettäneen jossain vaiheessa ajokorttinsa, ja se oli miehelle kova paikka. Vasta paljon myöhemmin alettiin puhua Lewyn kappaleesta, ja olin hämilläni, mistä siinä edes on kyse.

Essin ja Tatianan kokemusta yhdistää alkuvaiheen neuvottomuus: Miten vanhempaa pitäisi ohjata, mistä hänelle saa apua, millainen rooli itse pitäisi ottaa?

Niihin aikoihin, kun isän vointi selkeästi heikkeni, Essi oli keskellä Putous-julkisuutta, saanut hiljattain ensimmäisen lapsensa ja tehnyt ensimmäiset isot elokuva­roolinsa. Ura oli nosteessa, elämä kaiken uuden alussa.

– Olin itsekkäässä elämänvaiheessa niin kuin nuoren aikuisen kuuluukin. Isän sairastuminen ruuhkavuosieni keskellä tuntui epäreilulta – eihän mulla ole aikaa tällaiseen. Aina kun isää piti lähteä etsimään tai hän soitti televisionsa taas hajonneen, laskin paniikissa, montako tuntia reissuun menisi. Olisin halunnut olla enemmän läsnä, mutta välillä kuvio tuntui käytännössä ihan mahdottomalta.

Essin vanhemmat erosivat tämän lapsuudessa, ja aikuisiällä Essi oli pysynyt läheisempänä äitinsä kanssa.

– Välillä kun kiire oikein painoi päälle, muistan sadatelleeni, että hittoako minä sinun asioitasi täällä hoidan. Äidin kohdalla en varmasti olisi ajatellut niin, Essi myöntää.

– Myöhemmin ne ajatukset ovat kaduttaneet. Olen kantanut jäytävää huonoa omaatuntoa siitä, etten silloin antanut isälle tarpeeksi aikaani ja huomiota.

Tatiana kuitenkin keskeyttää Essin spontaanisti: ”Eeeei!”

– On vain hyvä, että elit myös omaa elämääsi. Onneksi sinulla oli jo lapsi, joka pakotti keskittymään muuhunkin. Minä sen sijaan annoin äidille liikaa aikaani. Hänestä murehtiessani oma elämä viiletti ohi.

” Siinä menivät parisuhde ja aika perustaa oma perhe.

Tatianan arjessa kaikki tekeminen kietoutui vuosiksi äidin ja tämän asioiden hoitamiseen. Työnsä hän teki kunnialla, mutta muuhun energiaa ei riittänyt. Kymmenvuotinen parisuhdekin alkoi tuntua taakalta ja päättyi lopulta eroon. Onneksi ystävät pysyivät lähellä, Tatiana uskoo, että ilman heitä hän ei olisi jaksanut.

– Siinä menivät parisuhde ja aika perustaa oma perhe. Väsyin, masennuin ja kannoin syyllisyyttä lopulta siitäkin, miten puolisoni pärjäisi eron jälkeen, Tatiana kertoo.

– Äiti ei olisi ikinä halunnut sellaista. Jos hän tietäisi, miten paljon elämästäni olen käyttänyt hänen hoitoonsa, hän sanoisi, hullu, lopeta jo!

Tatiana kasvoi kahdestaan yksinhuoltajaäitinsä kanssa.

– Me olemme aina olleet toistemme bestikset, sillä lailla Gilmoren tytöt -tyyliin. Siksi oli itsestään selvää, että katsoisin äitini perään. Kuka muukaan sitä tekisi?

Varaudu, että sinut unohdetaan

Niin, kenelle vastuu omaisista sitten kuuluu? Tatianalle ja Essille se lankesi kuin luonnostaan, itsestäänselvyytenä, yhtä lailla velvollisuutena ja rakkauden tekona. Tatiana ryhtyi äitinsä viralliseksi edunvalvojaksi, Essi on epävirallisemmin läheishoitaja eli hoitaa isänsä juoksevat asiat talouspuolta lukuun ottamatta.

Tatianan mielestä rooliin liittyy tasapainoilua.

– Tietenkin rakkaimman hyvinvoinnista haluaa huolehtia, se on jotenkin aivan itsestäänselvää. Samalla olen ollut vihainen siitä, että äidin takia elämäni on ollut jumissa – vaikka eihän se ole hänen syytään tai tahtonsa.

Kun äiti sairastui, Tatiana Elf otti vastuun tämän arjesta.­

Arjessa vastuu on tarkoittanut mukanaoloa vastaanotoilla lääkäreissä, pankeissa, virastoissa. Selvityksiä, hakemuksia, lomakkeita. Singahtamista apuun, kun kodin tutut laitteet taas kerran ”hajoilivat”, äiti oli kateissa tai löydetty kaatuneena ja viety ensiapuun. Kun äiti katoili, Tatiana osasi etsiä häntä tutun reitin etapeilta kaupoista tai kuppiloista.

– Puhelimeni soi, kun äiti kieltäytyi päästämästä kotihoitoa sisälle, ottamasta lääkkeitään tai menemästä suihkuun. Mitä ihmettä? Eihän muistisairas voi sellaisia sanella. Aina kun törmään sanaan itsemääräämisoikeus, mulla nousee niskakarvat pystyyn, Tatiana manailee.

– Meidän tapauksessa uuvuttava byrokratia ja hoitoon pääsemisen hitaus tekivät arjesta erityisen raskasta. Apua olisi tarvittu nopeammin ja sujuvammin.

Nyt sekä Tatianan äiti että Essin isä asuvat tahoillaan hoivakodeissa Helsingissä. Side vanhempaan ei ole katkennut, mutta arkea ja huolta muutto kevensi ratkaisevasti.

– Hoivapaikan mukana tuli varmuus, että nyt isä on turvassa ja apu on aina lähellä. Oma taakka keveni, kun edes osa vastuusta siirtyi jollekin toiselle. Meidän perheen arkea helpotti sekin, että isä saatiin lähelle Helsinkiin, Essi sanoo.

– Kaikki tuntuu jotenkin loksahtaneen paikoilleen. Menneillä epävarmuuksilla ja raivoilla ei ole enää väliä. Terapia on auttanut siinä, että olen pystynyt antamaan anteeksi itselleni niitä vihantunteita.

” On kova paikka nähdä rakkaassa ihmisessä muutos, kun hän loittonee eikä katse enää kohtaa.

Tatiana käy äitinsä luona säännöllisesti. Jouluna koitti ensimmäinen kerta, kun äiti ei enää tunnistanut tytärtään.

– Kuvittelin varautuneeni siihen henkisesti, mutta tilanne yllätti silti. Äiti säikähti ja lähti peloissaan pois. On kova paikka nähdä rakkaassa ihmisessä muutos, kun hän loittonee eikä katse enää kohtaa.

Alzheimerissa on tyypillistä, että sairastuneen persoonallisuus muuttuu. Tatiana kuvailee sen seuraamista pitkiksi hyvästeiksi.

– Ajattelen, että tuttu äiti on kadonnut jo kymmenen vuotta sitten. Tällainen pitkä irti päästäminen on vaikeaa. Nyt muutokset hänen terveydessään pitävät sisällään ristiriidan: on toive, että molempien kärsimys jo päättyisi, mutta samalla pelko, että ei kai äiti nyt vain kuole.

Nauraa saa, mutta ei nolata

Essin kodin nurkassa vaaleanpunainen samettinojatuoli on niitä harvoja esineitä, joita isän kodista otettiin talteen. Varastossa on myös laatikollinen kirjoja ja kuvia, mutta niitä Essi ei ole vielä pystynyt käymään läpi. Myös Tatiana tietää omakohtaisesti, miltä vanhemman kodin tyhjentäminen tuntuu. Vain vähän tuttua mahtui äidin seuraksi hoivakotiin.

– Suurimman osan vein kierrätykseen ja jäteasemalle. Seurasin vieressä, kuinka kone murskasi äidille tärkeät tavarat. En varmasti unohda sitä näkyä koskaan.

Essi Hellén on kantanut huonoa omatuntoa kiireisyydestään isänsä sairauden alkuvuosina.­

Tatianaa vaivaa ajatus, miten paljon elämästään äiti mahtaa muistaa ja kaivata. Värikkääseen elämäntarinaan kuului vuosia ulkomailla sekä glamourintäyteinen ura Suomessa.

– Äitini pulppusi elämää, ja hänellä oli valtavasti ystäviä. Nyt se on kaikki on viety häneltä. Minulla on usein tunne, että hän yhä taistelee ja etsii elämää, jota ei enää ole. Ajattelen, että hänen levottomuutensa kertoo siitä.

Tatiana ja Essi huomauttavat läheisten tärkeydestä muistisairaalle silloinkin, kun tämä vaikuttaa poissaolevalta. Sairastunut kyllä aistii toisen ihmisen läheisyyden, vaikka ei tämän henkilöllisyyttä enää tunnistaisikaan.

– Typerintä on vedota siihen, että haluaa vaalia jotain vanhaa muistikuvaa potilaasta ennen tämän sairastumista. Ei se muisto mihinkään katoa, vaikka toisen näkee nyt hauraana. Tärkeintä on olla läsnä, kun ollaan vielä elossa.

Essi kiittelee isänsä kouluaikaisia ystäviä, jotka säännöllisesti käyvät pitämässä seuraa kaverilleen ja raportoivat Essille käynneistään. Tatiana puolestaan aprikoi, mihin äidin seurapiirit ja sukulaiset hiljalleen katosivat.

– Joskus tutuille voi olla vaikeaa hyväksyä, millaiseksi sairaus muuttaa ihmisen persoonallisuuden.

Naiset muistuttavat myös siitä, että sairauteen liittyville kommelluksille saa ja kuuluukin nauraa. Ahdistuksen keskellä muistisairauksiin liittyy paljon arkista koomisuutta. Niin kuin silloin, kun isä halusi esitellä Essille ”yhden riemukkaan tyypin” ja talutti tämän peilin luo esitellen omaa peilikuvaansa. Tai kun Tatianan äiti toistuvasti kertoi pikku askareissa auttavasta ”yläkerran pojasta”, joka paljastui äidin ikäiseksi rokkariksi.

– Arki on pitkälti tasapainoilua murheen ja koomisuuden kanssa. Tilanteille voi nauraa, kunhan niitä käsittelee rakkaudella, Tatiana aloittaa.

– Joskus tilanteet ovat niin hirveitä, että niille on pakkokin nauraa tai niistä ei selviä, Essi nappaa ajatuksesta.

– Samalla periaatteella kirjoitin Kultakala-sarjaakin. Ihmisen tempuille ja koomisuudelle voi virnuilla, kunhan hänestä ei tee arvotonta, Tatiana tiivistää.

Nyt kuvattava draamakomedia valmistuu aikanaan Elisa Viihteelle ja mukailee melko tarkasti Tatianan äidin tarinaa. Tatiana on kirjoittanut sarjaa yhdessä Anna Dahlmanin kanssa, ja sen pääosassa nähdään Katariina Kaitue sekä tyttärenä Miila Virtanen. Kultakala on tekijöittensä mielestä sarjalle oiva nimi.

– Toisin kuin kuvitellaan kultakalan muistissa ei ole mitään vikaa. Niin myös muistisairaista tehdään oletuksia, jotka eivät aina pidä paikkaansa. Elämä lasikuvun sisällä, eristyksissä muista, kuvaa hyvin elämää muistisairaan vinkkelistä. Maailma ulkopuolella näyttää vähän oudolta ja etäiseltä samalla, kun arki pitkälti kiertää samaa kehää.

Essi ja Tatiana halusivat, että sarja kertoo Alzheimeriin sairastumisesta, vaikka aihe on rankka ja sille ehdoteltiin kepeämpiäkin näkökulmia.

– Olen tyytyväinen, että puolustimme näkökulmaa ja pidimme siitä kiinni. Toivon, että se toimii vertaistukena, jollaista itsekin olen kaivannut. Mitä enemmän väki ikääntyy, sitä useammille tällainen tilanne tulee vastaan. Kertomus elämästä koskettaa varmasti kaikkia, Tatiana sanoo.