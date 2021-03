”Meillä ei toiminut arki, ei seksi” – 5 naista kertoo, mitä pariterapiasta jäi käteen

Pariterapiaan lähteminen voi tuntua isolta ja pelottavaltakin askeleelta, mutta useimmiten se kannattaa. Joskus terapia voi jopa pelastaa suhteen.

”Ensimmäisellä kerralla menimme terapiaan pettämisen vuoksi, toisella kerralla raskaan elämäntilanteen takia.” – Linda, 35

”Meillä ei toiminut mikään, ei vuorovaikutus, arki eikä seksi.” – Saija, 44

Pariterapiaan hakeutumisen tavallisimpia syitä ovat vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, riitely, kumppanista etääntyminen ja erilaiset parisuhteen kriisit uskottomuudesta lapsettomuuteen.

Usein pariterapiaan hakeudutaan myös elämän suurissa muutoskohdissa, kuten perhettä perustettaessa tai eläkkeelle jäämisen aikoihin.

”Tunneyhteys oli kadoksissa suhteessamme. Tähän tilanteeseen päätymiseen vaikuttivat varmasti pikkulapsiaika ja muut isot elämänmuutokset.” – Hanna, 37

”Parisuhteessa oli isoja riidan aiheita: yksinäisyyttä, työlle omistautumista, keskusteluyhteyden katoaminen, ei kosketusta, ei huolenpitoa, ei enää mitään yhteistä.” – Niina, 33

Tutkimusten mukaan pariskunnat tulevat terapeutin vastaanotolle usein liian myöhään, keskimäärin vasta sitten, kun vakavista suhteen ongelmista on kärsitty jo kuusi vuotta. Me Naisten aiemmin haastattelemien psykoterapeuttien mukaan tilanne on kuitenkin parantunut ja nykyään parit tulevat terapiaan entistä aiemmin.

Terapiaan kannattaa mennä viimeistään silloin, kun pari ei enää itse löydä keinoja ongelmien selvittämiseen.

”Koimme, ettemme enää kaksin pystyneet ratkaisemaan haasteitamme, vaan tarvitsimme jonkun ulkopuolisen neuvoa ja ohjeistusta.” – Oona, 23

Pyysimme hiljattain lukijoitamme kertomaan, millaisia oivalluksia he ovat kokeneet pariterapiassa. Tässä jutussa Saija, Linda, Hanna, Ninni ja Oona kertovat opeistaan. Naiset esiintyvät jutussa nimimerkeillä.

1. ”Terapiassa ongelmat ratkaistiin järjellä”

44-vuotias Saija hakeutui kumppaninsa kanssa pariterapiaan keväällä. Koronatilanteen vuoksi terapia järjestettiin etänä Teams-palvelun kautta.

– Keskustelu pysyi asiallisena ensimmäiset kolme kertaa, neljäntenä päästettiin kirosanoja, itkettiin ja huudettiin Teamsissa. Kokemus sekin!

Saijan mukaan terapia oli hyödyllinen kokemus, sillä objektiivinen kolmas osapuoli auttoi pariskuntaa havaitsemaan ongelmat omassa käytöksessään.

– Kahdestaan asioista vain riideltiin ja riehuttiin, mutta terapiassa niitä ratkaistiin järjellä. Hyvä terapeutti on rohkea ja sanoo suoraan loukkaamisen uhallakin, jos toinen puolisoista leikkii marttyyria tai esittää liikoja vaatimuksia suhteelle.

Pariterapiassa ei Saijan mukaan keskitytty pelkästään suhteen negatiivisiin puoliin. Yksi tärkeimmistä hetkistä oli hänen mukaansa se, kun molemmat saivat kertoa ääneen, mitä hyvää suhteessa on.

– On tarpeellista kuulla toisen sanovan kolmannelle osapuolelle hyvää parisuhteesta ja puolisostaan.

2. ”Terapia oli niin toimiva, että aikaistimme jo peruttuja häitämme”

Linda, 35, on ollut kumppaninsa kanssa yhdessä 13 vuotta. Pariskunta on hakeutunut terapiaan kahdesti, ensimmäisellä kerralla pettämisen vuoksi, toisella kerralla raskaan elämäntilanteen takia.

– Keskustelimme terapiasssa ongelmistamme, riidoistamme, kommunikoinnistamme, lapsuudenperheidemme painolastista, arjen työnjaosta ja hellyyden osoittamisesta.

Terapiakokemukset olivat Lindan ja hänen puolisonsa parisuhteen kannalta menestys.

– Ymmärsimme puhumisen tärkeyden, ja opimme ottamaan sen päivittäiseksi osaksi suhdettamme. Ensimmäisellä kerralla terapia oli niin toimiva, että aikaistimme jo peruttuja häitämme. Toisellakin kerralla selvisimme yli mahdottomalta tuntuvasta elämänvaiheesta, Linda kertoo.

– Niin kauan kuin molemmilla on aito halu tehdä töitä suhteen eteen ja kumpikin haluaa toiselle hyvää, voi hyvinkin vaikeista asioista selvitä, ja se voi vahvistaa suhdetta.

3. ”Olin korvannut mieheni henkisesti ystävilläni”

Hanna, 37, hakeutui puolisonsa kanssa terapiaan ruuhkavuosien keskellä. Pariskunnan välinen tunneyhteys oli kadonnut.

– Tuntui, että kumpikin veti vain omaa kuormaansa, emmekä nähneet toisiamme. Oli todella yksinäinen olo, vaikka oli parisuhteessa, hän kuvailee.

Pariskunta kävi terapiassa puolen vuoden ajan, parin viikon välein.

– Se oli todella aikaa meille kahdelle, ja tämä aika tuli raivattua arjen keskelle.

Puolen vuoden terapia auttoi molempia havaitsemaan sokeat pisteet omassa käytöksessä. Saija kertoo, että oli rankkaa myöntää omat virheensä, mutta uskallus kannatti.

– Itse huomasin, että olin ”korvannut” mieheni henkisesti hyvien ystävieni Whatsapp-ryhmällä, jonne kerroin kaikki asiani ja vuodatin sydäntäni. Hellyyspuolella taas tunsin saavani tarvitsemani lapsilta. Halailin ja suukottelin heitä, mutten miestäni.

– Terapia auttoi ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita välillämme. Tunneyhteytemme korjaantui, ja nykyään olemme onnellisia, hän kiittää.

4. ”Opimme viestimään niin, että toinen ymmärtää”

Kaikkein herkimmin pariterapiaan hakeudutaan seksuaaliongelmien vuoksi. Puhumattomuuteen monet eivät sen sijaan ymmärrä pyytää neuvoja. Puolisot odottavat usein toisen ymmärtävän sanattomia viestejä.

Neljä vuotta kumppaninsa kanssa seurustellut Oona, 23, kertoo pariterapian opettaneen parempaa kommunikaatiota.

– Opimme sanoittamaan toiveitamme ja tarpeitamme toisillemme niin, että toinen ymmärtää ne. Aikaisemmin olimme viestineet tavoilla, jotka eivät olleetkaan toisen ”aaltopituudella” ja teimme aina vääriä tulkintoja.

Pariskunnan suhteen taustaongelmia olivat Oonan kumppanin masennus ja Oonan entisten suhteiden traumat, jotka heijastuivat nykyiseen suhteeseen.

– Terapia jännitti aluksi, vaikka yksilöterapia oli meille molemmille jo tuttua. Terapeutti oli kuitenkin erittäin lämmin. Kävimme läpi aiempia kokemuksiamme muissa suhteissa, ajatuksiamme parisuhteesta ja pohdimme, mikä on itselle ja toiselle tärkeää.

Pariskunta oppi terapiassa konkreettisia menetelmiä ristiriitojen ratkaisuun. Oona uskoo, että kipuilua olisi jatkunut tarpeettoman pitkään ja suhde olisi päättynyt eroon, ellei pariskunta olisi lähtenyt korjaamaan kommunikaatiovaikeuksiaan.

– Terapiassa oppi ymmärtämään paremmin toisen näkökulmia. Pääsimme myös hahmottamaan omia pelkojamme ja ajatusvääristymiä, jotka aiheuttivat konflikteja.

5. ”Terapia helpotti eroprosessia”

Aina pariterapia ei johda suhteen jatkumiseen, mutta se ei tarkoita, etteikö terapia olisi ollut oikea ratkaisu. Niina, 33, kertoo saaneensa pariterapiasta tukea eropäätökseensä.

– Suhteessamme oli isoja riidan aiheita. Yksinäisyyttä, työlle omistautumista, keskusteluyhteyden katoaminen, ei kosketusta, ei huolenpitoa, ei enää mitään yhteistä.

Terapiassa riitautunut pariskunta puhui pitkästä aikaa ja kuunteli toisiaan aidosti.

– Teimme molemmat tehtävän, jossa piirsimme parisuhteen aikajanan. Tehtävän myötä päätin erota, sillä viimeiset vuodet olivat minulle aika synkkiä, mikä johtui paljolti puolisoni käytöksestä. Hän ei ollut tehnyt muutoksia, vaikka minä olin tehnyt ja olin häntä pyytänyt tekemään.

Niina kokee, että terapia helpotti eroprosessia ja teki siitä miellyttävämmän.

– Kävimme terapiassa viimeisen kerran eropäätöksen jälkeen ja puhuimme edelleen paljon ja rakkaudella. Eropäätös oli hyvä ja oikea.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten digissä 05/2020.