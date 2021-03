Eppu Salminen on sekä isoisä että taaperon ja 5 muun lapsen isä: ”Minusta lapset ovat yksinkertaisesti nastoja”

Eppu Salmisen ja Kaisa Kuikkaniemen nelilapsisessa perheessä vastuu vanhemmuudesta jaetaan tiukasti tasan.

Näyttelijä Eppu Salmisen, 55, perhe-elämässä on tapahtunut viime vuosina. Epun ja käsikirjoittaja Kaisa Kuikkaniemen neljäs yhteinen lapsi syntyi kaksi vuotta sitten. Perhe on viettänyt pitkiä aikoja Ranskan rannikolla Korsikalla, sillä Eppu on ollut viimeiset kaksi vuotta hoitovapaalla Helsingin kaupunginteatterista. Kaisa on keskittynyt etänä kirjoitustöihin.

Hieman vajaa vuosi sitten Epun esikoiselle, näyttelijä-laulaja Roope Salmiselle, syntyi ensimmäinen lapsi ja Epusta tuli isoisä. Roope on haastatteluissa kiitellyt isäänsä kasvattajana.

Eppu kertoo, että hän haluaa toteuttaa samoja asioita isoisyydessä ja isänä olemisessa.

– Kun olin nuori näyttelijä Tampereella, muutama vanhempi kollega harmitteli, miten vähän aikaa oli voinut antaa lapsilleen. Olen itse yrittänyt olla läsnä aina silloin, kun se on ollut työn puolesta mahdollista.

– Kun Roope oli pieni, potkimme puistossa jalkapalloa, vapaapäivinä kävimme yleensä kylpylässä uimassa. Ihan sellaista tavallista yhdessäoloa.

Vaikka Eppu on ollut perheensä kanssa pätkiä Ranskassa, hänelle on ollut Suomessa tärkeää olla paikalla ja luomassa sidettä myös lapsenlapseen.

– Olen ollut siellä leikittämässä, jotta vanhemmat saavat nukkua välillä päiväunet. Kerran olin yötäkin. Läsnäoloa ja leikittämistä, ja kun lapsi kasvaa, niin toivon, että minulla on tärkeä rooli hänen elämässään.

Hoitovapaa Korsikalla

Ennen hoitovapaata Eppu oli piti vuoden virkavapaan teatterista.

– Tein sitä ennen tiukan työputken, teatterin lisäksi radiota. Meillä on tasa-arvoinen vanhemmuus, molemmat tekevät pikkulapsivaiheessa vuorollaan töitä. Jäin virkavapaalle, että saadaan pidettyä paletti kasassa, ja jatkoin virkavapaata hoitovapaalla, kun kuopus syntyi.

Epulla on Roopen lisäksi aikaisemmassa suhteessa syntynyt poika Santtu, joka on myös jo aikuinen. Pienemmät lapset Kaisan kanssa ovat 2-, 5-, 8- ja 9-vuotiaita.

– Täällä Korsikalla on suuria perheitä. Monissa on juuri samanlainen tilanne, että lapsen setä saattaa olla samoja ikiä kuin taapero, kuuden lapsen isä toteaa.

Epulla on vastaus myös vauvavaiheen valvomisia kauhisteleville.

– Vauvavaihe menee lopulta nopeasti ohi. Minusta lapset ovat yksinkertaisesti nastoja. Olen tyytyväinen, että olen pystynyt hoitamaan heitä 50–50-periaatteella, päässyt epäsäännöllisestä työstä huolimatta tärkeimpiin hetkiin mukaan. On kiva seurata, millaisia tyyppejä heistä kasvaa.

Tällä hetkellä perhe on päättänyt pysytellä Korsikalla siihen asti, kun palaaminen Suomeen on koronarajoitusten suhteen turvallista ja järkevää. Ranskassa säädökset ovat myös tiukat, mutta Eppu on pystynyt ulkoilemaan paljon lasten kanssa.

– Tuntuu, että täällä vuoristossa olemme turvassa. Juuri olimme meren rannalla ja puistossa. Eilen ostin vanhimmalle skeittilaudan, jolla sitten harjoiteltiin.

Tällä hetkellä lapsimäärä tuntuu näyttelijästä sopivalta.

– Ainakaan tässä liitossa lapsia ei enää synny, Eppu vitsaili eilen C Morella 25.3 alkavan Hotel Swan Helsinki -draamasarjan toisen kauden lehdistöpäivässä. Sarja kuvattiin loppuvuodesta, jolloin Eppu keskittyi vuorostaan töihin. Hänen on tarkoitus aloittaa työt kaupunginteatterissa elokuussa.