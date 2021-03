Beata, 25, tienaa jopa 20 000 €/kk tekemällä pelivideoita Youtubeen – naisella on 288 000 seuraajaa, mutta silti häntä kehotetaan palaamaan keittiöön

Pelivideoita ammatikseen tubettavalla Beata Rodaksella on työssään selkeä missio: innostaa tyttöjä pelaamaan.

Beata Rodas on poikkeus pelikentässä: hänen Paqpa-kanavansa YouTubessa tavoittaa yhtä paljon miehiä ja naisia.­

”Naiset kuuluu keittiöön. Pelit ei oo naisille. Älä lässytä. Hanki oikeita töitä. Ei täällä naiset saa pelata.”

Sellaista palaute oli, kun Beata Rodas, 25, alkoi julkaista pelivideoita Youtubessa viitisen vuotta sitten. Nykyään Paqpa-kanava on Beatan päätyö ja tubettaja alansa kotimaisia suosikkeja, mutta sukupuoleen liittyvä syrjintä ei ole hävinnyt mihinkään.

– Silloin kanavani alussa sain oikeastaan pelkkää heittiä siitä, että olen pelivideoita tekevä nainen. Noista ajoista seksuaalinen häirintä on pienentynyt vain ihan vähän ja näkyy työssäni edelleen surullisen paljon, Beata kertoo puhelimitse kotistudioltaan Vaasassa.

– Välillä kommenteissa tulee vastaan poikia, jotka kertovat katsovansa videoitani salaa kavereiltaan. He luulevat, että on noloa katsoa naisten tekemiä videoita, tai ainakin porukassa ajatellaan niin.

” Jos nainen menestyy pelialalla, se vain edelleen on liian kauhea asia joillekin.

Eikä Beata ole palautteensa keskellä yksin. Naisten osuutta pelimaailmassa on lähivuosina tutkittu useammassa tutkimus- ja opintoprojektissa ja barometrissa.

Niissä sadat videopelaajanaiset ovat kertoneet kohdanneensa vähättelyä, nimittelyä, seksuaalista häirintää, huorittelua ja alentamista. Kommentoidaan ulkonäköä ja ääntä, vaikka ne eivät vaikuta pelitaitoon mitenkään. Osa naisista on päätynyt valitsemaan nimimerkin, joka ei kerro heidän sukupuoltaan, ja toiset pelaavat mikrofoni mykistettynä, jotta ääni ei paljasta pelaajaa naiseksi. Joukkuepeleissä tappiosta syytetään tiimin ainoaa naista, tai kuten Beata muistaa, pahimmillaan pelikumppani on lähtenyt pelistä pois tajuttuaan saaneensa parikseen naisen.

– Jos nainen menestyy pelialalla, se vain edelleen on liian kauhea asia joillekin, hän sanoo.

Pelaaminen kuuluu kaikille

Ja Beata Rodas on menestynyt. Siitä kertovaa dataa hän seuraa itse ”vähän liikaakin” eli päivittäin. Torstaina 4.3.2021 Paqpa-kanavan tilaajia oli tarkalleen 287 993.

” Aina kun uusi tonniluku täyttyy, tulee oho ja pieni jee.

– Tilasto on kaikista pahin paineuttaja, Beata nauraa.

– Onhan se ihan mahdottoman huikea luku. Kanavan aloittaessani en olisi ikinä uskonut pääseväni näin korkealle. Aina kun uusi tonniluku täyttyy, tulee oho ja pieni jee – jotain olen tehnyt oikein.

Paqpaa salaa seuraavia poikia lohduttanee tieto, etteivät he ole yksin: tilaajien sukupuolijakauma menee suunnilleen 50-50 miesten ja naisten kesken. Fakta kannustaa myös Beataa, joka vähättelyn keskellä on pitänyt kiinni alkuperäisestä kipinästään todistaa, että pelaaminen kuuluu kaikille.

– Se on ollut ydinajatukseni alusta asti: näyttää ihmisille, että pelit ovat kaikille. Niitä ei ole tarkoitettu vain jollekin tietylle ryhmälle tai suljettu toiselta. Syrjintä tai vähättely pelien sisällä on ollut iso jarru ja syy sille, että yleisesti naiset ovat pelaajina vieläkin marginaalissa, Beata arvioi.

– Sain itsekin pitkään kommentteja, että häh, ethän sä voi pelata. Ne eivät silti koskaan olleet syy lopettaa tai vetäytyä, päinvastoin. Tuntuu hyvältä huomata, että olen voinut esimerkilläni vaikuttaa ja lisätä innostusta pelaamiseen tyttöjen keskuudessa.

Joukosta ei voi erottautua kopioimalla muita

Beata on tehnyt pelivideoitaan YouTubeen ammattimaisesti kolmisen vuotta. Kokeilumielessä alkanut harrastelu eteni hiljalleen määrätietoiseksi yritykseksi saada aikaan jotain pysyvää ja palkitsevaa. Vaikka Beata oli alun perin oppinut pelaamisesta veljeään ja isäänsä seuraamalla, tubettajauralle perhe ei heti lämmennyt. Pelaajanimi Paqpa on hänen isänsä vanha nimimerkki.

– Vanhempani eivät aluksi oikein ymmärtäneet tubettamisen päälle ja he neuvoivat, että mieti nyt vielä. Nykyään perhe jo käsittää, että videoiden julkaiseminen on ihan oikeaa työtä.

” Parhaimpina kuukausina tienaan yli 20 000 euroa.

Palkka tulee omalle Paqpa-kanavalle myydyistä mainossisällöistä. Beata arvioi, että tubettaminen on niitä harvoja aloja, joilla palkkaan ei vaikuta työntekijän sukupuoli.

– Parhaimpina kuukausina tienaan yli 20 000 euroa. Tulot määräytyvät puhtaasti näyttökertojen eli suosion mukaan.

Tyypillisenä työpäivänä Beata julkaisee kaksi pelivideota päivässä. ”Kanavaani on joskus pidetty lapsille suunnattuna vain koska sitä julkaisee nainen.”­

Pitää siis olla riittävän kiinnostava tienatakseen hyvin. Paqpan suosituin video on saanut YouTubessa 1,4 miljoonaa katselukertaa.

Beatan tyypillinen työpäivä alkaa aikaisin aamulla. Hän pelaa ja kuvaa edellisiltana suunnittelemansa kaksi peliä, editoi ne ja saa ensimmäisen julki noin kello 14, seuraavan pari tuntia myöhemmin. Aikataulu on kurinalainen ja kattaa täyden työpäivän.

– Kanavani kasvaessa myös vastuu on kasvanut. Työ on tehtävä hyvin, eikä siellä voi laukoa mitä ja miten sattuu.

” Työ on niin eristäytynyttä, että enimmäkseen sitä tehdessä on ihan tavisolo.

Työ on enimmäkseen yksinäistä puuhastelua, mutta se sopii Beatan luonteelle hyvin. Sellaista oli työhön opettelukin, itsenäistä ja itse oppimista. Beata kysyi neuvoa ja seurasi, miten muut tekevät, mutta joukosta ei voi erottautua kopioimalla muita. Nykyään hän opastaa uusia tulijoita parhaansa mukaan.

– Olen vähän sellainen sooloilija. Tykkään hallinnoida ja toimia oman pääni mukaan.

Livetilaisuuksissa, kuten kouluissa ja tubettajatapahtumissa, Beata on esiintynyt vasta vähän, ja pandemian aikana vierailut ovat ylipäätään olleet harvassa.

– Työ on niin eristäytynyttä, että enimmäkseen sitä tehdessä on ihan tavisolo. Sitten sitä yllättyy, kun meneekin keskellä päivää kauppaan ja minulta tullaan pyytämään kuvia tai nimmareita. Silloin olen itse ihan että kappas!

Jos joku yhä ajattelee naisen sopivan pelikoneen ääreltä paremmin keittiöön, kerrottakoon, että sitäkin Beata Rodas on kokeillut. Takana ovat kokkiopinnot, mutta ei päivääkään alan töitä. Ei kuulemma pelittänyt.

– Ei ollut mun juttu. Yhtään.

Beata Rodas innostui videopeleistä jo lapsena seuratessaan isänsä ja veljensä pelaamista.­

Näitä pelataan!

Paqpa-kanavaa YouTubessa pyörittävä Beata Rodas nimesi kolme nyt suosituinta peliä Me Naisille.

Fortnite ”Uudelleen superisossa suosiossa. Se tuntuu tekevän paluuta myös naispelaajien keskuudessa.”

Minecraft ”Pelimaailman ikuinen menestyjä. Se jaksaa kiinnostaa pelaajia aina, eikä suosio näytä hiipumisen merkkejä. Mine ei kuole koskaan!”

Among Us ”On ollut nosteessa, mutta olen ollut vaistoavinani, että kiinnostus sen ympärillä laimenee. Tai ainakin niin, että pelin varhaisimmat fanit kertovat kyllästyvänsä, kun pelistä on tullut suuren yleisön mainstreamia.”

Jutun lähteinä käytetty: Artikkeli tohtorikoulutettava Usva Frimanin tutkimuksesta suomalaisnaisten pelaamista käsittelevää väitöskirjaansa varten, medianomi-opinnäytetyö Jesse Kallunki, Pelaajabarometri 2020 Tampereen yliopisto.