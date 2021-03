Läpimurto! Teinit eivät enää häpeä vanhempiaan TikTokin perusteella – Amelie Timonen teki ylistävän videon lätkäisästään Kimmo Timosesta

Onko maailma muuttumassa radikaalisti, kun teinit eivät pidä enää vanhempiaan noloina?

Nolo! Näin teinit ovat ajattelleet vanhemmistaan kautta aikojen, ja vanhempien ei ole kuin auttanyt hyväksyä tämä. Kuuluu nimittäin asiaan, että teinit häpeävät vanhempiaan.

– Teitpä mitä tahansa, teinille jokainen yli kolmekymppinen on avaruudesta tullut fossiili, joten aikuinen voi ihan suosiolla olla oman ikäisensä, sosiaalipsykologi Janne Viljamaa on kirjoittanut kirjassaan Mitä minä teen tämän teinin kanssa?

Tosin nyt TikTokissa on vahvoja viitteitä siitä, että ajat olisivat muutumassa. TikTokissa moni nuori on esitellyt vanhempiaan varsin mairittelevaan sävyyn. Esimerkiksi ex-jääkiekkoilija Kimmo Timosen, 45, tytär Amelie Timonen, 18, on julkaissut isästään videon, jossa hän kirjoittaa: You were raised by Karen. I was raised by Kimmo.

Videoon Amelie on koostanut kuvia, jossa hänen isänsä hassuttelee yksin ja lastensa kanssa. Lisäksi videolla on myös pätkiä Kimmon NHL-uran varrelta, kuten Stanley Cup -voitosta sekä siitä, kun presidentti Barack Obama hehkutti Kimmoa Valkoisessa talossa. Näet Amelien videon hänen TikTok-tililtään.

TikTokista löytyy paljon muitakin videoita, joissa teinit ja nuoret aikuiset esittelevät ylpeinä vanhempiaan. Tiktok Angel -niminen käyttäjä on koonnut Youtube-videoonsa pätkiä vanhemmistaan ylpeistä olevista nuorista.

Tosin monella videon vanhemmalla tuntuu olevan joku erikoistaito- tai -piirre, kuten poikkeukselliset notkeat lanteet tai vaikkapa irokeesi. Emme siis voi olla varmoja, mikä on niin sanottujen tavallisten vanhempien tilanne teiniensä silmissä. Joka tapauksessa on virkistävä ilmiö, ettei kaikkien teinien elämää ole loputonta nolostelua.