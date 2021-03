Näillä kysymyksillä tutkijat selvittävät, onko ihminen seksuaalinarsisti – saatko peräti 5 kyllä-vastausta?

Ihminen voi käyttäytyä narsistisesti myös vällyjen välissä. Listasimme tutkimuksessa tunnistetut merkit, jotka saattavat kieliä niin kutsutusta seksuaalinarsismista.

Hankalaa tai itsevarmaa ihmistä väitetään helposti narsistiksi, vaikka narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsii vain yksi prosentti väestöstä. Ihmisellä saattaakin esiintyä paikoitellen narsistisia piirteitä, vaikkei kyseessä olisikaan varsinainen narsistinen persoonallisuushäiriö.

Yhdysvaltalaiset psykologian tohtorit James K. McNulty ja Laura Widman ovat tutkineet seksuaalisen narsismin vaikutusta seksuaaliseen tyytyväisyyteen sekä sen yhteyttä uskottomuuteen ja seksuaaliseen väkivaltaan.

Vuonna 2013 ja 2014 julkaistuissa tutkimuksissa todettiin, että on olemassa piirteitä, jotka yhdistävät seksuaalisesti narsistisia ihmisiä. He käyttäytyvät sängyssä usein itsekkäästi, pitävät seksuaalisia kykyjään ylivertaisina ja vaativat osakseen paljon ihailua. Lisäksi heiltä puuttuu empatiakyky sänkykumppaneitaan kohtaan, eivätkä he välitä näiden tunteista tai tarpeista.

Psychology Todayn asiantuntija-artikkelin mukaan seksuaalisesti narsistiselle ihmiselle seksi on usein fyysinen yksilösuoritus, jossa hän haluaa onnistua. Seksuaalisesti narsistisen ihmisen kanssa seksistä puuttuukin usein läheisyys, sillä hän käyttää kumppaniaan pääasiassa omien tarpeidensa tyydyttämiseen.

Tutkijoiden mukaan seksuaalisesella narsismilla on vaikutuksia myös parisuhteeseen. Seksuaalinarsisti on muita todennäköisemmin parisuhteessaan uskoton, ja hänellä on saattanut olla lukuisia sänkykumppaneita. Tulokset osoittivat, että miehet ovat naisia useammin seksuaalisesti narsistisia.

McNulty ja Widman kehittelivat kyselykaavakkeen Sexual Narcissism Scale (SNS), jonka perusteella jokainen voi selvittää, minkä verran seksuaalisen narsismin piirteitä hän tunnistaa itsessään tai kumppanissaan.

Miten sinä tai kumppanisi vastaisitte alla oleviin väittämiin? Monet kyllä-vastaukset saattavat kieliä seksuaalisesta narsismista.

Sanon kumppanilleni, mitä hän haluaa kuulla, jotta pääsisin hänen kanssaan sänkyyn. Koen, että ansaitsen seksiä silloin, kun haluan sitä. Ärsyyntyisin, jos kumppanini kieltäytyisi seksistä. Se, mitä kumppanini tuntee tai ajattelee seksin aikana, ei kiinnosta minua. Olen poikkeuksellisen seksuaalinen kumppani. Olen ollut poikkeuksellisen menestynyt kaikissa seksisuhteissani.

On hyvä muistaa, ettei seksuaalinen narsismi viittaa automaattisesti narsistiseen persoonallisuushäiriöön. Aikaisemmin haastattelemamme psykiatrian professori, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Jyrki Korkeila muistutti narsismia koskevassa artikkelissamme, että diagnoosin persoonallisuushäiriöstä voi antaa vain ammattilainen.