Rakkaus ei riitä pitämään parisuhdetta kasassa – yksi tekijä vaikuttaa merkittävästi siihen, onko suhteella tulevaisuutta

Toisen asemaan asettuminen ja pyrkimys rakkaan ymmärtämiseen vievät parisuhteessa pidemmälle kuin rakkaus itse.

Onnellinen on se, joka rakastaa. Onnellinen on se, joka rakkautta saa.

Näinhän meille aina hoetaan. Kun kohtaamme viehättävän henkilön, suhteen syntymistä ohjaavat fyysinen vetovoima ja kemia. Sitten rakastumme, ja rakkaus on se, mikä johtaa suhteeseen.

Rakkautta korostetaan parisuhteen liimana, erityisesti läntisissä kulttuureissa. Kulttuurimme vaalii romanttista rakkautta ja parisuhteelta odotetaan rakkauden kipinöitä vielä vuosienkin jälkeenkin.

Psykologi Jeffrey Bernstein haluaa murtaa tämän parisuhteen rakkauden myytin. Tuskainen totuus on se, että yksin rakkaus ei riitä pitämään parisuhdetta kasassa, hän kertoo Psychology Today:ssä.

Bernsteinin mukaan toisen ymmärtäminen on tärkeämpää kuin rakkaus pitkän suhteen ylläpitämisessä. Tämä koskee erityisesti intiimejä parisuhteita ja vanhemmuutta.

– Rakastaaksesi ihmistä sinun ei tarvitse ymmärtää häntä, mutta rakentaaksesi pitkän parisuhteen tarvitset ymmärrystä.

Hän kertoo nähneensä terapiatyössään monta eronnutta paria, jotka yhä rakastavat, mutta eivät ymmärrä toisiaan.

– Ymmärtäminen vaatii toisen asemaan asettumista, siis pyrkimystä kulkea hetkittäin rakkaansa kengissä, jotta pystyy näkemään syitä toisen toiminnan taustalla, Bernstein sanoo.

Kumppanin ymmärtäminen vaatii empatiaa

Toisen asemaan asettuminen ja parisuhteen ymmärryksen lisääminen vaatii empatiakykyä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kuulostelee tarkemmin rakastaan ja on enemmän herkillä reagoimaan toisen tarpeisiin.

Empatia ei tarkoita sitä, että toista pitäisi alkaa palvomaan tai tekemään asioita toisen puolesta, vaan pyrkimys on aidosti kuulostella, mitä toinen ajattelee ja miten hänellä menee. Olla läsnä.

” Mitä syvempi ymmärrys ja empatia parin välillä on, sitä syvempi ja terveempi rakkaus on.

Empatia ei myöskään ole ominaisuus, jota joko on tai ei ole. Empatiaa voi opetella. Empatiakykyä lisäävissä harjoituksissa on tavoitteena oppia huomaamaan toisten tarpeita ja opetella välittämään toisista tunteiden tasolla.

Psykologi Hanne-Leona Luomajoki kertoi aiemmin Kodin Kuvalehden jutussa, että empatia on investointi hyvään elämään, ja olemalla empaattinen, elämä rikastuu monella tavalla.

Myötätunto itseä kohtaan lisää myös armollisuutta toisia kohtaan. Bernsteinin mukaan empatian avulla pystymme asettumaan toisen nahkoihin ja kulkemaan rakkaan kengissä.

– Empatia rakasta kohtaan on todellinen emotionaalinen liima, joka pitää läheiset suhteet yhdessä. Mitä syvempi ymmärrys ja empatia parin välillä on, sitä syvempi ja terveempi parin rakkaus on.

Opettele kuuntelemaan oikein

Stephen R. Covey kirjoittaa kirjassaan Tie menestykseen, että suurin osa ihmisistä ei kuuntele toista tarkoituksenaan ymmärtää vaan kuuntelee aikomuksenaan vastata tälle.

Kuuntelijan käsikirjan kirjoittanut teologian tohtori ja dosentti Raili Gothoni kertoi taannoin Me Naisten haastattelussa, että täytyy haluta kuunnella, jotta voi kuulla.

Sama ajatus pätee ymmärtämiseen.

– Rakkaus ilman ymmärtämystä kuihtuu kuin kukat ilman vettä, Bernstein sanoo.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa elokuussa 2020.