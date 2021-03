Laura Voutilainen oli ennen epävarma seksuaalisuutensa suhteen – häpeä karisi terapiassa

Laura Voutilainen on ymmärtänyt, että häpeä liittyy olennaisesti seksuaalisuuteen.

Laulaja Laura Voutilainen, 45, on oivaltanut, että hänen pohjaton riittämättömyytensä on kummunnut häpeästä. Tunteesta, jonka pelkkä tunnistaminen on vaatinut vuosia terapiaa ja itsetutkiskelua.

– Olen nyt alkanut ymmärtää, miten suuri vaikutus sillä on ollut elämääni.

Häpeä on näkynyt muun muassa parisuhteissa, joissa se on ilmennyt omistushaluna ja epävarmuutena.

Hän on jälkeenpäin huomannut, että häpeä on se verho, joka estää selvittämästä parisuhteen ongelmien oikeita syitä.

– On hävettänyt tunnustaa, että minussa onkin se vika. Olen myös halunnut hyökätä ongelmien kimppuun ja ratkaista ne heti, koska vaikea tilanne on tuntunut itsessään häpeälliseltä.

Laura tietää nyt, että hyvä parisuhde tarvitsee puhtaan minän.

– Jos vielä lähden uuteen parisuhteeseen, haluan olla alusta asti täysin rehellinen.

Avioerostaan Laura ei koe syyllisyyttä. Hän tietää yrittäneensä aidosti kaikkensa. Ennemminkin häpeää on tuottanut se, ettei idyllinen kuva onnellisesta ydinperheestä toteutunutkaan.

Ennen Laura oli epävarmempi myös seksuaalisuutensa suhteen. Häpeä esti päästämästä toista oikeasti lähelle.

– Olen huomannut, että häpeä liittyy olennaisesti seksuaalisuuteen ja sen suhteen vapautumiseen.

– Kun on kiinnostunut oppimaan ja kokeilemaan eri metodeja, löytää itselleen sopivat keinot, hän sanoo.

– Olen ollut jo pitkään kiinnostunut siitä, miten pääsisin lähemmäs itseäni ja lähemmäs toista. Koen, että nyt olen enemmän sinut seksuaalisuuteni kanssa kuin koskaan.

Laura on valjastanut kokonaisvaltaista terveyttä ja seksuaalisuutta koskevan tietonsa hyötykäyttöön. Mistä on kyse? Missä hän arvelee häpeänsä alkupisteen olevan? Miksi Heinolan-kodin myyminen oli Lauralle niin kova paikka? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 9/2021. Digilehden voit lukea tästä.