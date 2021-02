Prinssi Harry kertoi, mitä ajattelee The Crown -sarjasta – paljasti myös, kenet valitsisi näyttelemään itseään

Prinssi Harry löytää The Crownista myös positiivista sanottavaa. Listasimme 6 kiinnostavaa asiaa, joista Harry avautui poikkeuksellisen avoimessa uutuushaastattelussa.

Prinssi Harry paljasti yllättävässä haastattelussa muun muassa, mitä ajattelee The Crown -sarjasta. Kuva tammikuulta 2020.­

Britannian kuninkaallisperheen elämästä kertova Netflixin The Crown -sarja on jo pitkään ollut kuninkaallisfanien suosikki. Tositapahtumiin perustuva mutta fiktion värittämä sarja ei kuitenkaan tunnetusti ole ollut kuninkaallisten itsensä makuun.

Vaan osaavat jotkut kuninkaalliset nähdä sarjassa hyvääkin. Prinssi Harry kertoi mielipiteensä The Crownista eilen, kun hän vieraili The Late Late Show with James Corden -keskusteluohjelmassa.

– Sarja on fiktiota, mutta perustuu löyhästi totuuteen. Se ei tietenkään anna tarkkaa kuvaa, mutta antaa karkean käsityksen siitä elämäntavasta. Ja siitä, millaisia paineita se asettaa, kun velvollisuudet ja julkinen palvelu menevät perheen ja kaiken muun edelle, ja mitä siitä voi seurata, Harry sanoo ohjelmassa.

Harry paljasti kuitenkin, että katsoo paljon mieluummin Crownia kuin näkee perheestään, vaimostaan tai itsestään kirjoitettuja valheellisia uutisia.

– Sarja on tietysti fiktiota, mutta lehtijuttuja raportoidaan faktana. Minulla on todellinen ongelma sen kanssa, Harry toteaa.

Paljastipa Harry senkin, kenen hän haluaisi näyttelevän itseään The Crownissa. Harryn valinta on Damien Lewis. Näyttelijä on tuttu muun muassa Isänmaan puolesta -sarjasta, ja sopisi Harryn rooliin ainakin hiustenvärinsä perusteella:

Sopisiko hän Harryksi? Damien Lewis sai Emmy-palkinnon roolistaan Isänmaan puolesta -sarjassa vuonna 2012. Kuva vuodelta 2016.­

Eilen esitetyssä jaksossa Sussexin herttua hyppäsi juontaja James Cordenin kanssa turistibussin kyytiin Los Angelesissa.

Harry paljasti jakson aikana liudan muitakin kiinnostavia yksityiskohtia elämästään:

1. Ihastui Meghaniin toisilla treffeillä

Bussikyydin aikana Harry soitti videopuhelun Meghan-puolisolleen. Harry kertoi myös huomanneensa jo toisilla treffeillä, että pariskunnan välillä oli todellinen kipinä. Harry paljasti, että koska suhde oli alussa pidettävä yksityisenä, pariskunta sai tutustua toisiinsa rauhassa kahden kesken.

– Viihdyimme niin hyvin toistemme seurassa. Saimme viettää valtavasti aikaa vain kahdestaan sen sijaan, että olisimme menneet ystävien luokse tai ulos syömään. Ei ollut häiriötekijöitä, se oli mahtavaa, Harry kertoi.

2. Archien ensimmäinen sana oli krokotiili

Prinssi paljasti, että hänen Archie-poikansa ensimmäinen sana oli crocodile, krokotiili.

– Hän on hysteerisen hauska. Hänellä on upea persoonallisuus. Hän puhuu jo kolmen, neljän sanan lauseita ja laulaa lauluja, Harry hehkutti.

Sussexin herttuaparin esikoinen Archie täyttää toukokuussa kaksi vuotta. Kuva syyskuulta 2019.­

Harry ja Meghan odottavat toista lastaan.

3. Kuningatar antoi yllättävän tavallisen joululahjan

– Isoäitini kysyi meiltä, mitä Archie haluaisi joululahjaksi, ja Meg sanoi, että vohveliraudan, Harry kertoi.

Kuningatar Elisabet lähettikin lapsenlapsenlapselleen vohveliraudan. Harryn mukaan sekä hän että Archie rakastavat Meghanin tekemiä vohveleita.

– Syön niitä aamiaiseksi, vähän jogurttia, vähän hilloa päälle, marjoja ehkä, vähän hunajaa tai siirappia...

Nam!

4. Prinssi Philip ei osaa Zoom-etikettiä

James Corden tiedusteli ohjelmassa, osaako kuningatar käyttää Zoom-sovellusta. Harryn mukaan sekä Elisabet että prinssi Philip ovat soitelleet herttuaparille muutaman kerran, mutta Philipillä vaikuttaa olevan hieman hankaluuksia tekniikan kanssa.

– Sen sijaan, että isoisäni painaisi nappia poistuakseen tapaamisesta, hän vain läimäyttää läppärin kannen kiinni, Harry elehti nauraen.

5. Millainen on Harryn ja Meghanin keskivertoilta

Ai millainen? No, samanlainen kuin kaikkien muidenkin perheellisten:

– Syötämme Archien, kylvetämme hänet, luemme hänelle kirjan ja laitamme hänet nukkumaan. Meg saattaa kokata päivällisen tai tilaamme ruokaa, katsomme telkkarista Jeopardy-tietovisaa, ehkä vähän Netflixiä.

Hehän ovat ihan kuin me muutkin! (Ainakin melkein.)­

6. Miksi herttuapari päätti erota hovista

Harry avautui Late Late Showssa myös syistä, joiden vuoksi hän ja Meghan päättivät irtautua hovista. Herttuan mukaan päätökseen vaikutti brittiläisen lehdistön käytös.

– Se oli todella vaikea ympäristö, minkä varmasti moni muukin havaitsi. Me kaikki tiedämme, millainen brittilehdistö voi olla. Ja se tuhosi mielenterveyttäni. Se on myrkyllistä.

– Tein, mitä jokainen aviomies ja isä tekisi. Minun oli vietävä perheeni pois sieltä. Mutta emme koskaan jättäneet kaikkea taaksemme. Tulen aina kantamaan korteni kekoon. Elämäni on julkista palvelua, olen sitten missä päin maailmaa tahansa, Harry totesi.

Harryn televisioesiintyminen yllätti monet, sillä huomio on kiinnittynyt Harryn ja herttuatar Meghanin vierailuun Oprah-keskusteluohjelmassa, joka esitetään 7. maaliskuuta. Kyseessä on pariskunnan ensimmäinen yhteinen televisioesiintyminen heidän hovista irtautumisensa jälkeen.