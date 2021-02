Turkulainen Joalin, 19, pakeni perheineen Meksikosta – nyt Instagramin suosituin suomalainen kertoo, miten haali 3,4 miljoonaa seuraajaa

Neljä vuotta sitten Joalin Loukamaan elämä muuttui, kun hän pääsi mukaan popsensaatio Now Unitediin. Yhtye kuvaa parhaillaan uutta musiikkivideota Meksikossa, mutta Joalin on Suomessa.

Joalin Loukamaa on Now United -yhtyeen Suomea edustava jäsen.­

– Koko Suomi tunnistaa kohta mun naaman. Jännittää tosi paljon.

Näitä sanoja ei uskoisi kuulevan turkulaisen Joalin Loukamaan, 19, suusta. Hänellä on nimittäin 3,4 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, mutta vasta nyt suomalaistähti tekee ensiesiintymisensä Suomen televisiossa tulevalla Selviytyjät-kaudella.

Joalin Loukamaa on Instagramin suosituin suomalainen, mutta ani harva tunnistaa vaaleatukkaisen naisen kadulla. Siksi ensiesiintyminen televisiossa tuntuukin teinitähdestä erityisen jännittävältä.

Mutta mistä hän on onnistunut haalimaan moisen fanikunnan? Paitsi että Loukamaa on erityisen lahjakas tanssija, myös sattumaa on ollut matkassa. Loukamaa on vasta 19-vuotias, mutta hänellä on takanaan jo uskomaton ura maailmalla.

Loukamaan elämä muuttui neljä vuotta sitten, kun hän pääsi Spice Girlsin managerina ja Pop Idol -formaatin luojana tunnetun Simon Fullerin uuteen projektiin, kansainväliseen Now United -yhtyeeseen. Yhtyeessä on 17 jäsentä.

Jäsenet ovat kotoisin eri puolilta maailmaa, ja Loukamaa edustaa yhtyeessä Suomea. Yhtyeellä on muutama päälaulaja, kun taas suomalaisvahvistus tanssii ja esiintyy yhtyeen riveissä.

Joalin Loukamaa valittiin Now United -yhtyeeseen karsintojen kautta 2017.­

Now Unitedin rivien lisäksi mallina työskentelevä Loukamaa on esiintynyt paitsi Robin Packalenin, myös brittipoppari Harry Stylesin Lights up -musiikkivideoilla.

– Me lauletaan, tanssitaan ja matkustetaan ympäri maailmaa. Sitä kautta on muodostunut myös tällainen fanikunta, Loukamaa selittää suuren suosionsa taustoja.

Suurin osa faneista on kotoisin Filippiineiltä, Brasiliasta ja Arabiemiraateista. Esimerkiksi Brasiliassa yhtye on niin suosittu, että jäsenet eivät voi kävellä kadulla ilman vartijoita.

Normaalissa maailmantilanteessa yhtye kiertää jatkuvasti ympäri maailmaa keikkailemassa, mutta nyt Loukamaan koti on toistaiseksi Suomessa. Tarkalleen ottaen Turussa ja Helsingin kantakaupungissa sijaitsevassa hotellissa, josta on tullut paikka, jossa Loukamaa asuu ollessaan työreissuilla.

– Vähän on totuttelua tähän loskaiseen keliin, mutta täällä hotellissa asuminen on ihan kivaa, Loukamaa sanoo.

Suomessa kansainvälinen teinitähti ei myöskään tarvitse turvamiehiä selustalleen, vaan täällä saa kulkea kaikessa rauhassa.

– Välillä Suomessakin tulee kadulla vastaan ihmisiä, jotka tunnistavat minut yhtyeestä.

Kiristyksen kohteeksi joutunut perhe joutui jättämään Meksikon

Loukamaa perheineen on asunut vuosia ulkomailla, ensin Espanjassa ja sitten Meksikossa Playa del Carmenissa. Perhe muutti takaisin Suomeen vuosi sitten keväällä yhdeksän Meksiko-vuoden jälkeen.

Vaikka Loukamaa oli jo aiemmin ajatellut asettuvansa Suomeen jossain vaiheessa, lähtö tuli odotetumpaa nopeammin alueella toimivan kartellin vuoksi.

– Meillä kävi sellainen pieni tilanne, Loukamaa aloittaa.

– Perheeni omisti tanssikoulun, ja kun kotikaupunkiin syntyi uusi jengi, he alkoivat kiristämään rahaa.

Tanssikoulun omistajina perhe joutui suojelurahaa pyytävien kartellien kiristyskohteeksi ja lopulta turvallisinta oli sulkea koko koulu.

Loukamaa sanoo tilanteen kuulostavan rajulta suomalaisen korvaan, mutta Meksikossa kartellitoiminta on normaalia.

Now United vieraili esiintymässä Helsingissä kesäkuussa 2018.­

Nyt Loukamaan elämässä on käynnissä täysin uusi vaihe: hän luo jalansijaa ja uraa Suomessa. Vuosi uudessa kotimaassa on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin normaali.

– En ole periaatteessa asunut Suomessa ilman koronaa. En oikein tiedä, miten asiat olisi muuten, hän sanoo.

Loukamaa kokee sen kuitenkin olleen ihan positiivinen asia, ettei matkustamaan ole päässyt entiseen tapaan, sillä hän on ehtinyt saada paljon kontakteja ja uusia ystäviä Suomesta.

– Kotikaupunki Meksikossa oli turistien suosima paratiisi, joten elämä tuntui aina lomalta, mutta Suomessa on enemmän tekemistä. Olen nauttinut Suomessa asumisesta ja mielelläni jäisin tänne.

Now United Meksikossa, Joalin Suomessa?

Juuri nyt Now United on kuvaamassa uutta musiikkivideota Loukamaan entisessä kotikaupungissa Meksikossa. Loukamaa ei kuitenkaan ole yhtyeensä mukana.

Suomalaistähti ei suinkaan ole eronnut yhtyeestä, vaikka niinkin välillä huhutaan. Loukamaa kertoo, että tällä kertaa hän oli vain sattunut sopimaan muita menoja kyseiselle ajankohdalle.

– Se onkin hauska sattuma, että suurin osa yhtyeestä on juuri nyt siellä, missä olen asunut 9 vuotta. Nyt kun muutin tänne, niin ne onkin siellä. Olisi ollut toki helpompaa, jos vielä asuisin siellä, mutta pääsen onneksi muihin kuvauksiin.

– Ehkä ne tulee seuraavaksi Suomeen, niin pääsen taas mukaan.

Loukamaa luo nyt uraa uudessa kotimaassaan Suomessa – ainakin toistaiseksi.­

Sen sijaan Loukamaalla on Suomessa viritteillä lukuisia omia projekteja, jotka ovat vielä osin salaisia. Now Unitedin rinnalla tähti haluaa luoda myös omaa uraa.

– Olen keskittynyt myös paljon omiin juttuihin, joista en ole vielä puhunut seuraajilleni, Loukamaa paljastaa.

Tulevaisuuden suhteen tähdellä on kiikarissa suuriakin suunnitelmia.

– Tulevaisuudessa haluaisin asua ulkomailla. Viiden vuoden päästä treenaan toivottavasti maailmankiertuetta varten.

Ensitöiksi listalla on kuitenkin kotimaan valloittaminen. Jo Selviytyjien myötä Loukamaasta kenties tulee koko kansan tuntema kasvo.

Kokemustaan sarjassa Loukamaa hehkuttaa, sillä Selviytyjät oli kiireiselle Instagram-tähdelle hyvin rauhoittava kokemus: metsän keskellä ei tarvinnut miettiä sosiaalista mediaa tai sitä, missä pitäisi juuri nyt olla.

– Ainoa murhe oli, mistä saan ruokaa ja kenen kanssa menen juonittelemaan nyt, Loukamaa nauraa.

Selviytyjät alkaa 27.2 klo 20 Nelosella. Nelonen ja Me Naiset kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.