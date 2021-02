Kun Anna-Maija Tuokko perusti Kari Heiskasen kanssa perheen, Satu Silvo tunsi haikeutta: ”Minusta tuntui hetken kuin olisin päästänyt lapsestani irti”

Satu Silvo ja Anna-Maija Tuokko ovat pitkän ystävyytensä aikana iloinneet toistensa onnesta ja tukeneet toisiaan, kun parisuhteet ovat päättyneet.

Näyttelijä Satu Silvo, 58, oli rikkonut silmä­lasinsa astumalla niiden päälle. Hän on juuri kertomassa episodista, kun Anna-Maija Tuokko, 39, astuu sisälle Sadun Silvoplee-ravintolaan. Anna-Maija alkaa esitellä omia, juuri saamiaan laseja. Ne ovat hänen elämänsä ensimmäiset.

– Ikänäkö iski kaksi kuukautta ennen 40-vuotispäi­viäni, hän kertoo itseään yhdeksäntoista vuotta vanhemmalle ystävälleen Sadulle.

Sielunsiskot ja näyttelijäkollegat Satu ja Anna-Maija eivät ole liiemmin miettineet ikäeroaan. Se on tuntunut ehkä jopa kaventuneen vuosien ja elämänkokemuksen karttuessa. Ja nyt molemmilla on ne silmälasit.

Kahden naisen ystävyys on syvimmillään ja parhaimmillaan voimaannuttavaa.

– Kun elämässä on isoja muutoksia, niissä ystävyys ja luottamus mitataan. Niin minä olen sen kokenut, Satu sanoo.

Tosi ystävyys kantaa yli surujen ja ihmissuhdekarikoiden, tukee kriiseissä ja iloitsee onnen ja onnistumisten hetkinä.

– Ystävää ei saa latistaa, mutta eri mieltä saa olla. Rehellisyys on yksi ystävyyden tärkeistä kulmakivistä, Satu tiivistää.

Valon lapsi ja luonnonvoima

Sadun ja Anna-Maijan ystävyys kävi selväksi suurelle yleisölle, kun Anna-Maija lauloi Sadulle Laulu rakkaudelle -ohjelmassa. Anna-Maijan tulkinta Hectorin Jos sä tahdot niin -laulusta ei jättänyt Satua eikä katsojia kylmäksi, ja molemmat saivat valtavasti palautetta.

Naisten ystävyys alkoi Helsingin kaupunginteatterin näyttämöllä. Vuosi oli 2009, ja Satu näytteli äitiä ja Anna-Maija hänen tytärtään Pasi Lampelan ohjaamassa draamassa Kuilu.

Alusta asti tuntui siltä kuin he olisivat tunteneet toisensa aina.

– Anna-Maija tuli ja valloitti minut. Hän on valon lapsi, eikä hänessä ole sellaista luonteenpiirrettä, joka olisi jotenkin piilossa, Satu sanoo.

– Satu on todellinen luonnonvoima, force of nature! Anna-Maija puolestaan luonnehtii.

– Kohtasin Sadussa rohkean ja avoimen ihmisen, ja hän otti minut vastaan tasavertaisena kollegana. Aloimme puhua elämästämme ja ihmissuhteistamme heti hyvin henkilökohtaisella tasolla. Nauroimme paljon ja olemme aina osanneet myös itkeä yhdessä.

Satu suri siihen aikaan eroaan, ja Anna-Maija yritti kaikin tavoin tukea häntä. Jos he eivät tavanneet kasvokkain, he kävivät pitkiä puhelinkeskusteluja. Keskustelu ja tilanteen purkaminen auttoivat Satua.

Anna-Maija puolestaan tarvitsi kyyneleiden kuivaajaa Kuilun ensi-iltaesityksen jälkeen. Hän oli jännittänyt ensi-iltaa kovasti ja tunsi olevansa lukossa ja itsensä ulkopuolella koko esityksen ajan.

– Häpesin hirveästi, että olin pilannut koko työryhmän työn. Satu tuki minua, vaikka olisi hyvin voinut moittia, Anna-Maija sanoo.

– Luulin urani loppuvan siihen, mutta Sadun vahva tuki nosti minua sananmukaisesti pois kuilusta.

”Satu on todellinen luonnonvoima. Kohtasin Sadussa rohkean ja avoimen ihmisen, ja hän otti minut vastaan tasavertaisena kollegana”, Anna-Maija kertoo.­

Satu kuuntelee ystäväänsä ja sanoo, että armollisuuden itseään kohtaan oppii vasta tekemisen ja iän myötä. Niin hänelle itselleenkin on käynyt sekä näyttelijänä että ravintola-alan yrittäjänä.

– Anna-Maijasta tiedän, että vaikka hän olisi miten rikki tahansa, hän pääsee kyllä takaisin raiteille.

Anna-Maija puolestaan tietää Sadusta, että vahvan kuoren alla hänessä on paljon herkkyyttä ja haavoittuvuutta, joka paljastuu vain ystävien kesken.

Suuren rakkauden etsijät

Kaksi vuotta Kuilun esitysten jälkeen Anna-Maija kipuili oikein klassisen kolmenkympin kriisin keskellä. Hän suri päättynyttä ihmissuhdettaan, oli masentunut ja haki itseään näyttelijänä. Kuka olen? Mikä minusta tulee? Saanko ihmissuhteen, joka kantaa vuosia? Tuleeko minusta koskaan äiti?

Hän soitti Sadulle, joka pyysi Anna-Maijan luokseen. Käynti venähti neljäksi päiväksi Sadun silloisessa Töölön-kodissa. Sadun nykyinen puoliso Reidar Palmgren asui tuolloin vielä osittain Tampereella, ja Sadulla ja Anna-Maijalla oli hyvin kahdenkeskistä aikaa purkaa tilannetta.

– Koko elämäni oli mennyt uusiksi, parisuhde oli päättynyt ja olin ostanut uuden asunnon. En saanut nukuttua, ja tunsin oloni kaiken puolin kurjaksi ja yksinäiseksi jo senkin takia, että joulu oli tulossa, Anna-Maija kertoo.

Hän sanoo siinä tilanteessa luottaneensa Sadun elämänkokemukseen ja kykyyn elää täysillä.

– Olen saanut Sadulta rohkean elämän mallin. Olemme molemmat suuren rakkauden etsijöitä, ja meillä on uskallus tehdä rohkeita päätöksiä. Emme ole jääneet huonoihin ihmissuhteisiin.

Vaan ei niin kurjaa, etteikö neljään yhteiseen päivään olisi mahtunut myös naurua.

Satu oli saanut Reidarilta 50-vuotislahjaksi viitan, jota kutsui leikillään Marttyyriviitaksi. Hän ehdotti, että Anna-Maija kuvittelisi itselleen symbolisen marttyyriviitan, jonka alla voisi valittaa kaikesta mahdollisesta.

– Marttyyriviitan voi pukea hartioilleen, kun kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Sen alla voi sitten rypeä, Satu selittää.

Anna-Maija kuvitteli itselleen valkoisen silkkiviitan, jossa oli kettupuuhkalla reunustettu huppu ja selkämyksessä verenpunaisin, valuvin kirjaimin teksti Marttyyri.

– Helpotti, kun sain velloa tunnemyrskyssä ja epätoivossa. Vähitellen epätoivo kääntyi nauruksi, hän sanoo.

” Emme ole ­jääneet huonoihin ­ihmissuhteisiin.

Hyvä ihmissuhde oli nurkan takana, mutta sitä Anna-Maija ei vielä noina päivinä tiennyt.

– Kun Anna-Maijan ja Karin (näyttelijä-ohjaaja Kari Heiskanen) suhde sitten myöhemmin alkoi, tuin Anna-Maijaa kaikin tavoin, Satu sanoo.

– Siteerasin silloin Reidarin minulle sanomia sanoja, kun meidän suhteemme alkoi: älä riko mun sydäntä. Näin Anna-Maijassa vahvan, aidon rakkauden, jota hän Karia kohtaan tunsi ja tuntee. Ja olen iloinnut siitä, miten onnellisia he ovat yhdessä, Satu kertoo.

– Satu on niin oikeassa! Olen tavattoman iloinen, että olen osannut tehdä rohkeita ratkaisuja ja löytänyt onnen. Olen joka päivä kiitollinen myös siitä, että uskallan elää itseni näköistä elämää.

Jos sä tahdot niin

Yhteiset naurut ja itkut muistissaan Anna-Maija lauloi ystävälleen alkuvuodesta Laulu rakkaudelle -ohjelmassa.

– Kuulin Jos sä tahdot niin -biisin ensimmäistä kertaa vuonna 2009 Jos rakastat -musikaalileffan casting­kuvauksissa, Satu kertoo.

– Istuin studion tuolilla, kun Hectorin tekemä laulu alkoi soida. Olin uuvuksissa erokriisin keskellä, ja elämäni oli sekavaa silloisen ihmissuhteen päätyttyä.

Leffaversiossa kappaleen lauloivat duettona Samuli Edelmann ja Jippu. Kun Satu oli myöhemmin keikkarundilla nykyisen puolisonsa Reidarin kanssa, laulu alkoi soida radiossa.

– Huomasin, miten biisi tuntui taas koko kehossa, varsinkin, kun elämäni mies istui vieressä. Se ihminen, jos kuka, pystyy jakamaan laulun sisällön kaikella sillä elämänkokemuksella, mikä meillä on, Satu kertoo.

Hän pidätteli kuitenkin tunnevyöryä ja odotti, miten Reidar mahtaa biisiin reagoida.

– Ajattelin, että tuleeko joku sarkastisen terävä kommentti melkein loppuun kuluneesta biisistä. Ei tullut sarkasmia, biisi osui ja upposi täsmälleen samaan kohtaan kuin minulla. Silloin siitä tuli meidän kappale.

Vieressä istuva Anna-Maija liikuttuu.

– Sain kuulla Reidarilta, että se on teidän biisi, ja juuri siksi halusin laulaa sen sinulle. Laulun sanat ovat niin hurjat, että se on laulettava eleettömästi ja samalla kaikkensa antaen.

Niin Anna-Maija teki. Ohjelma nauhoitettiin viime lokakuussa, ja nähdessään sen kokonaisuudessaan Anna-Maijan kommentteja myöten Satu kertoo tunteittensa vyöryneen.

– Katsoin sitä kotona, ja itketti ja nauratti koko pitkä elämä.

Myös Anna-Maija kulki olohuoneessaan kaksin kerroin jännityksestä.

– Kari katsoi tulkintaani vakavana ja sanoi laulun loputtua: helvetin hieno, Anna-Maija kertoo puolisonsa reaktiosta.

Henkistä kanttia ja lavakarismaa

Sekä Satu että Anna-Maija tunnetaan itsenäisinä, vahvoina taiteilijoina. Esillä oloon he ovat suhtautuneet kuitenkin eri tavoin. Ehkä ikä- ja sukupolviero näkyy siinä.

– On ollut mielenkiintoista havaita, miten erilainen suhde Anna-Maijalla on julkisuuteen kuin minulla. ­Minun sukupolvelleni julkisuudessa oleminen oli lähinnä velvollisuus, Satu sanoo.

Anna-Maija sanoo, että hänellä on toinen näkökulma:

– Omaa osaamistaan pitää myydä. Nyt näen itseäni parikymmentä vuotta nuoremmista näyttelijöistä, että he ovat vielä rohkeampia myymään omaa tuotettaan, omaa lahjakkuuttaan. Näkyvyydestä on kiistatta hyötyä uralla, mutta sen pitää perustua omaan tekemiseen ja työhön.

”Ystävistä kannattaa pitää kiinni, koska koskaan ei tiedä, mitä elämässä tapahtuu”, Anna-Maija sanoo.­

Satu sanoo Anna-Maijan olleen hänelle kuin peili siinä, ettei itseään pidä pienentää tai pyydellä anteeksi koko ajan. Sellainen taipumus hänellä nuorempana oli.

– Ihailen Anna-Maijan rohkeutta, rohkeaa näkyvyyttä ja itsenäisyyttä.

– Kun tein aikoinaan Ilmiantaja-näytelmää Kalle Holmbergin ohjauksessa, tein ison työn itseni kanssa, että rohkenin astua valokeilaan merkkivaatteissa ja niin näyttävänä kuin roolihenkilöltä vaadittiin, Satu kertoo.

– Hei, muistan aina, mitä poikasi Paavo sanoi sinulle 50-vuotispäivilläsi – että kun mutsi tulee näyttämölle, aina alkaa tapahtua. Haluan itsekin olla sellainen näyttelijä, eikä sellainen, että katsojan pitää muistella, että oliko tuokin siinä mukana, Anna-Maija sanoo.

Ystävistä kannattaa pitää kiinni

Vuodet eivät ole muuttaneet Sadun ja Anna-Maijan ystävyyttä. Vaikka välillä on elämäntilanteen ja töiden takia taukoja tapaamisissa, se ei tunnu, kun tavataan – joko kahden, ystäväporukalla tai perheittäin, jolloin mukana ovat myös Reidar ja Kari.

– Kun Anna-Maija ja Kari perustivat perheen, minusta tuntui hetken kuin olisin päästänyt lapsestani irti. Lintu alkoi elää omaa elämäänsä. Tunsin syvää ystävyyttä häntä kohtaan, mutta olo oli haikea, Satu sanoo.

He tapaavat yhä aina, kun siihen on mahdollisuus ja pyytävät toisensa katsomaan ensi-iltojaan. Ystävä katsomossa luo turvaa.

Äiteinä he ovat eri tilanteessa. Sadun lapset Paavo ja Vilma ovat aikuisia, Paavo jo valmis näyttelijä, Vilmakin valmistumassa Teatterikorkeakoulusta näyttelijäksi.

Anna-Maijan tyttäret ovat nyt viisi- ja kaksivuotiaita. Hän sanoo, että perheen perustamisesta huolimatta he puhuvat Sadun kanssa paljon muustakin kuin äitiydestä.

– Äitiys ei ole minulle nyt kahden lapsenkaan kanssa niin elämääni määrittävä tekijä, että puhuisin koko ajan lapsistani.

Ystävinä he ajattelevat olevansa yhä ne samat naiset, jotka kohtasivat toisensa vuonna 2009.

– Ystävistä kannattaa pitää kiinni, koska koskaan ei tiedä, mitä elämässä tapahtuu, Anna-Maija sanoo.

Hänen Sadulle laulamansa laulu on alun perin rakkauslaulu, mutta monet sen säkeistä sopivat myös ystävyyteen.

Jos sä tahdot niin, tulen kallioiden läpi/…/Jos sä tahdot niin what ever makes you happy/…/Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton.

Satu Silvo Vuonna 1962 ­syntynyt näyttelijä, ­Silvoplee-ravintolan omistaja. Kaksi aikuista lasta. Avoliitossa näyttelijä, kirjailija Reidar Palmgrenin kanssa. Näyttelee tänä ­keväänä KOM-teatterin 50-vuotisjuhlanäytelmässä Runar ja Kyllikki sekä super­suositussa Sisäilma-tv-sarjassa.