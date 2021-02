Kysely paljasti 5 tärkeintä asiaa, jotka saavat suomalaisnaisten halut syttymään – ja lerpahtamaan tyystin

Suihkunraikas rakastaja, kiireetön hauskanpito, haluava katse, leffojen seksikohtaukset ja oikea kuun asento. Esimerkiksi nämä asiat saavat monen koneen hyrräämään.

Jos on viime vuosina lukenut edes jokusen seksiin liittyvän uutisen, ei todennäköisesti ole välttynyt kuulemasta seuraavaa tilastofaktaa: yhdynnöissä mitattuna suomalaiset harrastavat yhä vähemmän seksiä.

Suomalaisten seksielämästä ei ole silti syytä kantaa suurta surua. Niin ei tee myöskään tutkija Maiju Parviainen Itä-Suomen yliopistosta.

– Seksin väheneminen yleisenä trendinä voi johtua ihan siitä, että naisten itsemääräämisoikeus on kasvanut. Enää ei harrasteta seksiä velvollisuudentunnosta vaan nautinnonhalusta. En ole huolissani asiasta! Parviainen on todennut aikaisemmin Me Naisille.

Aiemmin toteuttamamme seksikysely tukee tutkijan näkemystä.

Kyselyyn vastasi yli 170 naista, joista suurin osa kertoi olevansa heteroseksuaaleja. Vastaajista kaksi prosenttia ilmoitti olevansa homoseksuaaleja ja 13 prosenttia kertoi olevansa biseksuaaleja. Joukkoon mahtui myös muutama, joka vastasi olevansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan ”jotain muuta”.

” Ovulaation aikaan innostun jo pelkästään siitä, että kumppani vähän hipeltää korvan takaa.

Valtaosa vastaajista kertoi olevansa tyytyväinen seksielämäänsä. Moni kertoi esimerkiksi, että omasta näkökulmasta se ihan tavallinenkin seksi oli positiivisesti latautunut asia. Ja että se ihan tavallinen voi muuten tarkoittaa valtavan montaa eri asiaa.

Halukkuuden askelmerkit

Mutta mikä saa suomalaiset naiset erityisesti sille tuulelle? Kyselyn perusteella voisi sanoa, ettei siihen tarvita erityisia vippaskonsteja. Tietyt perusasiat toistuivat halki vastausten.

Kyselyn perusteella erityisesti seuraavat asiat nousivat tärkeimmiksi halujen nostattajiksi:

Kumppanin haluava ja hyväksyvä katse Kiireettömyys ja paineettomuus Hyväntuoksuinen, suihkunraikas kumppani Elokuvien kuumat seksikohtaukset tai muu pehmoporno Tietty aika kuusta

”Minut saavat haluamaan elokuvien seksikohtaukset ja toisen tietynlainen katse tai kosketus. Kun fiilis on hyvä ja asiat kohdillaan, haluamaan saa oikeastaan mikä vain”, kertoi 42-vuotias nainen.

”Kiirettömyys, toisen huomioiminen arjessa, lomamatkat ja juuri suihkusta tullut kumppani saavat haluamaan”, totesi 35-vuotias nainen.

”Haluni syttyvät, kun toinen haluaa minua. Myös kuukautiskierto vaikuttaa, koska en käytä hormonaalista ehkäisyä, joka tappoi seksihaluni. Ovulaation aikaan innostun jo pelkästään siitä, että kumppani vähän hipeltää korvan takaa”, kertoi 26-vuotias nainen.

Halut lerpahtavat äkkiä, jos…

…kiire painaa, kumppani käyttäytyy törpösti eikä hygienia ole kohdillaan. Kyselyn perusteella halujen kaikkoamiseen vaikuttavat käytännössä siis samat asiat, jotka saavat ne syttymään.

Kyselyn perusteella esimerkiksi seuraavat asiat saavat halut lerpahtamaan:

”Arki. Väsymys, pyykit, tiskit tai lapsen jalkojen tepsuttelu.”

”Se, että toinen käyttäytyy arvostelevasti. Silloin ei ole itsevarma olo.”

”Lääppiminen ilman mitään juttelua tai muuta lähestymisyritystä.”

”Haiseva esinahka, henkilökohtaisen hygienian puute ja tökeryys.”

”Liian täysi vatsa, liian kylmä, liian kuuma.”

”Jos tuntuu siltä, ettei toinen huomioi, vaan katsoo vain puhelinta tai televisiota.”

”Se, ettei toinen halua yhtä paljon kuin itse haluaa.”

”Seksin aikatauluttaminen ja odottelu. Jos ajattelee, että tehdään jotain muuta ensin ja harrastetaan seksiä sen jälkeen… Ei muuten harrasteta.”

”Liian pitkä esileikki voi kyllästyttää ja viedä siten halut.”

”Työstressi ja väsymys. Jos tuntuu, ettei saa päätä tyhjenemään ajatuksista.”

Aina ei ole ihan helppoa

Jokainen meistä on erilainen. Se mikä toimii petipuuhissa yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Tässä jutussa listatut asiat eivät välttämättä innosta tai häiritse kaikkia.

Joillekin halujen syttyminen voi olla vaikeaa. Me Naiset haastatteli aiemmin erityistason seksuaaliterapeutti Armi Valkiaa, joka kertoi tavanneensa uransa aikana lukuisia naisia, joilla on seksin suhteen ”tahmea mieli”. Silloin intoa seksiin voi olla vaikea löytää.

Alla olevan linkin kautta voit lukea Valkian haastattelun, jossa hän kertoo suomalaisten naisten yleisimmistä seksifantasioista ja siitä, miten kadonneen halun voisi tavoittaa uudelleen.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2019.