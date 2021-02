Marjut menettää kotinsa, koska korona katkaisi työt: ”Tällä hetkellä tuntuu kuin jäseniä revittäisiin irti”

Marjut Ruusuvaara on viihtynyt vuokralla unelmakodissaan kolmetoista vuotta. Nyt hänen on pakko muuttaa siitä pois.

Marjut Ruusuvaara, 49, luki ensimmäiset uutiset kaukana Kiinassa riehuvasta oudosta viruksesta reilu vuosi sitten. Vielä silloin hän ei osannut arvata, että korona tulisi vielä horjuttamaan hänen elämänsä peruspilareita.

Alkuvuodesta 2020 kaikki sujui varsin mukavasti. Marjut eleli vuokralla kodikkaassa rintamamiestalossaan Espoossa. Parikymppiset tyttäret olivat jo muuttaneet pois kotoa. Yli seitsenkymppinen äiti asui Marjutin kodin piharakennuksessa ja viihtyi hyvin.

Pari vuotta aiemmin Marjut oli hypännyt toimittajan ja tiedottajan hommista uusille urille. Työ osa-aikaisena myyjänä Stockmannilla jätti arkeen väljyyttä, jonka ansiosta Marjut saattoi keskittyä kehittämään omaa käsityöbrändiään. Hän suunnittelee ja neuloo värikkäitä sukkia, joista hän jakaa kuvia Instagramissa ja Facebookissa.

– Käsityöläisyyden vastapariksi myyjäntyö sopi paremmin kuin hyvin. Oli ihanaa, kun puhelin ei enää koko ajan soinut eikä tarvinnut olla valppaana 24/7. Stockalta sain myös huikeat työkaverit ja mahtavan yhteisön, joka tuntui heti omalta, Marjut kuvailee siirtoaan.

Ikävä kyllä myös leipä kapeni.

– Nostan työkavereilleni hattua siitä, että he ovat tulleet toimeen kaupan alan pienillä palkoilla ja kasvattaneet niillä tuloilla lapsensa aikuisiksi. Toisenlaisista kuvioista tulevana minulle oli täysi sokki, miten pientä palkkaa myyjille maksetaan, Marjut sanoo.

– Viime aikoina olenkin väistämättä joutunut miettimään mahdollista – edes väliaikaista – vanhaan ammattiini palaamista.

Rahasta alkoivat Marjutin asumiseen liittyvät ongelmat.

Vuokralla unelmakodissa

Kolmetoista vuotta sitten se löytyi, unelmatalo Oikotien vuokralle tarjotaan -osiosta. Heti nähdessään ulkokuvat Espoossa sijaitsevasta rintamamiestalosta ja sen upeasta pihasta Marjut tiesi haluavansa juuri sen. Hän pisti nimensä pitkäaikaiseksi määriteltyyn vuokrasopimukseen ensikäynnillään avaralla, metsäisellä tontilla. Tuolloin kuvioissa oli vielä puoliso, Marjutin tyttärien isä, jota toisen into hymyilytti.

Mies ei kuitenkaan ehtinyt asua talossa juuri lainkaan, kun jo päädyttiin asumuseroon ja lopulta avioeroon.

– Minulle tuli jo ensinäkemältä aivan valtavan vahva intuitio siitä, että tämä on meidän kotimme. En kavahtanut edes suurta 1800 euron vuokraa tai muita asumisen kuluja. Mielestäni kodin tuntua ja arvoa ei voi mitata euroissa, Marjut sanoo.

– Jos olisin ollut fiksu, olisin ostanut tämän talon omakseni kauan sitten. Vuokrina olen varmasti sen jo kertaalleen maksanut. En vain ole koskaan mieltänyt itseäni omistajaksi. Olen aina ajatellut, ettei iso asuntolaina voi olla ainoa keino, jolla Suomessa voi asumisensa järjestää, Marjut sanoo.

– Vuokranmaksu veti minut monta kertaa tiukoille, koska olen lähes aina ollut freelancer ja eron jälkeen jäin ainoaksi maksajaksi. Mielestäni panostus oli kuitenkin joka euron arvoinen.

Korona toi maksuvaikeuksia

Seuraavat vuodet rauhaisalla ja kauniilla alueella toivat tullessaan paljon. Kotoa käsin tuli tehtyä freelancerin töitä milloin tiedottajana, milloin toimittajana tai esiintymiskouluttajana.

Marjutin tyttäret varttuivat ala-asteikäisistä aikuisiksi ja muuttivat lopulta pois kotoa. Uudenlainen luovuus ja käsityöläisyys heräsivät, myöhemmin niitä seurasi tarpeellinen uranvaihdos.

Oheen mahtui paljon leppoisaa omakotielämää koiran ja kissojen kera. Terassilla juotuja aamukahveja kesäisin, perennojen rapsutusta ja marjapensaiden satoa, syksyn väriloistoa, pihan putsausta lumesta talvisin. Tauotonta neulomista, omakustanteista remppaamista, naurua ja ystäviä.

Ja lopulta pandemia, joka muutti kaiken.

– Maksuvaikeuteni alkoivat, kun minut lomautettiin Stockalta lähes kolmeksi kuukaudeksi satojen muiden ohella viime keväänä koronasulun aikaan. Oheistyönikin vähenivät.

– Säästöni hupenivat, ja minulle alkoi kertyä vuokravelkaa. Lisäksi tuli terveysongelmia, jotka nekin heijastuivat tulopuolelle, Marjut kuvailee.

– Pian tajusin, etten millään pysty maksamaan kasvavaa velkaani pois, ja aloin hissuksiin miettiä mahdollista muuttoa.

Muutto pakon edessä

Varoitus liittyen vuokravelkaan ja ilmoitus vuokrasopimuksen päättymisestä tulivat Marjutille yhtenä rysäyksenä pari viikkoa sitten. Ehtona olisi ollut koko velan kertamaksu kuukauden sisällä. Se ei ollut mahdollista.

– Tiedän, ettei saamani paperi ollut lainvoimainen ja että minulla olisi ollut oikeus puolen vuoden irtisanomisaikaan, Marjut toteaa.

– En kuitenkaan jaksanut aloittaa taistelua. Halusin säästää itseni kaikelta ylimääräiseltä. Olin velkaa, ja vuokranantaja halusi laittaa tontin myyntiin heti. Ahdistava yhtälö, Marjut sanoo.

Omistaja olisi halunnut talon tyhjäksi 30 päivän sisällä, mutta Marjut sai neuvoteltua asumiselleen jatkoaikaa toukokuuhun asti.

Huonot uutiset eivät loppuneet. Samalla viikolla Marjutille tuli tieto uudesta, 90 päivän mittaisesta lomautuksesta, joka toteutettaisiin keväästä alkaen.

Asuminen alkoi kuitenkin järjestyä.

– Helpotuksekseni löysin itselleni ja äidille uuden kodin kauniilta alueelta Nuuksion tuntumasta, Marjut sanoo.

Vuokra tulee olemaan jatkossa huomattavasti entistä edullisempi. Uudessa kodissa on myös paljon muuta hyvää. Erilliset asunnot Marjutille ja hänen äidilleen, täydellinen rauha luoda ja elää, tilaa kotieläimille, suomalainen luonto, leppoisa vuokranantaja ja satoja vuosia vanha pihasauna.

Silti olo on ristiriitainen

– Yritän iloita uudesta elämänvaiheesta, mutta vaikeaa se on – täällä ovat muistot, turva, minun näköiseni elämä ja kodin tuntu, Marjut sanoo.

– Tämä talo on aikuisikäni ensimmäinen koti. Täällä päästin irti pimeän pelosta, ja täällä olen rakastanut niin paljon. Tällä hetkellä tuntuu siltä, kuin jäseniä revittäisiin irti.

– Uusi koti on eri alueella, eri naapurustossa, työn kannalta huonojen julkisten yhteyksien päässä. Asunnot vaativat remppaa ja laittoa, ennen kuin voimme muuttaa niihin äidin kanssa. Muuttoon ja sen aikatauluun, joita ei ole itse valinnut, on vaikea asennoitua positiivisesti tai aikuismaisesti, Marjut Ruusuvaara sanoo.

Irti syyttömän häpeästä

Marjut Ruusuvaara suostuu puhumaan tilanteestaan julkisesti, koska tietää pandemian tuoneen vastaavia ongelmia monelle muullekin suomalaiselle.

– Koen tilanteen syvästi epäoikeudenmukaiseksi ja pyöritän päässäni jatkuvaa kelaa, mikä ei tietenkään muuta mitään. Mietin, miten olen koko ikäni tehnyt töitä ja maksanut laskuni.

– Olen hoitanut äitiäni ja kasvattanut lapseni aikuisiksi. Tehnyt kaikkeni, jotta toiset eivät joutuisi kärsimään minun ratkaisuistani, enkä ole ollut yhteiskunnallekaan taakkana.

– Ja sitten tulee pandemia, joka vie pohjan perusturvalta, ja josta joudun maksamaan kohtuuttoman hinnan, Marjut sanoo.

Hän toivoisi muutosta suomalaisten talousongelmiin liittyviin asenteisiin.

– Toivon, että tämä olisi se hetki, jolloin ihmiset päästäisivät irti syyttömän häpeästä. Ettemme hautoisi esimerkiksi vaikeita taloustilanteita yksin, vaan puhuisimme pandemian mukanaan tuomista ongelmista avoimesti. Pyytäisimme apua ja sanoisimme ääneen häpeällisinä pidettyjä sanoja kuten häätö, pelko, nälkä, yksinäisyys, velka ja mitä noita nyt onkaan.

– Vaikeat sanat kevenevät, jos niillä on kuulija. Myös tietoisuus siitä, että vertaistukea on saatavilla ja että samassa veneessä on monta muutakin syytöntä, mitä todennäköisimmin auttaa, Marjut Ruusuvaara sanoo.