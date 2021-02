Paula ja Laura suostuvat seksiin miestensä kanssa, vaikka heidän ei tee mieli – ”Haluan ehkä olla täydellinen vaimo”

Monet naiset ovat oppineet asiantuntijaneuvoista, että parisuhteessa naisen kannattaa suostua seksiin, vaikkei juuri sillä hetkellä erityisemmin huvittaisi. Kysyimme kahdelta naiselta, miksi he tekevät näin ja miltä se tuntuu.

Paula on nelikymppinen nainen, jolla on noin samanikäinen kumppani. Pari on ollut yhdessä yli vuosikymmenen ja lapsia on kaksi. Paulan mies haluaa seksiä kerran viikossa, eikä Paulaa juuri silloin aina huvita.

– On huvittavaa, että näissä seksiasioissa ja -neuvoissa joskus tuntuu kuin eläisimme 1800-luvulla. Että nainen ei itse tiedä, mitä se haluaa ja siksi naista pitää neuvoa, miten hänen pitää suhtautua seksiin, Paula sanoo.

Nykyisessä parisuhteessa Paula ryhtyi suostumaan toisinaan vastoin tahtoaan, kun tuli elämäntilanne, että halut katosivat – kuten monille tulee.

– Toinen lapsi oli pieni ja nukkui huonosti vuosia. Läheinen sairastui ja kuoli. Olin tosi poikki eikä seksi todellakaan ollut mielessäkään. Kosketus ahdisti ja sanoin miehelle, että hän voi hakea seksiä muualta, mutta hän koki sen loukkaavana.

Mies ei silti osannut asettua Paulan asemaan, jossa elämäntilanne vei halut.

– Seksi on joku musta piste miehen logiikassa. Mies ajattelee, että hänellä on siihen oikeus. Seksikertoja lasketaan, ja itsekin lasken, kuinka monta kertaa voin kieltäytyä, ennen kuin murjotus alkaa.

Jos Paulan mies ei saa jokaviikkoista seksiään, hän alkaa Paulan mukaan mököttää ja kiukutella.

– Perhe-elämän tunnelman kannalta olen tullut siihen tulokseen, että on parempi suostua siihen seksiin.

Kyselyssämme muutkin naiset kertoivat, kuinka mies saattaa olla päiväkausia puhumatta, häipyä kotoa tuntikausiksi tai kieltäytyä kotitöistä tai lasten hoidosta, jos ei koe saavansa seksiä silloin, kun haluaa.

Paulan mukaan hänet, kuten monet muutkin naiset, on sosiaalistettu miellyttämään miehiä ja huolehtimaan siitä, ettei mies vain menetä kasvojaan.

– Aiemmissa lyhyissä suhteissa se saattoi näkyä niin, että seksitilanteet menivät pidemmälle kuin olisin halunnut, koska miehelle ei voi sanoa ei juuri sen kasvojen ja kunnian menettämisen takia.

Paulan mukaan hän siis mieluummin antaa ylittää omat rajansa kuin aiheuttaa toiselle pettymyksen.

– Meitä naisia myös pommitetaan koko ajan viestillä, että meidän keho on olemassa muita tarkoituksia kuin meitä itseämme varten. Kun omaksut kaikki nämä tavat miellyttämisestä ja suostumisesta, sieltä kuopasta on vaikea päästä pois, Paula pohtii.

Yhteiskunnassa elää myös vahvana uskomus, että miestä niin sanotusti panettaa koko ajan.

– Meidän pitää ajatella, kuinka valtava se miehen paine on, eikä sitä pysty millään muulla tavalla hoitamaan pois, Paula sanoo sarkastisesti.

Yleensä Paula luopuu omasta orgasmistaan silloin, kun suostuu seksiin vastoin omia seksihalujaan.

– Se tuntuisi väkivallalta, jos vielä orgasmikin pitäisi saada! Sen haluan määrätä itse.

Miestä ei Paulan mukaan haittaa ne kerrat, jolloin Paula ei ole ihan täysillä seksissä mukana.

– Vaikka kyllä hänkin nauttii enemmän silloin ja tuntee olonsa kivemmaksi, kun olen täysillä mukana.

Ylipäätään naisen seksuaalisuus ei saa Paulan mielestä tarpeeksi tilaa, kun seksin suhteen on totuttu mieskeskeiseen marssijärjestykseen. Käsitykset seksistä ovat hetero- ja yhdyntäkeskeisiä – ja miehen orgasmikeskeisiä.

”Mieli sanoo ei, mutta puhun itseni ympäri”

Näkyvässä yhteiskunnallisessa asemassa toimiva Väestöliitto on puhunut pitkään siitä, kuinka seksi on suhteessa tärkeä ja keskeinen asia. Haluttomuus on nähty enemmän ongelmana kuin se, että toinen haluaa seksiä huomattavasti useammin.

Katseet ja puheet ovat usein kääntyneet naisiin, joita on kehotettu tutkiskelemaan omia seksikäsityksiään ja -halujaan ja ”hoitamaan” haluttomuuttaan. On miehen tarpeet, joihin kunnon nainen opettelee mukautumaan, vähän kuin kotitöihin.

Vasta aivan viime aikoina on ryhdytty puhumaan suostumuksellisuudesta. Siis siitä, että seksin osapuolet varmasti haluavat itse seksiä.

Tällaisen perinteisen antamiskäsityksen on omaksunut myös 57-vuotias Laura, joka suostuu miehen mieliksi seksiin pari kertaa kuukaudessa sellaisina hetkinä, jolloin itseä ei haluta.

– Haluan pitää miehen tyytyväisenä ja ehkä kokea olevani täydellinen vaimo. Mieli sanoo ei, ei ja ei, mutta puhun itseni ympäri. Inhoan syyttelyä, joka voi seurata siitä, etten suostu.

” En tule koskaan kertomaan tästä, etten loukkaa häntä.

Laura myöntyy seksiin miehen mieliksi silloin, kun mies haluaa oikein kovasti ja Laura on väsynyt tai häntä ei muuten huvita.

– Olen nuoruudessa oppinut tällaisen tavan. Olen aina ollut miellyttämisenhaluinen ja hakenut hyväksyntää.

Mies ei tiedä, että Laura suostuu seksiin vastahakoisesti, eikä Lauralle tulisi mieleenkään puhua asiasta hänen kanssaan.

– En todellakaan ole puhunut! En tule koskaan kertomaan tästä, etten loukkaa häntä.

Laura tietää, ettei seksiin vastahakoisesti suostuminen tee hyvää omille haluille. Monesti haluttomia patistetaan ryhtymään seksiin sen varjolla, että kyllä se siitä iloksi vielä muuttuu.

– Joskus se kääntyy haluksi, mutta yleensä ei. Se on vain toimenpide, jonka jälkeen on rauha maassa, Laura kuvailee.

Laura on omaksunut käsityksen, että ”seksi on parisuhteen liima”.

– Mieheni on hyvä ihminen, erinomainen rakastaja ja olemme kasvaneet täysin yhteen. Haluttomalla seksillä vältän ikävät keskustelut ja riidanalut.

Kun vain suostut ja suostut ja suostut

Maiju Parviainen valmistelee sukupuolentutkimuksen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa. Hän on haastatellut seksologisen parisuhdetyön ammattilaisia seksiin myöntymisestä. Hän kutsuu seksiin myöntymiseksi juuri sitä, että suostuu seksiin, vaikkei halua, mutta tilanteeseen ei liity painostamista tai pakottamista.

– Etenkin naiset suostuvat seksiin, vaikka ei haluttaisi. Meillä tuntuu olevan vahva käsitys siitä, että vakituisessa parisuhteessa seksiä on oltava, Parviainen kommentoi sähköpostitse.

Seksologian ammattilaiset myös Parviaisen mukaan ylläpitävät ajatusta siitä, että seksi on hyvän parisuhteen edellytys. Vaikka puhutaan vapaaehtoisuudesta ja siitä, ettei painostusta saa olla, annetaan samalla ymmärtää, että seksi kuuluu suhteeseen, halusi sitä tai ei.

– Naiset saattavat pitää seksiä eräänlaisena kotitöiden- ja lastenhoidon kaltaisena ”hyvälle” naiselle kuuluvana huolenpitotehtävänä. Taustalla lienee, että naiset ovat parisuhteessa vastuussa niin sanotusta tunnetyöstä eli omien ja kumppanin tunteiden tunnistamisesta ja käsittelystä. Tunnetyöllä paitsi rakennetaan läheisyyttä, pyritään myös hallitsemaan kielteisiä tunteita ja niistä seuraavia konflikteja, Parviainen kirjoittaa.

Eli nainen riitoja ja miehen pahaa tuulta ennakolta välttääkseen suostuu seksiin.

” Miksi parisuhteen laatua mitataan yhdyntäkerroilla?

Suomalaisten seksitapoja tutkiva Väestöliiton Finsex-tutkimuksen mukaan noin kymmenellä prosentilla naisista on vuonna 2015 ollut useammin yhdyntöjä kuin he olisivat halunneet. Finsexin tutkijoiden mielestä luku ei ole ollut suuri eikä asia ole ollut ongelma.

Paulalla on asiasta vähän toisenlainen näkemys.

– Kun suostut ja suostut ja suostut, siitä kehittyy vähitellen inhoa ja katkeruutta miestä kohtaan. Siinä on kuitenkin hyvin intiimistä asiasta kysymys.

Paula on itse huomannut, että velvollisuusseksi aiheuttaa sitäkin, ettei oma halu oikein ehdi koskaan herätä. Läheisyyteenkin mies liittää seksin.

– Aika monilla on kokemusta siitä, että mies halaa ja käsi menee joka kerta perseelle tai tissille. Miehet myös tuntuvat usein pitävän ihanteena sitä alkuhuumaa, kun seksiä oli koko ajan, vaikka kaikki tietävät, että suhteet ja elämä muuttuvat.

Hän haluaa kyseenalaistaa koko käsityksen siitä, mikä on onnellisen parisuhteen perusta.

– Miksi parisuhteen laatua mitataan yhdyntäkerroilla? Miksei kysytä, että tunnetko olosi turvalliseksi parisuhteessa, saatko nauraa siinä, jaetaanko kotityöt reilusti, onko sinulla omaa aikaa, Paula kysyy.

Paula ja Laura eivät esiinny jutussa oikeilla nimillään.