Kun Marika soitti väärään numeroon, puhelimeen vastasi tuntematon Juha – siitä alkoi rakkaustarina, joka johti yhteenmuuttoon ensitreffeillä

Rakkaus voi alkaa aivan yllättäen – vaikkapa soitosta väärään numeroon. Niin kävi Marikalle, 38, ja Juhalle, 53.

Tinderin ja muiden vastaavien sovellusten ansiosta deittailusta on tullut arkipäiväistä. Välillä suorastaan ihmettelee, miten ennen vanhaan löydettiin kumppani, kun nettideittipalveluita ei vielä ollut.

Vaan kyllähän sitä ennenkin rakkautta löydettiin. Koulussa, opiskeluriennoissa, työpaikalla tai perinteisesti yhteisten ystävien kautta. Joskus rakkaus voi kuitenkin alkaa täysin yllättäen.

Varsin erikoinen sattuma kävi Marika Korkalaiselle (ent. Haapalainen). Vuonna 2001, syyskuun alussa, tuolloin 19-vuotias Marika oli käymässä äidillään ja päätti soittaa äitinsä kännykällä serkulleen. Jokin meni kuitenkin pieleen. Ehkä muisti teki tepposet tai sormi osui numeroa näppäillessä väärään kohtaan – yksityiskohtia Marika ei muista. Pääasia on se, että puhelu meni väärään numeroon.

– Puhelimeen vastasi mies. Sanoin, että anteeksi, väärä numero. Hän sanoi, että mistäs sä sen voit tietää, Marika muistelee nauraen.

Puhelimen toisessa päässä oli Juha Korkalainen. Kaksikko alkoi jutella, ja juttu luisti niin hyvin, että puhelimessa vierähti pari tuntia.

– En minä oikein muista, mistä me juteltiin. Juha vaikutti mukavalta ja huumorintajuiselta, tuskin olisin jutellut niin kauan, jos ei olisi vaikuttanut, Marika sanoo.

– Minä oon semmoinen, että alan jutella tuntemattomienkin kanssa kaupassa. Olen hyvin sosiaalinen ja jutun juurta löytyy aina. Taisin tuumia, että oli kiinnostavan oloinen tyttö toisessa päässä. Marika ei kaunistellut asioita, vaan vaikutti rehelliseltä, Juha lisää.

500 kilometrin välimatka

Jotain erityistä todella oli ilmassa, sillä jo ensipuhelun aikana kaksikko heitti ilmoille ajatuksen tapaamisesta. He alkoivat soitella toisilleen lähes päivittäin.

Oikeiden treffien järjestäminen ei kuitenkaan käynyt niin vain, sillä Marika asui Suomen maantieteellisenä keskipisteenäkin tunnetussa Leskelässä, Juha Hyvinkäällä. Välimatkaa oli 500 kilometriä, eikä Marikalla ollut rahaa junalippuun.

Lopulta Juha päätti yllättää Marikan. Hän soitti Marikalle, kertoi ostaneensa tälle junalipun Ylivieskan rautatieasemalta Riihimäelle ja käski hypätä junaan.

” Silloin kävi mielessä, että saatana jätkä minkä teit.

Marika hyppäsi. Syyskuun 21. päivä, kaksi viikkoa ensipuhelusta, hän ajoi yöjunalla Riihimäelle.

– Se oli ensimmäinen junamatkani koskaan. Jännitti kovasti, että olisiko Juha vastassa asemalla ja mitä tästä tulisi, Marika muistelee.

Läikähdys rinnassa

Kello kuudelta aamulla juna saapui perille. Asemalla Marika tähyili katseellaan Juhan autoa, mutta sitä ei näkynyt. Hän marssi kolikkopuhelimelle ja soitti Juhan matkapuhelimeen, johon ei saatu yhteyttä.

– Silloin kävi mielessä, että saatana jätkä minkä teit. Soitin toisen kerran ja Juha vastasi. Hän oli lähtenyt ajamaan takaisin Hyvinkäälle, kun minua ei ollut näkynyt. Olin lähtenyt asemalta väärään suuntaan etsimään häntä, maalaistyttö kun olin.

Juha kurvasi autollaan takaisin ja Marika hyppäsi kyytiin. He eivät olleet nähneet edes kuvaa toisistaan etukäteen.

– Kyllä vähän rinnassa läikähti, kun Juhan näin. Juttu lähti heti luistamaan, Marika sanoo.

– Se tuntui ihan luonnolliselta, siltä, kuin Marika olisi aina ollut siinä vierellä. Ihastuin siihen, että hän oli heti rehellisesti oma itsensä eikä vetänyt mitään roolia. Ihastuin myös hänen pitkiin hiuksiinsa. Ne ovat vieläkin yhtä pitkät, Juha myhäilee.

” Muutimme ensitreffeillä yhteen. Niillä ensitreffeillä me tavallaan ollaan vieläkin.

Kaksikko ajoi Nesteelle kauppaan ja meni Juhan luokse. He nukkuivat hetken, sitten tutustuivat taas lisää. Ja sille tielle Marika jäi – kirjaimellisesti.

– Muutimme ensitreffeillä yhteen, minä jäin suorilta Juhan luokse. Niillä ensitreffeillä me tavallaan ollaan vieläkin.

Pari kuukautta myöhemmin pariskunta ajoi yhdessä Leskelään ja Marika pakkasi loputkin tavaransa. Siitäkin huolimatta, että oli nuorempana vannonut, ettei ikinä muuttaisi pääkaupunkiseudulle.

– Nautin maalaiselämästä ja siitä, että Leskelässä kaikki tunsivat toisensa. Hyvinkäällä on kuitenkin riittänyt paremmin töitä.

Juha puhuu ja pussaa

Marika ja Juha ovat olleet yhdessä lähes 19 vuotta. Marika on töissä kirjastossa, Juha on jäänyt työtapaturman vuoksi eläkkeelle. Pariskunta asuu Riihimäellä, joskin he ovat vuosien varrella asuneet Maaningalla ja Leskelässäkin. Marika haaveilee yhä muutosta takaisin kotikylälle, mutta sen aika ei ole vielä.

Vain yhden kerran ero on käynyt mielessä. Vuonna 2005 Juhalle sattui töissä tapaturma, kun hän jäi nosturin ja kiven väliin. Hengenlähtö oli lähellä. Juhan jalka vaurioitui, ja hän käveli kepeillä monta vuotta.

– Se oli raskasta aikaa. Juha oli pahalla tuulella ja se vaikutti tietysti elämäämme. Mutta siitäkin selvittiin, Marika kertoo.

Parisuhdettaan Marika kuvailee ihan normaaliksi. Kotona seuraa pitää Vilma-kissa. Marika ja Juha ovat molemmat kovia lukemaan, ja usein he käyvät Leskelässä Marikan äidin ja veljien luona.

– Se meillä on ehkä vähän erilaista kuin monilla muilla, että minä olen meistä se huonompi puhumaan. Juha puhuu ja pussaa. Hän on hyväsydäminen ja herttainen tyyppi.

Kolme kosintaa

Suhteen nopeasta alusta huolimatta pariskunta on ehtinyt olla naimisissa vasta kaksi vuotta. Juha tosin kosi Marikaa ensimmäistä kertaa jo kolmen vuoden seurustelun jälkeen. Hän polvistui Tornionjoen rannassa, kun pariskunta oli Lapin kiertueella kalareissulla.

– Myöntävän vastauksen minä sain, mutta emme me naimisiin ehtineet pitkään aikaan. Yhteensä kolme kertaa olen kosinut. Pitihän se aina välillä varmistaa, että onko toinen yhä samaa mieltä, Juha kertoo.

– Joka kerta minä vastasin, että kyllä, Marika lisää.

” Koskaan ei tiedä, missä ja miten toisen kohtaa.

Muutama vuosi sitten pariskunta päätti lopettaa seurustelun ja mennä vihdoin naimisiin. Avioon astuttiin päivää ennen kuin Juha täytti 50 vuotta.

Vuosien varrella pariskunta on ihmetellyt useaan otteeseen tapaamistarinaansa. Vielä enemmän sitä ovat päivitelleet ystävät ja tuttavat.

– Aikamoinen sattumusten kauppa se oli. En tiedä, oliko kohtalo pelissä vai mikä lie. Mutta koskaan ei tiedä, missä ja miten toisen kohtaa, Marika pohtii.

