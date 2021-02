Mielialahäiriötä hoidettiin sähköllä, ja Linda Boström Knausgårdista se tuntui väkivaltaiselta: ”Menetin muististani pitkiä ajanjaksoja”

Kirjailija Linda Boström Knausgård pitää saamaansa sähköhoitoa väkivaltaisena hoitomuotona.

Kirjailija Linda Boström Knausgårdilla, 48, diagnosoitiin parikymppisenä kaksisuuntainen mielialahäiriö. Mielen järkkyminen on yksi keskeisiä teemoja hänen uusimmassa suomeksi julkaistussa romaanissaan Lokakuun lapsi.

Lindan henkisestä romahduksesta tuli aikoinaan myös kirjailijapuoliso Karl Ove Knausgårdin työmateriaalia tämän Taisteluni-teoksissa.

Linda on saanut sairauteensa sähköhoitoa vuosien mittaan kymmeniä kertoja. Ruotsalaisilla on hoidolle pehmeästi soljuva nimitys, ­elbehandling. Se kuulostaa ystävällisemmältä ja vähemmän väkivaltaiselta kuin perinteinen termi sähköshokki, joka suoremmin kuvaa sitä, mistä mielen sairauden hoitomuodossa käytännössä on kyse: kahden elektrodin kautta potilaan päähän johdetaan sähköä ja sitten toivotaan parasta.

Pehmeänpyöreästä nimityksestä huolimatta Linda pitää hoitoa väkivaltaisena.

– Yleensä muistista pyyhkiytyy aina jotain, ja Ruotsissakin muutama potilas joka vuosi kokee täydellisen muistinmenetyksen. Miten sellaista voi tehdä ihmiselle? hän kysyy.

– Minä kadotin muististani pitkiäkin ajanjaksoja. Osa niistä tuskin palautuu koskaan.

Sähköhoito on etenkin vaikeisiin masennustiloihin tehokas hoitomuoto, jonka tuloksia ovat kehuneet niin lääkärit kuin potilaat eri puolilla maailmaa. Suomessakin hoitoa annetaan tuhansille potilaille vuodessa.

– Hoitoon joutuessaan potilas on liian väsynyt, liian voimaton, liian sairas ja liian äänetön päättääkseen itse hoidostaan. Lääkärit valitsevat, millaista hoitoa käyttävät, eikä hoidettava voi siihen vaikuttaa, Linda sanoo.

– Lääkärit voivat tehdä ihan mitä haluavat henkisesti hajonneelle. Se on oikeasti vaarallista. He luottavat oppeihinsa, mutta eivät voi ymmärtää, millaista on olla se hoidettava ihminen. Ihan kuin he unohtaisivat, että potilaalla on sairautensa rinnalla myös tavallinen elämä. Jotenkin systeemiä pitäisi muuttaa inhimillisemmäksi. Nyt ihminen hakeutuu hoitoon saadakseen apua, mutta saakin tuollaisen käsittelyn.

