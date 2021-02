Esikoistaan odottava Laura Lepistö: ”Sain tehdä töitä, että kropasta tuli sellainen, että pystyin tulemaan raskaaksi”

Lapsen saaminen taitoluistelu-uran jälkeen ei ollut Laura Lepistölle missään vaiheessa itsestäänselvyys. – Olemme tosi valmiita tähän elämänvaiheeseen.

Suomen kautta aikain menestynein yksinluistelija Laura Lepistö, 32, kertoi viikonloppuna Instagramissa, että hän odottaaa vauvaa yhdessä aviopuolisonsa Tommi Huovisen kanssa.

Tällä hetkellä pari lomailee pohjoisessa, missä myös raskausuutisen kuva on otettu.

– Olen voinut tosi hyvin. Kun raskaudesta alkoi levitä huhuja, päätimme julkistaa asian. Kiva, kun nyt on voinut olla rennoin mielin, Laura kertoo.

Laura lopetti kilpauransa vuonna 2012 ja on sen jälkeen työskennellyt luistelun ja urheilumarkkinoinnin parissa. Perhe on ollut yksi haave.

– Tuntuu, että viime vuosina vauvoja on alkanut syntyä lähipiirissä. Suurin syy on varmaan ikä. Kun kolmekymppiä menee rikki, perheen perustaminen on luonteva osa elämää. Olemme tosi valmiita tähän elämänvaiheeseen.

Panostus omaan terveyteen

Laura mainitsi Instagram-postauksessaan, että lasten saaminen ei ole ollut hänelle missään vaiheessa itsestäänselvyys. Taitoluistelu on vaativa laji, jossa kroppa joutuu koville. Perheen perustaminen ei välttämättä käy kaikilta hetkessä, kun ura päättyy.

– Se vaatii naisurheilijalta panostusta omaan terveyteen. Urheilu-uran jälkeen sain tehdä töitä, että kropasta tuli sellainen, että ylipäänsä pystyin tulemaan raskaaksi.

Laura uskoo, että avaa jossain vaiheessa asiaa enemmänkin.

– Haluan tuoda esille oman polkuni, hän kertoi tänään puhelimitse Lumikuningatar-jääshow’n lehdistötilaisuudessa. Show kokoaa yhteen taitoluistelun, jääkiekon ja esittävän taiteen huiput Tampereen Uros Live -areenalle ensi vuoden tammikuussa.

Lauran laskettu aika on kesällä. Hän kertoo haluavansa myös nauttia perhearjesta.

– Totta kai tämä vähän muutti suunnitelmia, kun elämä tapahtui välissä, mutta tulen olemaan Lumikuningattaressa mukana jossakin roolissa jäällä, jos tilanne sen sallii. Ehkä jätän vain taivutuspiruetit ja kolmoishypyt muille.