Deborah Feldman naitettiin 17-vuotiaana uskonyhteisössä ja pian hän sai lapsen – sitten hän pakeni ja teki sen, missä vain harva onnistuu

Deborah Feldman kirjoitti elämäntarinansa kirjaksi pelastaakseen itsensä ja poikansa tiukasta uskonyhteisöstä. Unorthodox-kirjasta tuli menestys ja Deborahista vapaa, mutta kokemistaan menetyksistä hän ei ole päässyt yli vieläkään.

Koko lapsuutensa Deborah Feldman, 34, tunsi olevansa ulkopuolinen. Hän oli kasvanut New Yorkin tiukasti suljetussa hasidijuutalaisten yhteisössä, mutta senkin sisällä häntä kohdeltiin erilaisena, irrallisena. Se johtui hänen vanhemmistaan.

Isä ei ollut mieleltään vakaa, mikä oli leimannut koko perheen ja tullut tämän tuoreelle vaimolle, Deborahin äidille, yllätyksenä. Äiti jätti perheensä Deborahin ollessa lapsi, ja tytär siirtyi isänsä vanhempien hoiviin.

Karkuriäidin ja kummallisen isän ainoana lapsena myös Deborah oli tuomittu olemaan ikuinen outolintu. Tämä ulkopuolisuuden ja vaille jäämisen tunne kasvoi lopulta voittamattomaksi.

Deborah oli naitettu 17-vuotiaana ja saanut lapsen kaksi vuotta myöhemmin. Hän oli 23-vuotias pienen pojan äiti, kun hän päätti lähteä tajuttuaan, ettei halunnut pojalleen samanlaista kohtaloa. Saadakseen pitää poikansa hänen oli vielä keksittävä, kuinka voittaa yhteisönsä oikeudessa.

Tiukkojen perinteiden saartama

Deborah Feldman asuu nykyään virallisesti Berliinissä, mutta koronaviruksen suljettua kaupungin hän on vuokrannut itselleen ja pojalleen talveksi talon Portugalista. Hän antaa videohaastattelun vuokrakotinsa makuuhuoneesta.

– Poikani käy täällä kotikoulua, minä kirjoitan uutta kirjaani. Rakastamme Berliiniä, mutta juuri nyt tämä on ollut täydellinen paikka meille, hän kertoo.

Deborah on 34-vuotias, pian 15 vuotta täyttävän pojan äiti. Hän sanoo nauraen, että kokee lähestyvänsä jo henkisesti sitä myöhäistä keski-ikää, jossa aletaan rauhoittua suurten unelmien tavoittelun jälkeen.

Hän on saavuttanut kaiken, mitä halusi, 34-vuotiaana.

– Tai oikeastaan en koskaan edes uskaltanut haaveilla tästä kaikesta, hän korjaa.

Lapsuudessaan Deborah odotti tulevaisuudelta hyvin yksinkertaisia asioita. Avioliittoa kunnollisen miehen kanssa, lapsia, kodinhoitoa ja jälkikasvun kasvatusta. Hän asui Brooklynissä, New Yorkin nykyään trendikkäässä kaupunginosassa, mutta eli hasidijuutalaisten tiukkojen normien ja sääntöjen mukaan.

Hasidijuutalaiset pyrkivät säilyttämään esi-isiensä perinteet ympäröivän, maallistuvan yhteiskunnan paineesta huolimatta. Heillä on omat sääntönsä ja tiukat perinteensä, eikä yhteisön vaatimuksista poikkeamista katsota hyvällä. Hasidien arjessa holokausti on keskeisessä roolissa. Siitä puhutaan jatkuvasti, sitä muistellaan ja sen menetyksiä kerrataan.

Mitä ulkopuoliset eivät ehkä ymmärrä, on se, että hasidit eivät pidä toisen maailmansodan aikaista holokaustia ainoana kiintopisteenään, Deborah Feldman sanoo. Sen sijaan se on osa kaavaa, jota historia on toistanut jo vuosisatoja.

– Holokausti on vain osa juutalaisten historiaa, joka päättyy lopulta saadessamme kolmannen ikuisen temppelimme.

Yhteisön pohja on näissä suurissa menetyksissä. Hasidien keino selviytyä on ollut tiukentaa rivejä ja pitää kiinni perinteistä. Lapsia on tehtävä mahdollisimman paljon, jotta menetykset voidaan edes osittain korvata, ja tästä syystä perheet kasvavat nopeasti.

Yksi suurimmista eroista valtaväestöön on koulutus. Brooklynin Satmar-yhteisössä, johon Deborah kuului, pojat opiskelevat uskonnollista kirjallisuutta, kun taas tyttöjen koulutus on käytännössä pelkkää kodinhoitoa.

Deborah Feldmanille tämä on yksi merkittävimpiä syitä vastustaa yhteisön määräysvaltaa. Hänet opetettiin ompelemaan, neulomaan ja laittamaan ruokaa, noudattamaan juutalaisia keittiöön ja sapattiin liittyviä määräyksiä sekä käyttäytymään moitteettoman vaatimattomasti.

– Yhdysvalloissa jokaisella on periaatteessa oikeus koulutukseen, mutta monelta amerikkalaiselta se evätään, hän sanoo.

– Minulle se on ollut tuskallisin menetys. On musertavaa tajuta, että ei koskaan voi päästä täysin samalle tasolle muiden kanssa. Että elämä tulee aina olemaan merkittävästi erilaista kuin toisten, koska ei ole saanut samaa peruskoulutusta.

Deborah Feldman vilahtaa itse kirjansa pohjalta tehdyssä sarjassa.­

Yhdessä yössä kuuluisaksi

Äidiksi tulo 19-vuotiaana kirkasti ajatuksen, joka oli itänyt Deborahin mielessä jo lapsuudesta asti. Tämä elämä ei ollut häntä varten, eikä hän halunnut pakottaa poikaansa siihen. Päätös lähteä oli lopulta päivänselvä.

– Sitä päätyy viimein pisteeseen, josta ei ole enää paluuta, ei mitään menetettävää, ja jossa tajuaa, että joko lähtee tai kuolee, Deborah sanoo yksiselitteisesti.

” Sitä päätyy viimein pisteeseen, josta ei ole enää paluuta, ei mitään menetettävää, ja jossa tajuaa, että joko lähtee tai kuolee.

Lapsen saaminen mukaan ei kuitenkaan ollut itsestään selvää. Deborah ei tuntenut ketään toista yhteisöstä lähtenyttä naista, joka olisi saanut lapsensa huoltajuuden. Hasidit käyttivät taitavia lakimiehiä ja tunsivat puolueellisia tuomareita. Oikeudenkäyntejä venytettiin taktisesti loputtomiin, jolloin lapset ehtivät kasvaa yhteisön sisällä ja tottua sen normeihin.

Ainoa keino voittaa oli tehdä asiasta julkinen. Sitä yhteisö pelkäsi eniten, julkista keskustelua.

Muutkin naiset olivat yrittäneet samaa, ja heistä oli kirjoitettu lehtijuttuja suurissa julkaisuissa, mutta niiden julkisuus ei ollut riittävän laaja säikäyttämään yhteisön vanhimpia. Niinpä Deborah kirjoitti pikavauhdilla koko siihenastisen elämäntarinansa, kirjan, jonka nimeksi tuli Unorthodox – näin hylkäsin hasidijuutalaiset juureni. Se julkaistiin Yhdysvalloissa 2012.

Kirjasta otettiin vain pieni painos. Kustantaja uskoi, että jotkut newyorkilaiset saattaisivat ehkä kiinnostuakin paikallisen uskonyhteisön karkurista, mutta aihe olisi aivan liian marginaalinen kiinnostaakseen suurta yleisöä.

Toisin kävi. Myyntikappaleet loppuivat nopeasti ja kirja ylsi lopulta New York Timesin bestseller-listalle pääasiassa e-kirjamyynnin perusteella.

– Se tapahtui aika lailla yhdessä yössä.

Suosio toimi, ja lopulta Deborah sai pitää poikansa.

Naisten vapaustaistelu

Nyt, melkein kymmenen vuotta myöhemmin, kirja on käännetty lukuisille kielille, myös suomeksi. Sen innoittamana 2020 julkaistiin suursuosion saanut Netflix-sarja Unorthodox, jonka juoni pohjautuu löyhästi Deborahin pakenemiseen.

– On ollut surullista, että juuri nyt kirjaani käännetään kaikille näille kielille, mutten voi itse mennä käymään niissä maissa keskustelemassa ihmisten kanssa, Deborah huokaa.

Hänen tarinansa liittyy marginaaliyhteisöön, mutta sen teema on paljon laajempi ja puhuttelee ihmisiä ympäri maailman. Kysymys ei ole juuri tietystä yhteisöstä, Deborah selittää, vaan yhteiskunnan tarpeesta kontrolloida usein juuri naisia. Naiset kaikkialla maailmassa kokevat jäävänsä suurten instituutioiden murjomiksi ja haluavat nyt vapautta.

” Uskon, että tavalla tai toisella jokaisessa yhteiskunnassa on omat alistajansa.

– Kyse on samasta taistelusta kaikkialla. Uskon, että tavalla tai toisella jokaisessa yhteiskunnassa on omat alistajansa.

Epätoivoinen uhraus

Kaiken taistelun keskellä Deborah joutui tekemään erään uhrauksen, jota hän käsittelee edelleen.

Kun oikeusprosessi oli vielä käynnissä, Deborahin ja hänen poikansa oli asuttava Manhattanilla. Siellä eläminen oli pökerryttävän kallista, ja säästöt ja kirjasta saadut tulot hupenivat nopeasti. Ainoa keino oli myydä jotakin äärimmäisen arvokasta. Parikymppinen Deborah marssi hedelmöitysklinikalle ja ilmoittautui munasolujen luovuttajaksi.

Suomessa munasolujen luovuttamisesta ei makseta varsinaista palkkiota. Lain mukaan luovuttajalle korvataan toimenpiteestä aiheutunut ansionmenetys ja muu haitta, eikä summa yleensä kipua kuin satasiin.

Yhdysvalloissa luovutus on sen sijaan tuottoisa bisnes. Luovuttaja voi saada jopa kymmenentuhatta dollaria, joten se houkuttelee juuri Deborahin kaltaisia epätoivoisesti rahaa tarvitsevia naisia.

Deborahin kehosta kerättiin yhdellä ainoalla kerralla 72 munasolua. Operaatio oli rankka, se vaurioitti hänen munasarjojaan ja teki mahdottomaksi enää koskaan saada lapsia.

Henkisesti Deborah tunsi itsensä syvästi hyväksikäytetyksi.

– Voisin verrata sitä siihen, että turvautuu prostituutioon, sillä se oli samalla tavalla epätoivoinen tilanne ja minua ja kehoani käytettiin häikäilemättä. Olen edelleen raivoissani, ettei Yhdysvalloissa ole olemassa riittäviä lakeja luovuttajan turvaksi, sillä terveyteni todella vaarannettiin.

– Mutta koin tuolloin myös jonkinlaista outoa ylpeyttä. Olisin tehnyt mitä tahansa selviytyäkseni.

Silkkaa sanahelinää

Saatuaan poikansa huoltajuuden Deborah ei halunnut jäädä Yhdysvaltoihin ja sulautua sen valtaväestöön. Hän oli yhä ulkopuolinen, aivan kuin oli ollut koko elämänsä.

Lisäksi hän oli pettynyt siihen, kuinka maassa kohdellaan apua tarvitsevia ja heikommassa asemassa olevia.

– Mielestäni amerikkalainen unelma on suuri vitsi. Perustuslaissa mainittu oikeus onnen tavoitteluun on pelkkää sanahelinää. Loppujen lopuksi Yhdysvallat kiteytyy oikeuteen omistaa ase ja uskoa mihin tahansa itse keksimääsi jumalaan, ja kaikki muu on toisarvoista.

Hieman Deborahin lähdön jälkeen myös hänen entinen aviomiehensä jätti yhteisön, löysi uuden vaimon uskonnon ulkopuolelta ja sai lisää lapsia. Kun Deborah mainitsi hänelle haaveestaan muuttaa ulkomaille, tämä yllättäen tuki ajatusta: se olisi varmasti hyväksi sekä hänelle että heidän pojalleen.

Deborah ei aikaillut. Hän muutti poikansa kanssa Berliiniin vain kuusi viikkoa myöhemmin. Saksa, ja erityisesti Berliini, osoittautui vihdoin kodiksi, jota hän ei ollut vielä koskaan kokenut.

– Yhdysvalloissa muu väestö ei juuri puhunut holokaustista, vaikka minä olin tottunut ajattelemaan sitä koko ajan. Saksassa se on yhä läsnä arjessa, sitä muistellaan ja ihmiset välittävät.

– Berliinissä sain myös ensimmäistä kertaa ystäviä, joiden seurassa todella tunsin olevani kotonani ja jotka ovat edelleen minulle tärkeitä.

Sopeutumista helpotti kieli. Hasidiyhteisössä puhuttu jiddiš pohjautuu vanhaan saksan kieleen ja kuulostaa hyvin samalta nykysaksan kanssa.

– Sain siis toisaalta etäisyyttä entiseen elämääni, mutta toisaalta kielen tuttuus tuo turvallisuuden tunnetta, Deborah sanoo.

Nyt hän kokee saaneensa kaiken haluamansa. Kirjoja rakastaneesta tytöstä on tullut menestynyt kirjailija, hän ja hänen poikansa saavat elää omilla ehdoillaan. Parhaillaan Deborah haaveilee ajasta, jolloin koronapandemia hellittää ja Berliini aukeaa jälleen. Portugali on täydellinen paikka kirjoittaa uutta kirjaa, mutta Berliini on Deborahille koti.