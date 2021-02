Puolen vuoden seurustelun jälkeen naimisiin – Carita, 20, ja Nina, 52, kertovat, miksi halusivat miestensä kanssa äkkiä alttarille: ”Jouduimme odottamaan, että täytän 18”

Carita Karvonen on ollut naimisissa nyt kaksi vuotta, Nina Pulkkinen 28 vuotta. Kaikki lähipiirissä eivät ilahtuneet siitä, että naiset päättivät avioitua pikavauhdilla.

”Onkohan rouva raskaana, kun niin nopeasti menevät naimisiin?”

Tällaisiakin kommentteja Carita Karvonen, 20, kuuli, kun hän avioitui puolisonsa Paulin kanssa kesällä 2018.

He seurustelivat kahdeksan kuukautta ennen hääpäiväänsä. Caritasta tuli täysi-ikäinen kolme päivää ennen vihkimistä.

– Olisimme menneet nopeamminkin naimisiin, mutta olin vielä silloin alaikäinen ja jouduimme odottamaan, että täytän 18 vuotta.

Puolisonsa Paulin hän oli tavannut ensimmäisen kerran peruskoulussa, mutta tuolloin he olivat pelkkiä kavereita. Välissä ehti kulua seitsemän vuotta, jolloin he eivät olleet yhteyksissä toisiinsa, vaikka näkivät toistensa tekemiset sosiaalisessa mediassa.

Syksyisenä bileiltana 2017 Carita sai yllättäen viestin Paulilta, ja tämä tuli piipahtamaan tupakalla oululaisen kerrostalon edessä. Seuraavalla kerralla mies viipyikin jo pidempään.

Ihastuminen kehittyi päivä päivältä syvemmäksi.

– En rakastunut sillä silmäyksellä, vaikka hän olikin hurmaava ja sain positiivista energiaa hänestä, Carita kertoo.

Tällä hetkellä Pauli ja Carita asuvat Yli-Iissä. Carita työskentelee Lidlissä, ja kotona on kaksi kissaa sekä koira.­

Pari aloitti seurustelun ja pian he alkoivat puhua myös kihloista ja häistä. Huhtikuussa he ostivat sormukset puolen vuoden seurustelun jälkeen. Carita oli tuolloin 17-vuotias. Vaikka kaksikko tapasi joka päivä, pari ei asunut vielä yhdessä.

– Kihlojen jälkeen Pauli varasi meille ensimmäisen vapaana olevan kirkon.

Kaksi kuukautta myöhemmin kesähäitä juhlittiin 150 vieraan kanssa.

– Tiesin aina, että Pauli on se oikea ja haluamme naimisiin. Pyörittelimme ajatusta ja päätettiin häistä. Miksi pitäisi odottaa hamaan tulevaisuuteen jotain sellaista, jonka voi toteuttaa saman tien?

Kaikki eivät ilahtuneet

Carita ei ole katunut hetkeäkään sitä, että meni naimisiin nuorena ja nopeasti.

– Äitini vastusti aluksi avioitumistamme ja tappelimme paljon asiasta. Hänen ensireaktionsa oli, että meidän olisi pitänyt lykätä häitä.

Kahdeksan kuukauden seurustelun jälkeinen avioliitto ei miellyttänyt kaikkia muitakaan läheisiä. Carita sai kuulla uteluja, josko hän on raskaana tai oliko taustalla jokin muu pakottava tarve.

– Kerroin kaikille epäilijöille, että jos tämä liitto olisi tuntunut yhtään pahalta, en olisi mennyt naimisiin. Rakastimme ja rakastamme toisiamme yhä niin paljon, että tämä oli luonnollinen ratkaisu.

Vuosi naimisiinmenon jälkeen Carita sai keskenmenon; se oli hänen mukaansa yksi heidän tiukimmista hetkistään ja mielessä kävi jopa ero. Mutta puhumalla asiat selviksi he pääsivät yli siitäkin kriisistä.

– Jos emme olisi olleet naimisissa, olisi ollut helpompi erota ja lähteä pienten vastoinkäymisten jälkeen. Avioliitossa jaksamme taistella paremmin vaikeuksia vastaan. Puolisostani on iso tuki sekä turva, ja olemme nyt onnellisempia kuin koskaan.

Pauli ja Carita asuvat nyt Oulun kupeessa Yli-Iissä.­

Postikortteja Tampereen toiselle puolelle

Myös Nina Pulkkinen, 52, meni kahdeksan kuukauden seurustelun jälkeen puolisonsa kanssa naimisiin. Siitä on pian 29 vuotta, kun hän tapasi miehensä Ilmon Tampereen yöelämässä.

Keväällä 1992 he silmäilivät toisiaan baarissa hotelli Ilveksen alakerrassa. Saman vuoden kesällä he muuttivat yhteen ja joulukuussa he menivät naimisiin.

Kännyköitä heillä ei ollut tuohon aikaan. Kun he asuivat vielä omissa osoitteissaan, vaikkakin samassa kaupungissa, he lähettelivät toisilleen postikortteja. Korteissa he vaihtoivat samankaltaisia ajatuksia, joita he puhuivat myös puhelimessa ja tapaamisissaan.

Nina oli silloin 24-vuotias ja työskennellyt sairaanhoitajana vuoden. Mies oli tullut Helsingistä Tampereelle alun perin työhön liittyvään koulutukseen, joka kesti pari kuukautta.

Kun kurssi loppui, parin täytyi tehdä nopeasti ratkaisu yhteen muutosta – sillä he eivät halunneet erota eivätkä ryhtyä etäsuhteeseen. Ihastumisfiilikset olivat tuolloin Ninan mukaan syventyneet ja ilmassa oli rakkautta.

– Ennen kuin muutimme yhteen, puhuimme paljon avioliitosta. Meillä ei ollut aluksi mitään kiirettä, mutta elokuussa sain tietää odottavani esikoista ja se varmisti hääsuunnitelmamme.

Seuraavaksi eteen tuli päätös hääpäivästä. Sitä he juhlistavat joka vuosi 12. joulukuuta ja vitsailevat, että päivämäärä on tarkoituksella valittu – se on helppo muistaa.

Nina ja Ilmo menivät naimisiin vuonna 1992.­

Kihloihin Nina ei halunnut, mutta hän sai kihlasormuksen häiden aattona. Samaan aikaan hän kertoi vanhemmilleen olevansa raskaana, mutta muille häävieraille he eivät vielä asiasta kertoneet.

– Esikoinen syntyi ennen kuin olimme asuneet vuottakaan yhdessä.

”Ei kannata katsella taaksepäin”

Nyt Nina ja Ilmo asuvat Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärvellä.

Toinen heidän lapsestaan meni naimisiin viime vuonna. Nina oli aiemmin miettinyt, että pitäisikö lapsia varoittaa nopeasta avioitumisesta. Mutta hän ei ole tähän päivään mennessä kokenut, että salamahäissä ja sen jälkeisessä elämässä olisi mennyt jokin vikaan. Eikä häntä ole kaduttanut mikään.

– Nopeat ratkaisut eivät ole aina huonoja. Olimme valmiita sitoutumaan nuorena, vaikka rohkea päätökseni tuli itsellenikin pienoisena yllätyksenä. Hyppäsin täysin tuntemattomaan enkä ollut aiemmin tehnyt niin kauaskantoisia ratkaisuja.

Melko pian esikoisen syntymän jälkeen pari muutti Tampereelta Keravalle. Perhe-elämä täytti vasta-avioituneiden arjen.

He olivat vapaa-ajalla paljon keskenään, mikä Ninan mukaan vahvisti heidän liittoaan entisestään.

Sama luottamus ja tuki jatkuu edelleen, ja niiden avulla pari on selvinnyt vaikeistakin tilanteista. Kovin pysähdys on Ninan mukaan ollut se, kun hän sairastui 39-vuotiaana rintasyöpään. Silloin mies piti huolta arjesta ja auttoi Ninaa jaksamaan rankkojen hoitojen yli.

– Yhdessäolomme nuorena toi meille keskinäistä vahvuutta ja olemme uskaltaneet tehdä poikkeuksellisiakin ratkaisuja. Parisuhteemme kestää muutokset ja niiden tuomat paineet. Jo ennen naimisiinmenoamme olin toki vakuuttunut, että haluan viettää loppuelämäni tämän ihmisen kanssa.

Elämänmuutos vaikutti joihinkin Ninan ihmissuhteisiin, joiden päättymistä hän suri aluksi. Jotkut tuttavista olivat ihmetelleet heidän nopeita liikkeitään ja kyseenalaistaneet heidän ratkaisujaan.

– Kun avauduin joskus elämästäni hyvälle ystävälleni, hän antoi viisaan neuvon: ’Sitten kun ratkaisu on tehty, ei kannata katsella taaksepäin’. Sitä olen noudattanut elämässäni.

Nina ja Ilmo asuvat nyt Pohjois-Pohjanmaalla.­

