Sabina Särkän kuvan kanssa marssitaan usein kampaajalle – samaa sävyä pyytävät joutuvat pettymään: ”Hiuksiani ei ole ikinä värjätty”

– Yksi kampaajani oli häkeltynyt toiveesta, koska tiesi, että käyn vain leikkauttamassa hiukseni, Sabina Särkkä sanoo.

Jos jonkun suomalaisen kuvan kanssa kävellään kampaajalle, viime vuosina se on ollut Sabina Särkkä. Sabina itsekin on kuullut hiusalan ammattilaisilta, että moni on toivonut hiuksiinsa samanlaista sävyä kuin Sabinalla.

– Se on sinällään huvittavaa, sillä hiuksiani ei ole ikinä värjätty. Yksi kampaajani sanoi, että hän oli häkeltynyt toiveesta, koska tiesi, että käyn vain leikkauttamassa hiukseni, Sabina kertoi Selviytyjät Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Sabina käy kampaajalla noin kolmen kuukauden välein.

– Moni yllättyy, kun kuulee, että hiuksiini ei ole koskaan laitettu edes raitoja.

Sabina pitää luonnollisesta lookista, joten hänestä on kiva ajatella, että hiuksiin ei ole käytetty väriaineita. Kesäisin aurinko kuitenkin vaalentaa hänen hiuksiaan niin, että ne näyttävät raidoitetuilta.

Sabinalta kysellään myös hiustenhoitovinkkejä.

– Hoidan hiuksiani hyvin ja käytän laadukkaita tuotteita. Välillä laitan suoristusraudalla kiharat. Minulla on aina ollut pitkät hiukset, nuorempana vielä pidemmät. Olen tottunut siihen, että voin huonona päivänä piiloutua hiuspehkon suojaan.

”Peilittömyys tuntui vapauttavalta”

Sabina yksi seuraavan Selviytyjät-kauden 16 julkkiksesta. Ohjelma kuvattiin Haaparannan saaristossa viime kesänä.

Selviytyjissä kilpailijat eivät saa ottaa mukaan mitään kauneus- tai hygieniavarusteita. Sabinalle se ei ollut ongelma.

– Saarella jotkut ihmettelivät, että miten hiukseni eivät likaannu ollenkaan ja voivat näyttää puhtailta, vaikka peseydyimme harvoin. Koko aikanahan ei ollut käytössä peiliä, joten en osaa itse sanoa, miltä näytin, mutta hiukset pysyivät kyllä puhtaan tuntuisina.

Sabina on aikaisemminkin osallistunut reality-sarjoihin, joten meikittömyys ei tuntunut isolta jutulta.

– Viime vuosina olen liikkunut paljon läheisten kanssa luonnossa ja ollut ilman meikkiä, joten en edes ajatellut meikittömyyttä sen enempää. Ainoastaan, kun ensimmäisenä yönä hyttyset purivat naaman paukamille, mietin Filippiinien Selviytyjiä, jossa osallistujilla oli muutaman päivän jälkeen freesi rusketus. Tuossa kohtaa peilittömyys tuntui vapauttavalta.

