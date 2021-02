Lola Odusogalta kysytään säännöllisesti painoa – vain yhdessä tilanteessa hän kertoo, mitä vaatekokoa käyttää

Lola Odusoga sanoo, että nuorena hänen itseluottamuksensa oli kehno. – Nykyään se on täysi kymppi. Olen vahva, vapaa ja erittäin itsenäinen!

Ei farkkuja. Ei missään tapauksessa farkkuja.

Se oli ainoa tiukka rajaus, jonka viihdealan yrittäjä Lola Odusoga, 43, viestitti vaatetoiveistaan stylistille ennen tämän jutun kuvausta. Hänen toiveensa kuultiin.

Kuvauksessa Lola on rento ja hyväntuulinen. Trikoot, paidat ja mekot vaihtuvat sujuvasti päälle, kaikki käy.

Paitsi siis farkut.

Miksi ei?

– Olen vihannut niitä aina. Lapsuuteen ja teinivuosiini liittyi vahvasti se, että kaikilla piti olla Dieselin tai Leviksen farkut, joissa tuumakoko on takalapussa näkyvissä kuin huutomerkki. Jokainen tiesi, minkä kokoinen ahteri kullakin on, se ikään kuin määritteli ihmisen. Voiko olla nöyryyttävämpää? Lola puuskahtaa.

– Farkut ovat Suomessa perusvaate. Oletus on, että kaikilla on sellaiset.

Muotteihin tai ulkoa annettuihin määreisiin mahtuminen on asia, jota vastaan Lola on kapinoinut oikeastaan siitä asti, kun hänet valittiin Miss Suomeksi vuonna 1996. Kaksikymmentäviisi vuotta sitten julkisuudessa keskusteltiin vuolaasti Lolan ihonväristä, ärräviasta ja reisien koosta.

Viime aikoina on hälisty hänen painostaan ja kehonsa mitoista.

Pieni kohu aiheesta roihahti tämän vuoden alkupäivinä.

Se alkoi, kun Lola julkaisi Instagramissaan hyvän fiiliksen uikkarikuvan itsestään laiturilla, pyyhe uumallaan, juuri avantoon pulahtaneen ihmisen euforiaa hehkuen.

Vastareaktio oli välitön.

Tuntematon mies kynäili Lolan inboxiin privaviestin: ”pitääkö niitä läskejä esitellä?”

” Olen ollut ulkonäköni takia arvostelun kohteena lapsesta asti. Jonkun tuntemattoman kuittailu ei minua hetkauta.

Lola julkisti viestin somessaan nostaakseen keskustelun aiheeksi ne kielteiset asenteet, joita liian moni ihminen joutuu kohtaamaan.

– Somessa murskataan monen nuoren ja aikuisenkin itsetunto kommentoimalla ulkonäköä ja muutenkin kiusaamalla. En nosta kommentteja esiin saadakseni itsevarmuutta tai kehuja seuraajiltani, vaan jotta asiasta keskusteltaisiin ja ihmisten käytös muuttuisi, hän sanoo.

– Olen ollut ulkonäköni takia arvostelun kohteena lapsesta asti. Jonkun tuntemattoman kuittailu ei minua hetkauta.

Lola muistuttaa, että kaikkien lähtökohta ei ole samanlainen. Jollekulle yksittäisellä kommentilla voi olla tuhoisa vaikutus.

– Kyse on käytöstavoista ja kanssaihmisten arvostuksesta. Siitä, miten armollisesti tai armottomasti suhtaudumme toinen toisiimme. Ja siitä, mitä toisen ulkonäöstä on ok sanoa ja mitä ei.

– Kenenkään ei pitäisi joutua sietämään vastaavaa.

Kuittailua ja kommentteja

Sana kehopositiivisuus, body positivity, on ollut yksi viime vuosien trendisanoista. Lola Odusoga suhtautuu siihen kuitenkin hieman varautuneesti. Hänestä sana on jälleen yksi rajoittava määre, jonkun toisen luoma raami.

– Kehopositiivisuus sanana on monen ajatuksissa muuttunut synonyymiksi sille, että isokokoiset ihmiset ikään kuin puolustelevat liikakilojaan. Harva edes tietää, mitä kehopositiivisuudella tarkoitetaan, eikä vaivaudu edes ottamaan siitä selvää.

Suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan on Lolalle paljon kiloja ja vaatekokoja syvempi asia – hänelle se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaikenlaiset kehot, ihonvärit ja persoonat ovat ok.

” Olen aina peräänkuuluttanut kunnioitusta.

– Kiinnostavaa on se, että liputin suvaitsevaisuuden puolesta jo silloin, kun olin 18-vuotias missi ja kilpatanssija. Sanomani saa kuitenkin huomiota vasta nyt, kun itselläni on painoa enemmän kuin nuorena. Myös se, että tänä päivänä asialle on olemassa trendikäs termi, vaikuttaa selvästi viestin huomioarvoon.

– Minulle on kuittailtu, että ”puhut tästä nyt, kun olet päästänyt itsesi tuohon kuntoon”. Se ei ole totta. Olen aina peräänkuuluttanut kunnioitusta. Eikä asia todellakaan liity henkilökohtaisesti minuun tai kiloihini, vaan ihan kaikkiin ihmisiin, Lola miettii.

Hän haaveilee maailmasta, jossa käytöstavat olisivat kunniassa ja toisille annettaisiin rauha olla juuri sellaisia kuin he ovat. Maailmasta, jossa jokainen voisi tehdä itselleen mieluisia asioita suoritus- tai ulkonäköpaineista piittaamatta. Ja jossa sosiaalista mediaa käytettäisiin myönteisten asioiden edistämiseen, ei toisten loukkaamiseen ja satuttamiseen.

”Somen kautta saan jatkuvasti treffipyyntöjä tuntemattomilta. Tinderinkin olen ehtinyt kokea. Siitä on kauan, koska olen jo vuosia elänyt onnellisessa parisuhteessa.”­

– Olen saanut paljon lohduttaviksi tarkoitettuja kommentteja tyyliin ”naisessa kuuluukin olla muotoja”. Toki otan kohteliaisuudet vastaan, mutten pidä siitä, että samassa lauseessa kerrotaan millaisena olen tai en ole hyvä – ja siitä, millainen naisen kuuluu olla.

– Jälleen ollaan toisten kehon arvottamisessa, Lola toteaa.

– Parempi olisi antaa muiden olla rauhassa, pidättäytyä kertomasta toisille, mitä heidän ulkonäöstään ajattelee ja keskittyä siihen omaan elämään. Itse en koskaan sanoisi edes tutulle ihmiselle, etten pidä hänen uudesta vaatteestaan tai kampauksestaan – se ei vain ole hyvää käytöstä.

Koko ja paino kiinnostavat

Lolan mielestä toisten kehoihin liittyvät mielipiteet kannattaa pitää omana tietonaan siksikin, että emme koskaan voi tietää, millaista taakkaa joku kantaa – millaisia ongelmia, sairauksia ja haasteita toinen ihminen on joutunut kohtaamaan.

– Kehotan jokaista miettimään vakavasti näitä seikkoja, ennen kuin ryhtyy kommentoimaan toisen ihmisen olemusta, Lola painottaa.

” Vihaan holhoamista yli kaiken.

Hän ei jaksa myöskään pyytämättä tarjoiltuja laihdutusvinkkejä tai ruokavalio-ohjeita.

– Minulta kysellään säännöllisesti, mitä painan tai minkä kokoisia vaatteita käytän. Jos kyse on ammatillisesta yhteydestä, esimerkiksi vaatemainoksesta, jossa olen mallina, ja kysyjä tahtoo ostaa saman vaatteen, kerron mielelläni, minkä kokoinen tuote itselläni on kuvassa päällä.

– Muuten kokoni ja painoni eivät kuulu kenellekään muulle kuin minulle.

Lolasta mittojen tenttaaminen on yhtä törkeää kuin vaikkapa toisen ihmisen seksuaalisen suuntautumisen tai naisen mahdollisen raskauden uteleminen.

– Minulle on koko elämäni ajan tuputettu neuvoja tukasta, kävelystä, painosta, tyylistä ja vaikkapa siitä, millaisia asioita minun tulisi urallani tehdä. Koen sen niin, että sanojan mielestä olen vääränlainen. Vihaan holhoamista yli kaiken.

– En suhtaudu suopeasti yhteenkään pyytämättä annettuun neuvoon.

25 vuotta julkkiksena

Viime aikoina Lola on pohtinut menneitä tavallista enemmän. Ehkä siksi, että korona-ajan juontokeikkojen hiljeneminen on tuonut väljyyttä kalenteriin. Neljännesvuosisata julkisuuden valokeilassa on antanut hänelle pitkän perspektiivin. Merkkivuosi tuntuu eräänlaiselta virstanpylväältä.

– Äitini minusta pitämiä leikekirjoja selaillessani olen huomannut, että suurin osa kaikista minusta kirjoitetuista jutuista on liittynyt tavalla tai toisella ulkonäkööni. Ei minun tahdostani, vaan muiden.

– Onko niin, että koska olen kerran ollut missi ja tullut ihmisille tutuksi ulkonäköni kautta, sitä ei unohdeta? Ei, vaikka olen sittemmin tehnyt elämässä monia muitakin asioita. Olen 43-vuotias kahden teini-ikäisen lapsen äiti – silti tuntuu, että minun oletetaan yhä olevan täysin sama ihminen kuin 18-vuotiaana, Lola sanoo.

– Minusta olisi pelottavaa olla henkisesti samalla levelillä kuin silloin – sehän tarkoittaisi, että elämä kokemuksineen on mennyt hukkaan, että en olisi oppinut siitä yhtään mitään.

Omille lapsilleen, nyt 16-vuotiaalle Deniselle ja 14-vuotiaalle Sylvesterille, hän on pienestä pitäen korostanut toisten ihmisten kunnioittamista ja hyviä tapoja. Myös julkisuudesta on perheessä keskusteltu avoimesti. Lola on korostanut lapsille, ettei julkisuus ole ammatti, eikä julkkikseksi ikinä kannata ehdoin tahdoin pyrkiä.

– Lapseni pyörittelevät silmiään, jos heidän kanssaan liikkuessani joku tulee pyytämään minua yhteiskuvaan tai tahtoo nimmarin. Heistä se on aina selvästi hassua, ei tavoittelun tai ihailun arvoista. Tässä asiassa koen onnistuneeni, mutta toisaalta – vanhemmuudessa ihminen ei ole koskaan valmis.

Nykyään Lola uskaltaa sanoa mielipiteensä suoraan. ”Tiedän, mitä elämältä haluan ja mitä en. Olen vahva, vapaa ja erittäin itsenäinen.”­

Elämänsä ohjaksissa

Omia rajojaan vetäessään Lola on välillä ajautunut myös suoranaisiin riitoihin. Hän kertoo esimerkin innokkaasta yrittäjästä, joka tahtoi Lolan firmansa alusvaatenäytökseen samalle lavalle 18-vuotiaiden missikandidaattien kanssa. Kun Lola kieltäytyi, yrittäjä tulistui.

– Hän ilmoitti minulle, että koska olen puhunut avoimesti koosta ja painosta ja kehopositiivisuudesta, velvollisuuteni on seistä sanojeni takana ja tulla hänen näytökseensä.

– Mielestäni tuo ajatus menee aivan pieleen. Minä päätän, mihin suostun, ei joku ulkopuolinen taho. En ole muiden määriteltävissä tai lokeroitavissa. On loputon tie, jos alkaa tehdä asioita tietyllä tavalla vain muita miellyttääkseen. Kenenkään muun vaatimuksesta en ole velvollinen toimimaan tietyllä tavalla tai muuttamaan itsessäni mitään. Vain minä itse päätän, miltä näytän, Lola puuskahtaa.

” Olen vahva, vapaa ja erittäin itsenäinen.

Oman itsen löytäminen on ollut pitkä tie.

– Nuorena itseluottamukseni oli kehno, nykyään se on täysi kymppi. Koko mennyt elämä – kuten parisuhteet ja lasteni syntymät – on muovannut minua. Tavallaan myös avioeroni antoi voimaa. Sen myötä otin oman elämäni ohjakset täysin itselleni, Lola selittää.

– Olen vahva, vapaa ja erittäin itsenäinen. Rakastan sitä, että voin halutessani lähteä lasteni kanssa roadtripille joutumatta selittämään asiaa kenellekään tai reissata yksin, mikä on minusta aivan ihanaa. Hyvä itsetuntoni on monen asian summa.

– Vahvuuteni näkyy siinä, että uskallan tehdä asioita ja päätöksiä, joita muut eivät ymmärrä tai jotka eivät miellytä muita. Uskallan sanoa mielipiteeni suoraan. Tiedän, mitä elämältä haluan ja mitä en.

Harmaita hiuksia ja silmälasit

Lola törmää usein siihen, että julkkisstatuksen takia ihmiset kuvittelevat tietävänsä hänen elämästään kaiken.

Edelleen Lola saa kuulla kuittailua esimerkiksi parinkymmenen vuoden takaisesta, lööppeihin nousseesta kohusta. Vuosituhannen alussa hän oli yksi harvoista suomalaisista julkkisnaisista, joka kertoi avoimesti hänelle tehdystä kauneuskirurgisesta operaatiosta. Rehellisyys johti laajaan paheksuntaan ja ikävään julkisuusmyllyyn.

Kohu ja sen pitkät jäljet harmittavat Lolaa yhä.

– Jokainen meistä kohtaa elämässään jos jonkinlaista kremppaa. Ikä ja vuodet jättävät jälkensä. Vartalolleni on tapahtunut paljon enemmän asioita, hyviä ja huonoja, kuin lehtijutuista on saatu lukea. En todellakaan ole kertonut julkisuudessa kaikkea – enkä kerro, sillä ne asiat eivät kuulu muille.

Ikääntymiseen Lola suhtautuu huumorilla. Vuosien tuomia muutoksia itsessään hän tarkkailee uteliaana, ei ahdistuneena. Uuden oppiminen ja oivallukset kulkevat käsi kädessä karttuvan elämänkokemuksen kanssa.

Näyttöpäätelasien saaminen hiljattain toki kolahti, mutta vain hieman.

– Oli jäätävää havaita, että yhtäkkiä tekstit alkoivat sumentua. Lapsia naurattaa, kun kirjaa lukiessa tai lautapelien äärellä joudun tiiraamaan tekstejä kännykän taskulamppu päällä. Mutta minkäs teet – kun ei näe niin ei näe!

– Ja joka vuosi tukassani on hieman enemmän harmaita hiuksia. Aina kalenterivuoden pyörähtäessä uudeksi pohdin, joko nyt pitää alkaa värjätä tukkaa. Vielä se hetki ei ole koittanut, Lola sanoo ja nauraa.